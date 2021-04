Europaweiter Speedmarathon – Geschwindigkeitskontrollen auch in der Westpfalz

Kaiserslautern (ots) – Der europaweite 24-Stunden-Speed-Marathon findet

traditionell während der ROADPOL-Kontrollwoche Geschwindigkeit im April

(19.-25.) statt. Es handelt sich hierbei um einen Geschwindigkeitskontrolltag,

der zeitgleich in vielen europäischen Länder durchgeführt wird. Dabei

kontrollieren die europäischen Verkehrspolizeien und Kommunen die Einhaltung der

Geschwindigkeitsbeschränkungen im Straßenverkehr.

Auch die Dienststellen der Polizeidirektion Kaiserslautern beteiligen sich an

diesem Vorhaben. Unter anderem zwischen 8:30 Uhr und 12 Uhr an der B270, Höhe

des Parkplatz Gelterswoog. Im Gegensatz zu vorhergehenden Einsätzen werden die

weiteren Kontrollstellen vorher nicht bekannt gegeben. |elz

Gabelstapler gestohlen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben am Wochenende zwei

Gabelstapler von einem Firmengelände in Rodenbach, Am Tränkwald gestohlen. Wie

die beiden Stapler entwendet wurden ist noch unklar. Beide standen in einer

abgeschlossenen Lagerhalle. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Der Tatzeitraum liegt vermutlich zwischen Samstag, 17. April 14 Uhr und Sonntag,

18. April 12:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wurde auf einem benachbarten

Firmengelände ein Lkw beobachtet, der dort keinen Auftrag hatte. Die Polizei

sucht jetzt Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf

die Täter oder den Lkw geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |elz

Mit 4,3 Promille hinterm Steuer

einen Zeugen dabei beobachtet, wie er auf einem Firmengeländer in der

Hans-Geiger-Straße eine Treppe mit seinem Lkw touchierte und dann mehrfach

rangieren musste, bis er an der Laderampe geparkt hatte. Als er ausstieg

schwankte er stark. Die alarmierte Streife fand den 36-jährigen Mann in seinem

Lkw sitzend vor. Er war offensichtlich sturzbetrunken. Ein Atemalkoholtest

bestätigte den Verdacht. Die Polizei stellte seinen Führerschein und den

Fahrzeugschlüssel sicher. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll

Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration geben. Da der Mann nicht

wegefähig war, wurde er in Schutzgewahrsam genommen und vorsorglich in ein

Krankenhaus gebracht Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Mann wegen des

Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und der Gefährdung des

Straßenverkehrs. |elz

Raser gestoppt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montagabend in der Mainzer Straße

einen mutmaßlichen Raser gestoppt. Der Mann war aufgefallen, weil er seinen

Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts steuerte. Erlaubt

ist auf der Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde. Die

Polizei stellte jedoch eine Spitzengeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde

fest. Den 50-Jährigen erwartet jetzt ein teures Bußgeld und ein Fahrverbot. |erf

Statt schnellem Gewinn Geld verloren

Kaiserslautern (ots) – Beim Versuch, sein Geld zu „vermehren“, hat ein Mann aus

dem Stadtgebiet einen vierstelligen Betrag verloren. Wie der 27-Jährige bei der

Polizei anzeigte, hatte er sich im Internet in einem Portal angemeldet, in dem

mit sogenannten Kryptowährungen gehandelt wird. Er entschloss sich, einen Betrag

in vierstelliger Euro-Höhe zu investieren und überwies das Geld an die genannte

Portals ist auch nicht mehr erreichbar.

Der 27-Jährige erstattete nun Anzeige wegen Betrugs. Die Ermittlungen laufen.

Unsere Empfehlung: Wer seine Geldgeschäfte selbst in die Hand nehmen und dabei

auf die Beratung von seriösen Finanzexperten verzichten will, sollte sich selbst

erst umfassend informieren, bevor er tatsächlich investiert. Die Gefahr –

insbesondere als Laie – auf gefälschte Anlageplattformen hereinzufallen, ist

groß. Deshalb ist es ratsam, nicht gleich auf das erstbeste Versprechen von

„großen Gewinnen“ und „schnellem Geld“ einzugehen, sondern den Online-Händler

erst einmal abzuchecken und herauszufinden, ob Sie ihm tatsächlich Ihr Geld

anvertrauen wollen.

Hilfreiche Tipps bietet die Seite www.polizei-beratung de – mit diesem Link

kommen Sie direkt zum Thema „Online-Anlagebetrug“: https://s.rlp.de/CPa9n |cri

Diebe nutzen jede Gelegenheit

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Blitzschnell haben Diebe am Montag auf

dem Parkplatz eines Supermarktes zugelangt. Im Brühl stahlen sie ein Mäppchen

mit Dokumenten aus einem Pkw, während der Fahrer damit beschäftigt war, den

Einkaufswagen zurückzubringen. Sein Auto hatte der Mann nicht abgeschlossen.

Dies hatten Diebe offensichtlich beobachtet und die Gelegenheit genutzt. Sie

rissen sie sich die kleine Tasche unter den Nagel. Nachdem der Geschädigte bei

der Polizei Anzeige erstattete, suchte er nochmal den Parkplatz ab. In einem

Abfalleimer fand er sein Mäppchen. Führerschein und die Fahrzeugpapiere – alles

war noch da. Offensichtlich waren die Diebe davon ausgegangen, dass sich in dem

Mäppchen Bargeld befindet. Ohne Beute zu machen entsorgten sie die für sie

nutzlose Mappe mit den Dokumenten.

Diebstahl aus Fahrzeugen ist kein Schicksal – auch ohne besonders teuren Aufwand

lässt sich ein effektiver Schutz erzielen:

Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in

einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab.

einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab. Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab und schließen sie ihr Auto

ab – auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken,

Zeitungskauf).

ab – auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet,

nehmen Sie diese auch in Betrieb.

nehmen Sie diese auch in Betrieb. Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon

nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. Nehmen Sie alle abnehmbaren Bedienteile und die Daten-CD des

Navis mit.

Navis mit. Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe

bzw. den Armaturen. Denn Diebe öffnen Autos auch, wenn sie

lediglich die Halterung eines Navis von außen sehen.

bzw. den Armaturen. Denn Diebe öffnen Autos auch, wenn sie lediglich die Halterung eines Navis von außen sehen. Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach,

Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug

entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb

das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach

Ihres Cabrios zu verschließen.

Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen

mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert.

Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so

dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug – auch

diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach

der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im

Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle

des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit. Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw.

Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der

Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen. Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn

verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort

gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren. Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen

Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten.

Weitere Infos und Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de |erf

Hat ungebetene Besucherin Schmuck gestohlen?

Kaiserslautern (ots) – Überraschenden und ungebetenen Besuch hatte eine Frau in

der Kaiserslauterer Innenstadt in der vergangenen Woche. Erst später stellte sie

fest: Ihr Schmuck ist verschwunden. Der Tatverdacht richtet sich gegen die

unbekannte Frau. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Seniorin am Montag der Polizei meldete, war die Unbekannte am

vergangenen Donnerstag bei ihr aufgetaucht. Etwa gegen 11 Uhr habe sie ihre

Wohnung in der Humboldtstraße kurz verlassen, um in den Keller zu gehen – die

Wohnungstür ließ sie offen. Als sie nach wenigen Minuten zurückkehrte, stand

diese Frau in ihrer Küche. In gebrochenem Deutsch gab sie sich als

Paketzustellerin aus und bat die Bewohnerin um eine Unterschrift für eine

Paketzustellung.

Weil der Seniorin die Sache gleich merkwürdig vorkam, gab sie gegenüber der

Unbekannten an, dass ihre Kinder gleich vorbeikommen würden. Die Frau verließ

daraufhin die Wohnung.

Erst nachdem die „Besucherin“ weg war, fiel der Dame auf, dass in einem anderen

Zimmer Schmuckstücke herumliegen. Eine Überprüfung zeigte, dass aus einer

Schatulle, in der sie ihren Schmuck aufbewahrte, fast alle Schmuckstücke

verschwunden sind. Geschätzter Schaden: rund 1.000 Euro.

Von der Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 bis 40 Jahre

alt, ungefähr 1,65 Meter groß und etwas korpulent; bekleidet mit einem braunen

Mantel und einem weißen Turban; trug eine große Einkaufstasche bei sich und

sprach gebrochen Deutsch. Zeugen, denen die unbekannte Frau in der Innenstadt

aufgefallen ist, oder die weitere Hinweise geben können, wo sie sich aufhält,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der

Kriminalpolizei zu melden. |cri

Verkehrskontrollen der Polizei

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei hat am Montagnachmittag in

der Lauterstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Einen besonderen Fokus legten

die Beamten dabei auf die Einhaltung der Anschnallpflicht. Sie stellten

insgesamt sechs Verstöße fest. Zwei Mal waren mitfahrende Kinder nicht

ordnungsgemäß angeschnallt. Außerdem beanstandeten die Ordnungshüter in zwei

Fällen die nicht ausreichende Sicherung der transportierten Ladung und einen

Autofahrer, der während der Fahrt sein Handy unerlaubt benutzte.

Verwarnungsgelder waren fällig oder es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

|erf

Teures Werkzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein 45-Jähriger wird verdächtigt, am Montag aus einem

Baumarkt in der Mainzer Straße teures Werkzeug entwendet zu haben. Der Mann

wurde von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er ein Lasermessgerät im Wert von

über 500 Euro einsteckte. Marktmitarbeiter hielten den mutmaßlichen Dieb bis zum

Eintreffen der Polizei fest. Den 45-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. |erf

102 Jahre alte Munition gefunden

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Patronen aus dem Jahr 1919

hat ein Hausbesitzer am Montag in seiner Gartenlaube gefunden. Über den Fund

informierte der 40-Jähirge die Polizei. Die insgesamt 25 Geschosse entdeckte der

Mann bei Aufräumarbeiten. Es handelt sich dabei um Pistolen- beziehungsweise

Revolvermunition. Die Patronen könnten dem verstorbenen Großvater des

40-Jährigen gehört haben. Er war zuvor Eigentümer des Anwesens. Eine Schusswaffe

wurde nicht gefunden. Die Munition wurde von der Polizei sichergestellt. Sie

wird vernichtet. |erf

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Ein 27-Jähriger ist am Montagabend auf dem

Willy-Brandt-Platz verprügelt worden. Die Polizei ermittelte einen

Tatverdächtigen und sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung kurz nach 18.30 Uhr

beobachtet haben. Das Opfer war alkoholisiert und blutete im Gesicht. Seine

Jacke war zerrissen. Ein Zeuge wurde auf den 27-Jährigen aufmerksam und

alarmierte die Polizei. Der Verletzte gab an, dass er von einem flüchtigen

Bekannten geschlagen worden sei. In der Eisenbahnstraße traf eine Polizeistreife

vier junge Männer an. Bei einem 18-Jährigen stellten die Einsatzkräfte fest,

dass er eine blutverschmierte Hand hatte. Er hatte leichte, oberflächliche

Verletzungen auf der Faust. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen

den Mann ein. Der Verdächtige bestritt den Vorwurf, jemanden geschlagen zu

haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die kurz nach 18.30 Uhr Verdächtiges im

Bereich des Willy-Brandt-Platzes wahrgenommen haben. Wer hat eine

Auseinandersetzung beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen, die

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Automat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter hat sich am Wochenende an einem

Zigarettenautomaten vor einem Vereinsheim auf dem Sonnenberg zu schaffen

gemacht. Eine Zeugin beobachtete am Sonntag gegen 5:30 Uhr eine männliche

Person, die das Geldfach eines Zigarettenautomaten in der Hand hielt. Er hatte

eine etwa 30cm lange Stange in der anderen Hand, vermutlich das

Aufbruchswerkzeig. Das Aufbrechen konnte sie nicht beobachten. Als der

Unbekannte die Zeugin sah, flüchtete er in Richtung Emil-Cäsar-Park. Die Zeugin

beschrieb den Mann, als um die 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß mit schlanker

Statur. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover und einem

schwarzen Mundschutz. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges

beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion in der Gaustraße unter der Telefonnummer 0631 369-2150

entgegen. |elz