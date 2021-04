Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Nächtliche Serie von Auto-Aufbrüchen in Breuna und Umgebung

Breuna/Liebenau (ots) – Unbekannte Auto-Aufbrecher haben in der Nacht zum heutigen Dienstag in Breuna und Umgebung ihr Unwesen getrieben. Bislang meldeten sich im Laufe des heutigen Tages acht Autobesitzer, deren Fahrzeuge von den Tätern aufgebrochen worden. In einigen Fällen erbeuteten die Unbekannten Geldbörsen, Bargeld oder elektronische Geräte. Die Polizei in Wolfhagen sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die Auto-Aufbrüche im Laufe der vergangenen Nacht ereignet. Überwiegend hatten die Täter mit einem Hebelwerkzeug Seitenscheiben an den Fahrzeugen zu Bruch gebracht und waren so in die Wagen gelangt. Fünf der Tatorte liegen im Breunaer Ortsteil Niederlistingen. Betroffen waren dort ein 2er BMW in der Berliner Straße, ein Seat Toledo in der Weidenstraße, ein Ford Transit in der Berliner Straße sowie ein Audi 80 und ein VW Passat in der Straße “Zum Goldesberg”.

Zwei weitere Fälle ereigneten sich im Ortsteil Oberlistingen, wo ein Skoda Fabia und ein Fiat Doblo in der Mauerstraße aufgebrochen wurden. Ein achter Geschädigter meldete sich zudem aus dem zu Liebenau gehörenden Nachbarort Niedermeiser. Dort war ein Dacia Dokker in der Straße “Zwete” von den Unbekannten aufgebrochen worden. Bei allen Auto-Aufbrüchen machten die Täter insgesamt nur geringe Beute in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Durch das Zerstören der Seitenscheiben richteten sie jedoch einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro an.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 05692 – 98290 bei der Polizei in Wolfhagen.

Trickbetrüger täuscht leeren Tank vor und erbeutet Bargeld

Kaufungen/Helsa (ots) – Auf einen bislang unbekannten Trickbetrüger ist ein hilfsbereiter 21-Jähriger aus Hessisch Lichtenau am gestrigen Montagabend auf der B 7 hereingefallen. Der unbekannte Täter hatte mit einem schwarzen BMW am Straßenrand gestanden und den vorbeifahrenden jungen Autofahrer angehalten. Unter dem Vorwand, dass ihm das Benzin ausgegangen sei und er nur ausländisches Geld dabeihabe, wechselte der 21-Jährige einen wertlosen Schein und gab dem Unbekannten dafür 200 Euro.

Nachdem der Täter dem jungen Mann noch zum Dank einen goldenen Ring geschenkt hatte, fuhr der 21-Jährige weiter und stellte erst wenig später fest, dass es sich um einen minderwertigen Ring handelt und er einem Betrug aufgesessen war. Die zuständigen Ermittler der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Zudem möchte die Polizei vor dieser Betrugsmasche warnen.

Wie das Opfer bei seiner Anzeigenerstattung gegenüber den Polizisten des Reviers Ost schilderte, war es gegen 20:30 Uhr zu dem Vorfall auf der B 7, zwischen der Abfahrt Niederkaufungen und der Anschlussstelle Kassel-Ost, gekommen. Der schwarze 5er BMW Kombi hatte mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Fahrbahnrand gestanden und der Fahrer per Handzeichen auf sich aufmerksam gemacht, woraufhin der hilfsbereite 21-Jährige anhielt. Der Unbekannte gab in gebrochenem Deutsch an, dass ihm das Benzin ausgegangen sei und er weder Euro, noch eine Bankkarte dabeihabe. Dafür zeigte er dem jungen Mann einen rumänischen Geldschein vor und bat ihn um den Wechsel des Geldes in Euro. Fälschlicherweise berechnete der 21-Jährige mit seinem Handy im Internet einen Wert von 200 Euro, die er dem Betrüger übergab. Wie er kurz danach feststellte, handelt es sich um eine alte rumänische Banknote, die nach einer Währungsreform wertlos ist.

Täterbeschreibung

Das Opfer beschrieb den Polizisten einen 30 bis 35 Jahre alten und 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann, der schwarze Haare, einen etwa 10 cm langen Ziegenbart am Kinn und ein osteuropäisches Erscheinungsbild hatte. Der Täter trug eine schwarze Jacke aus Velours, die bis zu den Oberschenkeln reichte, eine dunkelblaue Jeans und eine dicke goldene Gliederkette. An dem schwarzen BMW waren ausländische Kennzeichen angebracht.

Weitere Meldung über verdächtigen BMW in Helsa

Nahezu zeitgleich mit dem Eintreffen des 21-jährigen Opfers auf dem Polizeirevier meldete ein anderer Autofahrer gegen 20:40 Uhr offenbar den gleichen schwarzen BMW mit rumänischen Kennzeichen in Helsa-Wickenrode. Der Pkw stand in der Berliner Straße im Bereich einer Bushaltestelle, während ein an der Straße stehender Mann vorbeifahrende Fahrzeuge anhielt und um Geld bettelte. Da ihm diese Beobachtung verdächtig vorkam, alarmierte der Autofahrer die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 23/24 der Kasseler Kripo geführt. Wer Hinweise auf den verdächtigen BMW oder den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

