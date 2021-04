Mit 2,8 Promille LKW gefahren

Edenkoben (ots) – Soeben wurde der Polizei Edenkoben am 19.04.2021 um 19:42 Uhr ein LKW-Fahrer gemeldet, welcher in Schlangenlinien die A65 Richtung Süden befahren soll. Das LKW-Gespann konnte schließlich in Edenkoben in der Staatstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für die Fahrweise konnte schnell aufgeklärt werden.

Ein Alco-Test ergab einen Wert von 2,8 Promille. Der 46-jährige LKW-Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der LKW-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Täterfestnahme nach versuchtem Einbruch in Brillengeschäft

Edenkoben (ots) – Zwei Einbrecher konnten am frühen Sonntagmorgen 18.04.2021 gegen 04.11 Uhr in der Weinstraße auf frischer Tat festgenommen werden, als sie versuchten, in ein Brillengeschäft einzubrechen.

Ob die beiden 39- und 41-jährigen Männer für die Einbruchsserie in Kindergärten und Pfarrheime im Bereich von Edenkoben in Betracht kommen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.