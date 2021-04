Landau: Die Polizei-News

Verkehrsunfall auf B 48

Verkehrsunfall auf B 48 (ots) – Am Montag 19.04.2021 kam es gegen 11:00 Uhr auf der Bundesstraße 48, zwischen der Anschlussstelle L 494 und Abfahrt Richtung Wernersberg, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftwagen, infolge dessen die Bundesstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden musste. Die Unfallaufnahme und Sperrung dauert noch an, weiträumige Umleitungen werden in diesem Moment eingerichtet. Es wird zeitnah nachberichtet.

Fußgängerzone – Alkohol am Steuer

Landau (ots) – In der Nacht auf Sonntag 18.04.2021 gegen 02:30 Uhr, wurde ein 21jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Landau in der Waffenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,23 Promille hervor.

Infolgedessen wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Weiter wurden die Fahrzeugschlüssel, um eine Weiterfahrt zu unterbinden, einbehalten. Der 21-Jährige muss sich jetzt wegen ‘Trunkenheit im Verkehr’ verantworten. Er muss mit einer Geldstrafe und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.