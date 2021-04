Unverhofft kommt oft

Frankfurt-Nordend (ots)-(ne) – Montagabend 19.04.2021 hatte eine Streife während eines Einsatzes in der Spohrstraße eines ihrer Nummernschilder vom Funkwagen geklaut bekommen. Wenig später tauchte es bei einem anderen Einsatz in der Holzhausenstraße wieder auf.

Wegen einer Ruhestörung waren die Beamten um kurz nach 23:00 Uhr in die Nähe des Matthias-Beltz-Platzes gerufen worden. Sie parkten das Auto und begaben sich auf die Suche nach der vermeintlichen Ursache. Doch keinerlei Lärmquellen durchbrachen die Stille der Nacht. Als sie zum Auto zurückkamen, stellten sie fest, dass das vordere Kennzeichen herausgebrochen und entwendet worden war. Ein erneuter Einsatz wegen einer Ruhestörung in der Holzhausenstraße führte die Beamten nun gegen 1:45 Uhr in eine Wohnung zweier Männer im Alter von 39 und 40 Jahren.

Der 40-jährige Wohnungsinhaber war augenscheinlich alkoholisiert und etwas aufgebracht, ob der nächtlichen Ermahnung zur Ruhe durch die Beamten. Den Polizisten entging aber nicht, dass auffälliger Weise eine Vielzahl von Stichwaffen, wie Messer, Schwerter und Macheten in der Wohnung deponiert waren, die allesamt präventiv sichergestellt wurden.

Die größte Überraschung war jedoch die Tatsache, dass das zuvor entwendete Nummernschild des Streifenwagens ebenfalls in der Wohnung lag. Dies nahmen die Beamten ebenfalls an sich und leiteten gegen den 40-Jährigen u. a. ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls von amtlichen Kennzeichen ein.

Motorrad und Papiermülltonne in Brand gesetzt

Frankfurt-Niederrad (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht 19.04.-20.04.2021 kam es in Niederrad zu mehreren Bränden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei geht derzeit von Brandstiftung aus und bittet Zeugen um Mithilfe. Gegen 23.40 Uhr wählte ein Anwohner den Notruf, da es im Bereich des Bruchfeldplatzes brannte. Die Feuerwehr konnte die Brände nur wenig später löschen. Wie sich herausstellte, hatten eine Papiermülltonne sowie ein Motorrad der Marke Honda in Flammen gestanden. Die Hitzeeinwirkung war so groß, so dass ein neben dem Krad geparkter Audi A3 ebenfalls beschädigt wurde.

Doch dabei sollte es nicht bleiben: Kurz darauf entdeckte die Polizei, dass man unweit des Bruchfeldplatzes, in der Blauenstraße, versucht hatte einen Mercedes E220 in Brand zu setzen. Die Beamten konnten das Feuer glücklicherweise löschen, bevor es sich ausbreiten konnte.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung zur Ergreifung des Täters bzw. der Täter verlief leider ohne Erfolg. Glücklicherweise wurde durch die Brände niemand verletzt. Das ausgebrannte Motorrad wurde sichergestellt.

Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Gegenstände vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Die konkrete Ursache der Brände sowie die Höhe des finanziellen Schadens sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen.

Wer hat in der vergangenen Nacht im Bereich des Bruchfeldplatzes bzw. der Blauenstraße Verdächtiges wahrgenommen? Wer kann Angaben zu den Taten bzw. dem Täter/den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51599 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Festnahme nach Bedrohung

Frankfurt-Rödelheim (ots) – In der Ludwig-Landmann-Straße kam es am Montagabend 19.04.2021 aufgrund einer Bedrohung zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann bedrohte eine Person mit einem Messer. Die Polizei war mit mehreren Kräften vor Ort, darunter Spezialkräfte.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst unterstützten. Am späten Abend konnte der Mann widerstandslos festgenommen werden. Die bedrohte Person blieb unverletzt.

Für circa 2 Stunden wurde die Ludwig-Landmann-Straße zwischen Katharinenkreisel und Rödelheimer Landstraße in nördliche Fahrtrichtung gesperrt.

Wie das Glück zum Verhängnis wurde

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(em) – Montagabend 19.04.2021 probierte ein Pkw-Aufbrecher sein Glück. Sein Unterfangen mündete nur wenig später in einer Festnahme. Gegen 18.20 Uhr spazierte ein 25-jähriger Mann die Speicherstraße entlang und testete hier und da, ob sich eines der geparkten Autos öffnen lässt. Er sollte Glück haben: Das Schloss eines Audi A3 war defekt und das Fahrzeug daher nicht abgeschlossen.

Der Täter nutzte die Gunst der Stunde, öffnete die Tür und durchwühlte den Pkw. Anschließend floh er ohne Diebesgut in Richtung Baseler Platz. Eine 50-jährige Zeugin hatte die Tat beobachtet und die Polizei alarmiert.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte zum Erfolg: Der 25-jährige Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Bei ihm fanden die Polizisten einen Autoschlüssel, welcher ersten Ermittlungen zufolge aus einem anderen Pkw entwendet wurde. Daher stellten sie diesen sicher und nahmen eine weitere Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls auf.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Täter wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Fahrraddieb am Hauptbahnhof festgenommen

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Montagmittag 19.04.2021 einen 53-jährigen wohnsitzlosen Fahrraddieb festgenommen, der am Hauptbahnhof mit einem Stahlrohr das Schloss eines 3.000 Euro teuren E-Bikes aufhebelte. Nach seiner Festnahme gegen 15.30 Uhr ging es für ihn zur Wache, wo nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls eingeleitet wurde.

Das aufgebrochene E-Bike wurde sichergestellt und wird bis zur Abholung durch den Eigentümer bei der Bundespolizei verwahrt. Bei einer Überprüfung von weiterer in dem Bereich abgestellten Fahrräder, konnten weitere fünf aufgebrochene Fahrradschlösser festgestellt werden. Ob der Mann auch hierfür verantwortlich war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 53-Jähriger wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Randalierer festgenommen

Frankfurt-Bergen-Enkheim (ots)-(dr) – Am Montagabend 19.04.2021 nahmen Polizeibeamte des 18. Reviers vorübergehend einen 20-Jährigen in Bergen-Enkheim fest, der einem Platzverweis nicht nachgekommen war und zuvor in einer Arztpraxis randaliert hatte.

Bei der Festnahme verletzte sich eine Beamtin leicht.

Der spätere Beschuldigte, ein 20-Jähriger, welcher in einer Arztpraxis “Im Sperber” randalierte und auch Beleidigungen aussprach, konnte um kurz nach 17 Uhr von einer alarmierten Streife vor dieser angetroffen werden. Einer Aufforderung der Beamten, den Ort des Geschehens zu verlassen, kam der junge Mann jedoch nicht nach und drohte stattdessen damit, wieder erscheinen zu wollen. Dies hatte seine vorübergehende Festnahme zur Folge, bei der sich eine Polizeibeamtin leicht verletzte.

Sie konnte ihren Dienst fortsetzen.

Derweil ging es für den 20-Jährigen zunächst auf eine Polizeiwache. Im Anschluss erfolgte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen seine Entlassung. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

