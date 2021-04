Polizei Eschwege

Illegale Abfallbeseitigung

Durch die Stadt Waldkappel wird angezeigt, dass zwischen Bischhausen in Richtung Kirchhosbach links der Landstraße größere Mengen Abfall entsorgt wurden. Hierbei handelt es sich um Kleinelektrogeräte, mehrere Kartons und blaue Plastiktüten mit Sperrmüll, Hausmüll und Bauschutt. Auffällig war ein Zinnteller von der Gemeinde Wehretal, der im Müll aufgefunden wurde.

Der Müll wurde am 08.04.21 entdeckt. Da die entsorgten Gegenstände teils im Bachlauf lagen wird auch wegen Gewässerverunreinigung ermittelt.

Am 13.04.21 wurde erneut illegal entsorgter Müll aufgefunden. Diesmal an der K 29 in der Gemarkung von Rechtebach. In diesem Fall wurden ein gefüllter Farbeimer, Radkappen, Gießkanne und Blumengefäße sowie Kleinmüll teilweise in Säcken am Rande eines Feldweges entsorgt.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 sowie die Stadt Waldkappel unter 05656/98970 entgegen.

Sattelzug kippt um

Eschwege (ots) – 30.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall auf der L 3403 am gestrigen Mittag. Um 13:30 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus Schmalkalden mit einem Sattelzug mit Anhänger die Landstraße von Jestädt kommend in Richtung Motzenrode. Nach Angaben des 34-Jährigen kam ihm zu diesem Zeitpunkt ein Lkw entgegen, der ausgangs einer Rechtskurve zu weit über die Fahrbahnmitte hinausfuhr, so dass der 34-Jährige nach rechts ausweichen musste. Dadurch geriet er mit dem Sattelzug, der mit Langholz beladen war, auf die Bankette und verlor daraufhin die Kontrolle über das Gespann.

Der Sattelzug kippte um und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und am Unfallort ärztlich versorgt.

Die Landesstraße wurde bis zur Bergung des Sattelzuges komplett gesperrt. Die Bergung dauerte bis in die heutigen Morgenstunden an; die Landesstraße wurde ab 06:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Zu dem Unfallverusacher liegen keine näheren Hinweise vor; um solche bittet die Eschweger Polizei unter 05651/9250.

Wildunfall

Um 21:10 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das die B 452 zwischen Reichensachsen und Eschwege überquerte. Das Tier wurde von dem Pkw eines 25-Jährigen aus Cloppenburg erfasst, lief aber anschließend weiter. Am Auto entstand ein Sachschaden von 800 EUR.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Bei einer Fahrzeugkontrolle am gestrigen Abend in Eschwege wurde ein 62-Jähriger aus Eschwege in seinem Pkw angehalten, nachdem er zuvor der Polizeistreife mit zu hoher Geschwindigkeit im Bereich “Alter Steinweg/ Marktstraße” auffiel.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, was

ein durchgeführter Test mit ca. 1,2 Promille bestätigte.

Es folgten Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins.

Verkehrskontrolle führte zu drei Blutentnahmen

Bei einer Verkehrskontrolle am gestrigen Nachmittag, zwischen 14:15 Uhr und 17:15 Uhr, im Bereich “Stedigsrain” in Eschwege wurden insgesamt drei Verstöße im Zusammenhang mit Alkohol oder illegalen Drogen festgestellt. Ein 34-Jähriger aus Eschwege wurde mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille, worauf ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem 0,5 Promille-Gesetz eingeleitet wurde. Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss müssen sich ein 23-Jähriger aus Weinbergen und ein

28-Jähriger aus Wanfried verantworten. Bei allen drei Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Neben diesen Verstößen musste ein 47-Jähriger aus der Ukraine noch eine Sicherheitsleistung von 500 EUR zahlen, da er sein Fahrzeug mit 67 Prozent überladen hatte. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt und Frachtbrief und Fahrzeugschein bis zur Umladung sichergestellt.

Polizei Sontra

Einbruch in Tankstelle

Um 02:00 Uhr drangen vergangene Nacht unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Leipziger Straße in Ringgau-Datterode ein. Mittels eines Gullydeckels wurde die Verglasung zerstört, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Trotz Alarmauslösung entwendeten die Täter eine bislang unbekannte Anzahl an Zigarettenschachtel und ergriffen anschließend sofort die Flucht.

Nach bisherigen Ermittlungsstand soll es sich um zwei dunkel gekleidete Personen handeln, die in Richtung Röhrda flüchteten. Der Sachschaden wird mit ca. 1.000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Eschweger Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 08:01 Uhr befuhr heute Morgen ein 45-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Klein-Bus die B 451 von Witzenhausen in Richtung Hundelshausen. Ihm entgegen kam ein Pkw, der einen vorausfahrenden Lkw überholte. Aufgrund des Überholvorgangs musste ein Pkw, der vor dem 45-Jährigen fuhr, abbremsen, worauf der 45-Jährige nach rechts ausweichen musste, um nicht aufzufahren.

Dadurch fuhr er in den Straßengraben und beschädigte dabei noch zwei Verkehrszeichen. Alle anderen Beteiligten fuhren weiter. Der Sachschaden wird mit 1.300 Euro angegeben.

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz “Thomasmühle” in Großalmerode übersah heute Vormittag, um 11:30 Uhr, ein 81-Jähriger aus Großalmerode einen vorbeifahrenden Pkw, der von einem

69-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde.

An beiden Autos entstand Sachschaden von ca. 3.000 EUR

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 14.04.21 und dem 20.04.21, 12:00 Uhr wurde ein Pkw Peugeot durch Unbekannte beschädigt. Der Pkw war auf einem Parkplatz rechts der B 451 (An der Schlagd) abgestellt. Am Fahrzeug wurden die beiden Außenspiegel und die linke hintere Scheinwerferabdeckung eingeschlagen.

Zudem wurde die Beifahrerseite auf einer Länge von über einen Meter zerkratzt.

Schaden: ca. 1.000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

