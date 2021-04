Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz; Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am Dienstvormittag des 20.04.2021 zwischen 06:30 Uhr und 11:46 Uhr stellte ein 79-Jähriger an seinem Toyota einen frischen Unfallschaden fest. Zuvor hatte der Toyota-Fahrer seinen PKW auf dem Parkplatz hinter dem Grabsteinhandel in der Altstadt abgestellt. Der unbekannte Unfallverursacher war nach den ersten Ermittlungen beim Parkvorgang gegen die Front des Toyota gestoßen. An dem Toyota entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Potenzielle Unfallzeugen sollen sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort; Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am Dienstag, den 20.04.2021 kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb der Kyrburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang Unbekannter beschädigte, vermutlich beim Ausparken, einen parkenden VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Als der 44-jährige Besitzer zu seinem VW zurückkehrte, musste er am Heck einen erheblichen Sachschaden feststellen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

Einbruch

Göllheim (ots)

Zwischen dem 15.04.21, 18:00 h und dem 17.04.21, 14:00 h begaben sich bislang unbekannte Täter in eine ungesicherte Garage, in der Lessingstraße. In der Garage wurde ein weiterer Raum aufgebrochen und zwei E-Bikes, sowie hochwertiges Werkzeug entwendet.

Einbruch in Praxis für Physiotherapie

Bad Kreuznach, Stadtgebiet (ots)

In der Nacht vom 15.04.2021 auf den 16.04.2021, zwischen 19:30 – 07:45 Uhr, kam es am Europaplatz zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Physiotherapiepraxis. Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür in das Tatobjekt ein und entwendeten aus der Praxis Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Die Kriminalpolizeiinspektion Bad Kreuznach sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.