Poser, Tuner und Lärmbelästiger im Fokus (siehe Foto)

Speyer (ots) – Am vergangenen Samstag nahmen Beamtinnen und Beamte der Polizei Speyer Fahrer ins Visier, die Fahrzeuge “frisieren” und durch sogenanntes “Posing” auffallen. Im Stadtgebiet konnten im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr insgesamt 37 Fahrzeuge mit hauptsächlich ortsfremden Kennzeichen kontrolliert werden, an denen offensichtlich technische Veränderungen vorgenommen wurden.

Zehn der kontrollierten PKW wiesen derartige Veränderungen auf, was das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatte. Den Fahrerinnen und Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen die Fahrzeughalter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weitere 5 Fahrzeugführerinnen bzw. Fahrzeugführer konnten keinerlei Nachweise über die durchgeführten Veränderungen wie beispielsweise am Fahrwerk, der Auspuffanlage oder an den Rädern/Reifen vorzeigen. Darüber hinaus kam es zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens aufgrund der Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt sowie zu einer Verwarnung wegen des Verstoßes gegen die Gurtpflicht und einer weiteren Verwarnung aufgrund der Verursachung von unnötigen Lärm.

Die Polizei rät:

Wenn Sie Ihr Fahrzeug tunen, achten Sie auf die ordnungsgemäße Eintragung der Veränderungen in ihrem Fahrzeugschein. Bei unerlaubten Veränderungen erwartet die Eigentümer der Fahrzeuge nicht nur ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, sondern auch den Rückbau des Fahrzeuges sowie die Kostenübernahme des Gutachtens. In diesem Zusammenhang macht die Polizei auf die bundesweite Kampagne “TUNE IT! SAFE” (https://www.tune-it-safe.de) aufmerksam, die gegen unzulässiges und unsicheres Tuning vorgeht und durch die Polizei in Bezug auf die Aufklärung der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer unterstützt wird.

Die Polizei weist daraufhin, dass weitere gezielte Kontrollmaßnahmen folgen werden und konsequent gegen Raser, illegale Tuner und Poser vorgegangen wird. Nur so kann den Gefahren, die durch “Tuner” und “Poser” im Straßenverkehr verursacht werden, entgegengewirkt und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer erhöht werden.

Verstoß gegen die Ausgangssperre und mit 1,64 Promille unterwegs

Speyer (ots) – In eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße geriet am Sonntag um 21:30 Uhr ein 41-jähriger PKW-Fahrer. Da die Polizisten bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, wurde vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,64 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Da der 41-Jährige nach 21:00 Uhr ohne triftigen Grund unterwegs war, muss er sich nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch hinsichtlich des Verstoßes gegen die aktuell bestehende Ausgangssperre verantworten.

Betrug mit angeblicher Erbschaft

Speyer (ots) – Gleich viermal fiel ein 48-Jähriger aus Altrip einer Betrugsmasche zum Opfer. Seit Januar 2021 hatte eine Frau über ein soziales Netzwerk Kontakt zu dem Geschädigten aufgenommen und unter dem Vorwand, demnächst an einer schweren Krankheit zu versterben, ein Vertrauensverhältnis geschaffen. Die unbekannte Betrügerin versprach ihm ihr Erbe in Höhe eines sechsstelligen Betrages.

Um die Auszahlung der Erbschaft möglich zu machen, sollte der Mann zunächst einen dreistelligen Transaktionsbetrag einem Anwalt überweisen. Eine solche Überweisung tätigte der Geschädigte insgesamt viermal. Das große Geld blieb ihm jedoch verwehrt.

Neben der regelmäßigen Warnung, fremden Personen niemals Geld zu übergeben bzw. zu überweisen, ergeht der Hinweis, vor einer Geldübergabe bzw. -überweisung das Vorhaben mit einem Verwandten oder Bekannten zu besprechen. Meist wird schon im Gespräch deutlich, dass es sich um einen Betrug handeln könnte.

Im Zweifelsfall ist die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 jederzeit erreichbar.

Nach Unfallflucht roter Kleinwagen gesucht

Speyer (ots) – Einen Verkehrsunfall verursacht und davongefahren ist am Sonntag zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr der Fahrer eines roten Kleinwagens. Der Unfallverursacher befuhr die Burgstraße in Richtung Obere Langgasse und kollidierte hierbei mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Mazda, wodurch ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 2000 EUR entstand. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des roten PKW, welcher über ein Stufenheck verfügte, unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem roten Kleinwagen bzw. zu dessen Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/1370 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.