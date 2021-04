Drogenfahrt

Bingen (ots)

Bingen, 19.04., Stromberger Straße, 12:40 Uhr. Bei einer Streifenfahrt schlossen die Beamte auf einen an einer Ampel wartenden Opel auf und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Der Mann zeigte deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums. Er setzte sich verbal zur Wehr, beleidigte die Polizisten und versuchte zu flüchten, was die Beamten verhindern konnten. Nach Anlegen der Handfesseln konnte er auf die Dienststelle gebracht werden, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Insgesamt verweigerte der Mann jegliche Kooperation mit den Beamten. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Schwerer Unfall mit Straßenbahn

Mainz-Bretzenheim (ots) – 20.04.2021, 10:47 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es im Bereich der Jakob-Heinz-Straße zu einem schweren

Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer. An der dortigen

Querungsstelle der Gleisanlage wurde gegen 10:47 Uhr ein 45-jähriger

Fahrradfahrer von der herannahenden Straßenbahn erfasst und unter der Bahn

eingeklemmt. Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät, er konnte von den

Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Die Unfallermittler der

Polizeiinspektion Mainz 3 haben im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz ihre

Arbeit aufgenommen. Die genauen Umstände und Hintergründe des Unfalls sind

derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Von der

Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachter zur Unterstützung der

Unfallaufnahme hinzugezogen. Von der Mainzer Polizei wurde eine Drohne zum

Fertigen von Übersichtsaufnahmen eingesetzt. Der 57-jährige Straßenbahnfahrer,

sowie die Angehörigen des Verstorbenen werden derzeit betreut. Notfallseelsorger

sind im Einsatz.

Unfallzeugen oder Personen die sonstige, sachdienliche Hinweise zum genannten

Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter

der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per

E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Gonsenheim, Streit zwischen Fußgänger und Autofahrer

endet mit Polizeieinsatz

Mainz-Gonsenheim (ots) – Montag, 19.04.2021, 13:57 Uhr

Da ein 54-jähriger Autofahrer den Rad-und Fußweg parallel zur Finther Landstraße

befährt, kommt es zum Streit mit einem 41-jährigen Fußgänger.

Grund dafür: Der 41-Jährige stoppt den Fahrer des Wagens und belehrt diesen

hinsichtlich der Nutzung des Weges.

Daraufhin kommt es zum Streit zwischen den beiden Männern, der in einer

körperlichen Auseinandersetzung und einem Polizeieinsatz endet.

Natürlich bleibt die Frage des Warums? Ein sicher berechtigtes: Warum befährt

der Herr mit seinem Auto einen Rad-und Fußweg? Aber auch: warum endet ein

solcher Streit zur Mittagszeit unter Erwachsen in einer körperlichen

Auseinandersetzung, die durch die Polizei geschlichtet werden muss und nun die

Behörden beschäftigt? Wir wissen es nicht.

Letztendlich wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung durch die

Streife der Polizeiinspektion Mainz 2 gefertigt. Das Gebot der gegenseitigen

Rücksichtnahme gilt nach wie vor und gerade in diesen besonderen Zeiten, möchten

wir darauf noch einmal hinweisen.

Junge Frau Belästigt – Täter gesucht

Mainz-Bleichenviertel (ots) – 19.04.2021, 02:18 Uhr

Am frühen Montagmorgen wurde eine 25-jährige Frau von einem bislang unbekannten

Täter belästigt und angegriffen. Die junge Frau war gegen 02:18 Uhr auf dem

Heimweg von einer Freundin, als sie plötzlich einen Mann hinter ich bemerkte.

Der Mann Sprach die 25-Jährige an, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Freund

telefonierte. Als die junge Frau nicht weiter auf den Mann einging und sich im

Bereich der Schießgartenstraße befand, versuchte der Mann die 25-Jährige

festzuhalten. Diese wehrt sich, macht durch lautes Schreien auf sich aufmerksam

und konnte sich losreißen. Im Laufe der weiteren Flucht wurde sie vom Täter zu

Boden gestoßen, konnte aber letztlich ihre Flucht fortsetzen, bis sie

schließlich die Wohnung ihres Freundes erreichte. Die 25-jährige erlitt durch

den Sturz leichte Verletzungen. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung,

konnte aber wie folgt beschrieben werden:

Zwischen 20 und 30 Jahre alt

Ca. 1,75m groß

Schlanke Statur, eher schmächtig als muskulös

Gepflegtes Erscheinungsbild

Dunkle glatte Haare, an den Seiten etwas kürzer

leicht gebräunter Teint

Keine Brille und keine Maske

Drei-Tage-Bart

sprach klares Deutsch

Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am frühen Montagmorgen bzw. in der Nacht

von Sonntag auf Montag im Bleichenviertel die Schreie der jungen Dame gehört

oder sonstige Wahrnehmungen gemacht? Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten

Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der

Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz – Einbruchsalarm am Stadion

Mainz (ots) – Eine rote Rundumleuchte am Stadion erregte in der Nacht auf

Dienstag die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung der Mainzer Polizei.

Gegen 23:15 Uhr fährt eine Streife der Mainzer Polizei routinemäßig den Bereich

um das Stadion ab. Dabei erkennen die Polizisten eine rote Rundumleuchte im

vorderen Bereich des Stadions. Bei der weiteren Annäherung sehen sie auch noch

zwei vermeintlich flüchtende Personen und alarmieren sofort weitere

Einsatzkräfte.

Durch die Mainzer Polizei wird daraufhin das komplette Stadion umstellt und alle

dorthin führenden Wege überwacht. In die Überwachung wird zusätzlich der

Polizeihubschrauber eingebunden, welcher aus der Luft das weiträumige Gelände

besser im Blick behalten kann.

Bei der anschließenden Überprüfung des Gebäudes und der beiden mittlerweile

kontrollierten, vermeintlich geflüchteten Personen, ergeben sich keine Hinweise

auf einen Einbruch oder sonstige Auffälligkeiten. Die überprüften Personen

hatten sich zuvor am Basketballplatz aufgehalten und konnten keine Hinweise

geben, seit wann die rote Rundumleuchte leuchtete.

Mainz, Fahrradstreife überwacht Rotlichtverstöße –

Fahrverbote für PKW-Fahrer (FOTO)

Mainz (ots) – Die Fahrradstreife hat am Montagvormittag den stadteinwärts

fahrenden Radverkehr an der Saarstraße im Übergang zur Binger Straße überwacht.

Insbesondere in Höhe der dortigen Tankstelle soll es regelmäßig zu

Rotlichtverstößen durch Radfahrende kommen. An diesem Vormittag konnten die

Fahrradpolizisten jedoch keine Verstöße feststellen. Die neu angebrachten

Fahrradampeln, welche dem Radverkehr einen kurzen, zeitlichen Vorrang geben und

die optimierte Schaltung der Ampel insgesamt, werden ganz offensichtlich

beachtet. Gleichzeitig wurde jedoch festgestellt, dass rechtsabbiegende

PKW-Fahrer das Rotlicht der Ampel über das Tankstellengelände umfahren. Das dies

einen echten Rotlichtverstoß darstellt, scheint dabei jedoch nicht bekannt zu

sein. Da die Ampel in der Regel bereits länger als eine Sekunde Rotlicht zeigt,

wird dieser Verstoß mit 200,- EUR Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat

Fahrverbot geahndet. Am gestrigen Vormittag sind gleich mehrere Fahrer dabei

festgestellt worden. Die Gefährdung für schwächere Verkehrsteilnehmer ist dabei

enorm, da gleich zweimal der Radweg und Bürgersteig überfahren werden muss. Auch

Personen auf dem Tankstellengelände werden dabei gefährdet. Diese Fahrer

erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Auch diese Verkehrsverstöße

beeinflussen damit andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei Mainz wird weiterhin

ihren Fokus auf die Verbesserung des Verkehrsklimas legen und Kontrollen

durchführen.

Auto entwendet

Mainz-Mombach (ots) – Montag, 19.04.2021, 05:10 Uhr bis 18:30 Uhr

Am Montagabend stellte der Besitzer eines Opel Insignia Sports Tourer fest, dass

sein Auto nicht mehr auf einem öffentlichen Parklplatz in der

Bernhard-Winter-Straße stand, auf dem er es am 10. April 2021 geparkt hatte. Am

Morgen des 19. April hätten Nachbarn und Kollegen das Fahrzeug noch auf dem

Parkplatz stehen sehen. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots) – Dienstag, 20.04.2021, 00:03 Uhr

Kurz nach Mitternacht sind unbekannte Täter in ein Haus in Mainz-Gonsenheim am

Rande des Lennebergwaldes eingebrochen. Vermutlich stiegen sie auf Blumenkübel,

um an ein höhergelegenes Fenster im Erdgeschoss zu gelangen. Ob das Fenster

bereits zum Zeitpunkt der Tatbegehung geöffnet war, kann abschließend bislang

nicht geklärt werden. Als der Täter das Haus betrat, wurden die beiden Bewohner,

die im ersten Obergeschoss schliefen, wach und schalteten das Licht an.

Daraufhin flüchtete ein Täter unerkannt durch die Hauseingangstür in unbekannte

Richtung. Es kam zu keinem Täterkontakt. In der Wohnung wurde nichts angegangen

und nichts entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Freitag, 16.04.2021, 17:00 Uhr bis Montag, 19.04.2021, 06:00 Uhr

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen sind unbekannte Täter in ein Gebäude

in der Weberstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchwühlten

Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es

liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.