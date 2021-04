Viernheim/Birkenau/Mannheim: Rauschgiftfahnder beschlagnahmen Drogen

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, durchsuchten Ermittler des Heppenheimer Rauschgiftkommissariats K 34 sowie zivile Fahnder der Polizeidirektion Bergstraße, weitere Beamte der Kriminalpolizei, der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie Kollegen des Polizeipräsidiums Mannheim, mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erlassener richterlicher Durchsuchungsbeschlüsse, am Dienstag (20.04.) insgesamt neun Wohnungen in Viernheim und Birkenau sowie im angrenzenden Mannheim.

Bei einem 21 Jahre alten Mann aus Birkenau fanden die Polizisten insgesamt über ein Kilogramm Marihuana, wenige Gramm Amphetamin sowie unter anderem eine Luftdruckpistole und 3000 Euro Bargeld. Bei den übrigen Durchsuchungen wurden vorwiegend geringe Mengen Rauschgift sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel hindeuten, aufgefunden.

Fünf Männer wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ladenburg / Fahrzeugbrand

Ladenburg (ots) – Aktuell wird wegen eines Feuerwehreinsatzes auf dem Gelände

einer Autowaschanlage die Wallstadter Straße voll gesperrt. Ein PKW geriet

aufgrund unbekannter Ursache in Brand. Eine Gefahr für eine benachbarte

Tannkstelle besteht nicht.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin verliert Kontrolle über Auto; Bushaltestelle beschädigt

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein totalbeschädigter Pkw, ein

beschädigtes Wartehäuschen und Ermittlungen der Verkehrspolizei zur

Unfallursache – so lautet die erste Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am

Dienstagmittag in Sinsheim ereignete. Eine 84-Jährige fuhr demnach mit ihrem BMW

von der Alten Waibstadter kommend in Richtung Hauptstraße, wobei sie aus bislang

ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw verlor und in ein Wartehäuschen

nahe des Kreuzungsbereichs fuhr. Glücklicherweise hielten sich dort zur

Unfallzeit keine Personen auf. Nach der Kollision rollte der BMW weiter und kam

letztlich in einer Grunfläche zum Stehen. Die Seniorin wurde vor Ort ärztlich

versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Schwere der

Verletzungen sind bislang nicht bekannt. Der BMW der Dame wurde abgeschleppt.

Die Unfallaufnahme dauert zur Zeit an.

St. Leon-Rot/ BAB 5: Verkehrsunfall auf der A 5 – Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt derzeit voll gesperrt – Pressemeldungt Nr. 1

Mannheim (ots) – Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der A 5 zwischen der

Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf ist die Fahrbahn in

Richtung Frankfurt derzeit voll gesperrt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war

es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Lastwagen gekommen, in dessen Folge

zumindest eine Person verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber ist derzeit im

Einsatz. Nähere Informationen zu Art und Schwere der Verletzungen sowie

möglichen weiteren Verletzten liegen derzeit nicht vor. Die Unfallaufnahme

dauert an.

St. Leon-Rot/BAB 5: Verkehrsunfall auf der A 5 – Pressemeldung Nr. 2

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots) – Zwei verletzte Beteiligte, davon einer schwer, und

erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag

auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf.

Ein 43-jähriger Mann war gegen 13 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A 5 in

Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Kronau musste er

staubedingt abbremsen. Der nachfolgende 60-jährige Lkw-Fahrer realisierte dies

zu spät und fuhr dem Sattelzug auf. Dabei zog sich der Fahrer des Lkw schwere

Verletzungen zu, er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen

werden. Auch der Sattelzugfahrer erlitt Verletzungen und wurde in ein

Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen keine

näheren Informationen vor.

Der Lastwagen des 60-Jährigen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt

werden musste, der Sattelzug war noch fahrbereit und wurde durch einen

Ersatzfahrer von der Unfallstelle abgeholt. Der Sachschaden wird auf rund 25.000

Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme waren der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt,

zur Landung des Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn in Richtung Frankfurt

vorübergehend voll gesperrt werden. Zwischenzeitlich hatte sich ein Rückstau von

bis zu acht Kilometern Länge gebildet.

Die Freiwillige Feuerwehr Walldorf war zur Unterstützung an der Unfallstelle

eingesetzt. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauern noch an. Derzeit ist die

rechte Fahrspur noch gesperrt.

Sinsheim: Brand in Fahrzeughalle; Ursache: technischer Defekt einer Arbeitsmaschine; Pressemitteilung Nr. 3

Sinsheim (ots) – Die Ursache für den Brand in einer Fahrzeughalle des Bauhofes

dürfte, nach derzeitigen Erkenntnissen der Brandexperten des Polizeireviers

Sinsheim ein technischer Defekt einer Arbeitsmaschine gewesen sein.

Die Stadtfeuerwehr Sinsheim war schnell zur Stelle und konnte gegen 07.15 Uhr,

rund 45 Minuten nach Brandausbruch, „Feuer aus!“ melden.

Eine dunkle Rauchsäule war zu Sonnenaufgang weithin sichtbar.

Aufgrund der großen Hitzeentwicklung entstand erheblicher Sachschaden in der

Halle. Ersten Schätzungen zufolge dürfte dieser bei rund 150.000-200.000.- Euro

liegen.

Inwiefern tragende Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen wurden, soll jetzt

von einem Statiker begutachtet werden.

Sinsheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Gütertransportverkehr

Sinsheim/BAB 6 (ots) – Am Dienstag, in der Zeit, zwischen 6 Uhr und 12 Uhr,

führte die Verkehrspolizei Mannheim auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau an

der A 6 Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehr durch.

Hauptaugenmerk der mit ganzheitlichem Ansatz durchgeführten Kontrollen lag auf

der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Dabei kontrollierten die

eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 16 Fahrzeuge

und deren Fahrer, von denen zehn beanstandet werden mussten. Dies bedeutet eine

Beanstandungsquote von 60 Prozent.

Von den beanstandeten Fahrern hatten acht Fahrzeuglenker ihre Wochenruhezeit

verbotswidrig in ihren Fahrzeugen verbracht. Seine Wochenruhezeit von mindestens

45 Stunden darf ein Lkw-Fahrer nicht in seinem Fahrzeug verbringen. Der

Unternehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass der Fahrer diese Ruhezeit entweder

an seinem Wohnort oder an einer festen Unterkunft mit sanitärer Einrichtung und

Versorgungsmöglichkeiten verbringt.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

14 Verstöße gegen Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten, hier

wurden insgesamt über 10.000 Euro an Sicherheitsleistungen

einbehalten

wurden insgesamt über 10.000 Euro an Sicherheitsleistungen einbehalten 5 Anzeigen wegen Verstößen gegen fahrpersonalrechtliche

Bestimmungen (Lenk- und Ruhezeiten)

Bestimmungen (Lenk- und Ruhezeiten) Zwei Verstöße gegen die StVO wegen mangelnder Ladungssicherung

7 Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt eindrucksvoll die Wichtigkeit solcher Aktionen

zur Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere

Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen mit entgegenkommendem Auto zusammengestoßen – Sachschaden ca. 10.000 Euro

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Unfall am Montag kurz vor 15.30

Uhr an der Einmündung L 546/K 4255 entstand Sachschaden von über 10.000 Euro.

Ein 56.jähriger Fahrer eines Seat war ohne auf den Gegenverkehr zu achten nach

links auf die Kreisstraße in Richtung Kirrlach abgebogen. Dies hatte zur Folge,

dass es mit dem Peugeot eines entgegenkommenden 31-Jährigen zur Kollision kam.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin gerät in Gegenverkehr und wird leicht verletzt – beide Autos Totalschaden

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Beim Ausfahren an dem Kreisel

Hauptstraße/Ringstraße/Heldenweg ist eine 86-jährige Autofahrerin mit ihrem

Mercedes am Montag gegen 10.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in den

Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden 85-jährigen

Fahrer eines Opel zusammengestoßen. Die 86-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie mit einem

Rettungswagen in eine Klinik nach Sinsheim gebracht. An beiden Autos entstand

wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro

beziffert.

Gem. Dielheim: Unfall auf A 6 mit mehreren Fahrzeugen; Verursacher eingenickt; eine Verletzte; Autobahn rund zwei Stunden voll gesperrt

Gem. Dielheim (ots) – Am späten Montagabend kam es auf der A 6 zwischen den

Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim zu einem Verkehrsunfall, an dem

vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Person wurde verletzt.

Ein 69-jähriger VW-Fahrer war gegen 23.20 Uhr in Richtung Heilbronn unterwegs,

als er nach ersten Erkenntnissen am Steuer einnickte und nach rechts in die

Leitplanken prallte. Sein Fahrzeug schleuderte daraufhin an links und blieb

total beschädigt auf dem linken Fahrstreifen, quer zur Fahrbahn stehen.

Während ein nachfolgendes Fahrzeug lediglich über Trümmerteile fuhr und gering

beschädigt wurde, erkannte eine 53-jährige Audi-Fahrerin die Situation in der

Dunkelheit zu spät und kollidiert mit dem Verursacherfahrzeug. Das Fahrzeug der

53-Jährigen schleuderte nach dem Aufprall nach rechts und kollidierte dort noch

leicht mit einem weiteren, langsam vorbeifahrenden Fahrzeug. Die 53-Jährige

wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine

Klinik transportiert. Der Verursacher blieb unverletzt.

Die A6 war in Richtung Heilbronn für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der

Rückstau betrug in der Spitze rund sechs Kilometer. Gegen 1.20 Uhr am

Dienstagmorgen wurde ein Fahrstreifen zunächst wieder freigegeben.

Der VW und der Audi mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte weit

über 10.000.- Euro liegen.

Bei der Überprüfung des Verursachers stellte sich heraus, dass der 69-Jährige,

der aus dem Landkreis Esslingen stammt, keinen Führerschein besaß.

Die Feuerwehr Wiesloch war mit über 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Zu

ihren Aufgaben gehörten die Absicherung und Ausleuchten und der Unfallstelle

sowie die Reinigung der Fahrbahn.

Gegen 2.30 Uhr war die A6 in Richtung Heilbronn wieder frei befahrbar.

Sinsheim: Brand in Fahrzeughalle; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim (ots) – Das Feuer, das am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr in einer

Fahrzeughalle des Bauhofes in der Dührener Straße ausgebrochen war, ist seit

7.15 Uhr gelöscht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine Arbeitsmaschine aus unbekannter

Ursache in Brand. Verletzt wurde nach momentanem Stand niemand. Der Sachschaden

ist unbekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen.

Sinsheim: Brand einer Fahrzeughalle; Ursache unbekannt; Feurwehr im Einsatz; Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim (ots) – Derzeit ist die Feuerwehr Sinsheim damit beschäftigt, das

Feuer, das gegen 6.30 Uhr in einer Fahrzeughalle des Bauhofes in der Dührener

Straße ausgebrochen ist, zu löschen. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar.

