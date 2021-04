Heidelberg: Festnahme zweier Ladendiebe eskaliert; drei Polizeibeamte verletzt

Heidelberg (ots) – Da sie im dringenden Verdacht stehen, am frühen Montagabend

Kleidungsstücke in einem Discountmarkt im Heuauerweg gestohlen zu haben, wurden

zwei 20 und 30 Jahre alten Männer kurz vor 20 Uhr zunächst von der Marktleitung

festgehalten und anschließend Beamten des Polizeireviers HD-Süd für die wetieren

Ermittlungen übergeben.

Als er nach der Personalienfeststellung festgenommen und zum Revier gebracht

werden sollte, wehrte sich der 30-Jährige plötzlich gegen die Maßnahme und

verletzte drei Beamten leicht. Auch der Angreifer, gegen den jetzt wegen des

Verdachts des tätlichen Angriffs ermittelt wird, zog sich eine Kopfwunde zu, die

später in einer Klinik behandelt wurde.

Der 20-Jährige verhielt sich dagegen passiv. Dieser wurde nach seiner

erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nachdem die Behandlung in der Klinik abgeschlossen war, wurde der 30-Jährige

noch am späten Abend im Polizeigewahrsam untergebracht. Die Ermittlungen gegen

ihn dauern derzeit noch an.

Heidelberg-Kirchheim: Autofahrer übersieht Rollstuhlfahrerin

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Unaufmerksamkeit dürfte die Ursache für einen

Unfall am späten Montagabend in der Schwarzwaldstraße gewesen sein bei dem eine

Rollstuhlfahrerin verletzt wurde. Ein 58-jähriger Suzuki-Fahrer kollidierte um

21.30 Uhr mit einer 39-Jährigen, die gerade mit ihrem elektronischen Rollstuhl

einen Füßgängerweg überquerte. Durch den Zusammenstoß fiel der Rollstuhl zur

Seite, wobei die Frau an Kopf und Schulter verletzt wurde. Sie kam zur

Behandlung in Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Der Verkerhsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen gegen den Autofahrer

aufgenommen.

Heidelberg-Handschuhsheim: Seniorin in Einkaufsmarkt Opfer eines Diebstahls; Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Opfer eines Diebstahls im Stadtteil

Handschuhsheim wurde am späten Montagvormittag eine 82-jährige Frau.

Die Seniorin, die zwischen 11.00-11.30 Uhr im Lidl-Markt in der

Fritz-Frey-Straße einkaufen war, hatte ihr Handtasche an ihren Rollator gehängt.

Beim Bezahlen stellte sie schließlich fest, dass ihr Geldbeutel mit einem

geringen Bargeldbetrag, sowie persönlichen Papieren, Bank- und

Versichertenkarten aus der Tasche entwendet war.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Täter die günstige

Gelegenheit in Einkaufsmärkten im Stadtgebiet ausnutzen, um aus unvorsichtig an

oder in Einkaufswagen oder, wie im vorliegenden Fall, am Rollator deponierte

Taschen, Geldbeutel oder Wertgegenstände zu entwenden.

Wir erinnern daran, Handtaschen nie aus den Augen zu lassen. Die Täter haben

darüber hinaus keine Skrupel, die Taschen auch dann nach Beute zu durchsuchen,

wenn sie über der Schulter hängen und sich der Einkaufende gerade der Ware im

Regal zuwendet.

Zeugen werden im vorliegenden Fall gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Nord,

Tel.: 06221/4569-0 zu melden.