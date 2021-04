Regiotram beschmiert

Melsungen (ots) – Ein neuer Fall von illegalen Farbschmierereien wurde am Samstag (17.4.) im Bahnhof Melsungen festgestellt. Bislang Unbekannte besprühten einen im Bahnhof Melsungen abgestellten Zug auf einer Fläche von rund 30 Quadratmetern. Mitarbeiter der Deutschen Bahn stellten die Farbschmierereien am Samstag 17.04.2021 gegen 09 Uhr fest. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. der kostenfreien Service-Nr. 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Einbrecher klauen Akkus im Wert von 3.000 €

Malsfeld-Mosheim (ots) – 13.04.2021, 00:00 Uhr bis 14.04.2021, 06:30 Uhr – In der letzten Nacht sind unbekannte Täter in einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Hesseroder Straße eingebrochen und haben Akkus im Wert von ca. 3.000 Euro gestohlen.

Die Täter betraten das Grundstück des landwirtschaftlichen Anwesens über einen Feldweg, überwanden eine kleine Mauer und zerstörten dort ein Tor. Anschließend versuchten sie zunächst die Eingangstür einer Werkstatt aufzuhebeln. Als dieses nicht gelang, zerstörten sie die Scheibe der Tür und stiegen durch das Fenster in das Gebäude ein. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten hieraus diverse Akkus im Gesamtwert von ca. 3.000 Euro.

Die Täter richteten bei ihrem Einbruch einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro an. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Starkstromkabel von Baustelle gestohlen

Borken-Kleinenglis (ots) – 16.04.2021, 14:00 Uhr bis 19.04.2021, 07:30 Uhr – Am vergangenen Wochenende stahlen unbekannte Täter eine Kabeltrommel mit einem Starkstromkabel von einer Baustelle in der Hundsburgstraße. Die Täter überwanden einen Baustellenzaun und gelangten anschließend in das Baustellengebäude. Hier stahlen sie eine Kabeltrommel mit einem 50-Meter langem Starkstromkabel. Das Kabel hat einen Wert von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Münzkassenautomat an SB-Waschanlage aufgebrochen

Spangenberg (ots) – 17.04.2021, 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr – Das Münzgeld eines Münzkassenautomaten einer Waschbox des Waschparks im Mörshäuser Weg stahlen unbekannte Täter am Samstagvormittag. Der in einer Waschbox stehende Münzkassenautomat der SB-Waschanlage wurde mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen und das enthaltene Münzgeld gestohlen.

Der Schaden an dem Automaten beträgt 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Unbekannte Täter besprühen geparkten VW golf

Melsungen (ots) – 16.04.2021, 19:00 Uhr bis 17.04.2021, 09:00 Uhr – Einen geparkten VW Golf 4 besprühten unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen mit roter Farbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Die Täter begaben sich zu dem in der Rundstraße abgestellten VW und besprühten die Frontscheibe, die Seitenscheiben, die Heckscheibe, die Scheinwerfer, das hintere Kennzeichen, die Außenspiegel sowie teilweise die Motorhaube mit Farbe. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

