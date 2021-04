Ludwigshafen: Stadtnotizen 20.04.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Illegale Beherbergungen festgestellt

Zwei illegale Pensionen haben der Bereich Öffentliche Ordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit, und die Polizei am Montag, 20. April 2021, bei einer gemeinsamen Kontrolle entdeckt. Die nicht angemeldeten Beherbergungsbetriebe, in denen jeweils mehrere Personen untergebracht waren, befanden sich in Friesenheim und Oggersheim. Neben gewerbe- und baurechtlichen Verstößen stellten die Einsatzkräfte in der illegalen Pension in Oggersheim zudem starken Schwarzschimmelbefall fest. Gegen die Beherbergungsbetreiber werden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Online-Sprechstunde

Zu einer Smartphone- und Tablet-Sprechstunde lädt die Stadtbibliothek in Kooperation mit der Volkshochschule am Dienstag, 27. April 2021 um 15.30 Uhr ein. Bernd Hoyer, Kursleiter für Smartphone-Kurse an der VHS Ludwigshafen, und Karina Arena, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, bieten Antworten zu allgemeinen Fragen zur Bedienung der Geräte, zu speziellen Einstellungen oder einzelnen Apps. Alle Fragen und mobilen Geräte sind willkommen. Die Themen der Sprechstunde richten sich nach den Interessen der Besucher. Die Sprechstunde findet online als Webex-Konferenz statt. Angemeldete Teilnehmer erhalten kurz vor dem Kurs die Zugangsdaten per E-Mail. Die Anmeldung ist erforderlich auf www.ideenw3rk.de oder per E-Mail an karina.arena@ludwigshafen.de oder per Telefon unter 0621 504-2605. Die kostenlose Sprechstunde ist ein Angebot im Rahmen der Bibliothekstage Rheinland-Pfalz 2021.