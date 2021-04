Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Straßenraub auf Seniorin – Couragierter Fahrradfahrer hält Täter fest

Fuldabrück (ots) – Ein couragierter 53-jähriger Fahrradfahrer hat am gestrigen Sonntagabend in Fuldabrück dazu beigetragen, dass der Tatverdächtige eines versuchten Straßenraubs auf eine Seniorin noch im Bereich des Tatorts durch die Polizei gefasst werden konnte. Da sich der verdächtige 41-jährige Mann aus Kassel auch noch gegen den Zeugen körperlich zur Wehr setzte und diesen ins Gesicht geschlagen haben soll, muss er sich neben dem versuchten Raub nun auch wegen Körperverletzung verantworten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren sowohl der 41-Jährige als auch das spätere Opfer, die 83 Jahre alte Seniorin aus Fuldabrück, mit dem Bus aus Kassel gekommen. An der Haltestelle “Neue Straße” waren beide ausgestiegen und die Seniorin in die Bergstraße abgebogen. Dort soll der 41-Jährige sie überholt, sich drohend vor ihr aufgebaut und die Herausgabe ihrer Wertsachen gefordert haben. Der 83-Jährigen war jedoch die Flucht gelungen. Sie blieb unverletzt und im Besitz ihrer Wertsachen.

Zudem konnte sie den ihr auf dem Fahrrad entgegenkommenden 53-Jährigen aus Fuldabrück auf das Geschehen aufmerksam machen, woraufhin dieser den 41-Jährige stellte und die Polizei rief. Während eine Streife des Polizeireviers Ost zum Tatort eilte, war es dann offenbar zu den Schlägen durch den 41-Jährigen gekommen, die letztlich in eine handfeste Auseinandersetzung beider Männer mündeten, in die wiederum Anwohner eingriffen.

Letzten Endes konnte der 41-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei am Tatort festgehalten werden. Beide Männer waren bei der Auseinandersetzung offenbar leicht verletzt worden. Der 41-Jährige wurde zunächst wegen seiner Verletzungen vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus und nach der medizinischen Versorgung zur Dienststelle gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern nun an und werden vom für Raubdelikte zuständigen Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt.

Wohnhausbrand in Söhrewald-Wellerode – Ursache offenbar technischer Defekt

Söhrewald (ots) – In der Nacht zu Montag 19.04.2021 kam es gegen 02:30 Uhr zum Brand eines Wohnhauses im Teichwiesenweg in Söhrewald-Wellerode. Eine Nachbarin hatte das Feuer entdeckt und zunächst die Feuerwehr alarmiert. Anschließend informierte und weckte sie mithilfe weiterer Nachbarn die Bewohner des Hauses, die glücklicherweise unverletzt blieben.

Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, war das Feuer offenbar im Bereich des Wintergartens ausgebrochen und hatte sich dann auf den Balkon und den Dachstuhl ausgebreitet. Durch die sofort eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Der Schaden, der insbesondere am Wintergarten entstanden ist, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 35.000 Euro. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen der für Brände zuständigen Beamten der Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ergaben, dass das Feuer offenbar durch einen technischen Defekt entstanden ist. Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung liegen hingegen bislang nicht vor.

Gebäudebrand in Trendelburg – Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Trendelburg (ots) – Folgemeldung – Nach dem Brand eines unbewohnten Hauses in der Straße “Auf der Breite” in Trendelburg-Gottsbüren am Sonntagabend 18.04.2021 haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am Montag 19.04.2021 ihre Ermittlungen an der Brandstelle fortgesetzt.

Wie sie berichten, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, wodurch das Feuer in dem Haus ausgelöst worden war. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen aber bislang nicht vor. Den entstandenen Schaden an dem Haus, das nach dem Brand unbewohnbar und einsturzgefährdet ist, beziffern die Kriminalbeamten auf rund 50.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen der Beamten des K 11 zur Brandursache dauern an.

(ots) – Erstmeldung – Am 18.4.2021, 22:50 Uhr wurde der Brand eines Einfamilienhauses an der Ortrandlage im Ortsteil Gottsbüren gemeldet. Aus unbekannter Ursache geriet der Dachstuhl eines zweigeschossigen Wohnhauses in Brand. Das Haus ist zurzeit unbewohnt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Trendelburg und Ortsteilen bekämpfen momentan die Flammen. Sie werden durch den Atemschutztrupp der Berufsfeuerwehr aus Kassel sowie der Drehleiter aus Hofgeismar unterstützt.

Insgesamt befinden sich 70 Kameraden der Feuerwehr im Einsatz. Das Gebäude kann nicht betreten werden, es besteht Einsturzgefahr. Der verständigte Rettungsdienst aus Notarzt und RTW kam nicht zum Einsatz. Der Sachschaden wird von den eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar im sechsstelligen Bereich geschätzt.

Die Ortsdurchfahrt von Gottsbüren ist seit Brandbeginn noch andauernd gesperrt.

Durch die Kriminalpolizei Kassel werden Ermittlungen geführt.

