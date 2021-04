Tankstellenmitarbeiterin angegriffen

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag 18.04.2021 gegen 17:00 Uhr soll ein 52-Jähriger eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Heinigstraße angriffen haben. Der 52-Jährige habe trotz Aufforderung das Tankstellengelände nicht verlassen und soll die Mitarbeiterin bei einer erneuten Aufforderung weggestoßen haben.

Der 52-Jährige war deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,56 Promille. Der Mann muss sich nun wegen der versuchten Körperverletzung und des Hausfriedensbruches verantworten.

Vorsicht vor Telefonbetrügern

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagnachmittag 17.04.2021 gegen 15:00 Uhr, erhielt ein 55-Jähriger einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Dem Anrufer gelang es durch geschickte Gesprächsführung die Zugangsdaten für das Online-Banking zu erfragen. Der 55-Jährige schöpfte jedoch Verdacht und konnte sein Online-Banking sperren, bevor ein Schaden eingetreten war.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Geben Sie keine persönliche Daten über das Telefon preis, hierzu gehören insbesondere Bankdaten und Zugangsdaten.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie z.B. in Ihrer Bankfiliale an.

Kommt Ihnen ein Gespräch verdächtig vor: Legen Sie auf.

Sind Sie bereits Opfer Telefonbetruges geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über das Internet: https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am vergangenen Wochenende 15.04.21 um 20:45 – 18.04.21 um 17:50 Uhr versuchten Unbekannte in ein Vereinsheim in der Bgm.-Fries-Straße einzubrechen. Durch den Einbruchsversuch entstand dem Verein ein Schaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Müllereimerbrand – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag 19.04.2021 gegen 00:40 Uhr ein Mülleimer in der Dürkheimer Straße in Brand. Der Mülleimer war an einem Ampelmast an der Einmündung zur Straße ‘Am Schießgraben’ angebracht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Brennender Müllsack in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Montagmorgen, gegen 02:00 Uhr, geriet ein Müllsack in einem Mehrfamilienhaus in der Bliesstraße in Brand. Durch ausgelöste Rauchmelder wurden die Bewohner alarmiert und das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Da der Müllsack durch Unbekannte angezündet worden sein könnte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachtes der versuchten schweren Brandstiftung aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.