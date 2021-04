Fünf Autos im Vorderen Westen zerkratzt – 20.000 Euro Schaden

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag 18.04.2021 in der Dag-Hammerskjöld-Straße mehrere geparkte Pkw zerkratzt und damit einen hohen Sachschaden angerichtet. Der Polizei liegen derzeit fünf Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aus dieser Nacht, jedoch bislang noch keine Hinweise auf die Verursacher vor.

Der Gesamtsachschaden an allen Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 20.000 Euro. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Am gestrigen Sonntagnachmittag war einer der fünf betroffenen Autobesitzer auf die Kratzer im Lack seines 5er BMW aufmerksam geworden und hatte die Polizei alarmiert.

Wie die am Tatort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, wies der Pkw tiefe Kratzer auf der Motorhaube und der gesamten rechten Fahrzeugseite auf.

Anschließend stellten die Beamten vier weitere beschädigte Autos, ein Fiat 500, ein Mini Cooper, ein VW Polo und ein Jeep, fest.

Alle Fahrzeuge, deren Lack großflächig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde, waren zwischen Raabestraße und Graf-Bernadotte-Platz abgestellt.

Wann genau die Täter in der Nacht agierten, ist bislang noch ungeklärt.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte

unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Teures Laptop gestohlen

Kassel (ots) – Opfer eines Diebstahls wurde am vergangenen Freitag 16.04.2021 ein 60-Jähriger aus Freiburg (Breisgau). Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr in einem

Inter-City-Express, während der Fahrt von Frankfurt am Main nach Kassel.

Als der 60-Jährige zur Toilette ging, nutzte ein 22-jähriger Saarbrücker die Gunst der Stunde und entwendete ein Laptop im Wert von ca. 1.500 Euro.

Pech gehabt

Andere Reisende hatten den Langfinger bei seinem Diebstahl beobachtet und so konnte

der Saarbrücker im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe durch Beamte der Bundespolizei festgenommen werden. Das Laptop bekam der rechtmäßige Besitzer zurück.

Wegen des Diebstahls muss der 22-Jährige nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen