Heidelberg-Pfaffengrund: Verkehrsunfall – Geschädigter gesucht!

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Eine 41-Jährige beschädigte am Sonntagabend mit

ihrem Fahrzeug gegen 19:30 Uhr im Laubenweg, auf Höhe der Hausnummer 3, einen

geparkten PKW. Die Unfallverursacherin, die ihr Fahrzeug nach dem Zusammenstoß

wenige Meter entfernt abstellen wollte, um die Polizei zu verständigen, musste

nach Absetzen des Anrufs allerdings feststellen, dass der vermeintliche

Geschädigte zwischenzeitlich den Unfallort verlassen hatte. Der gesuchte

Fahrzeugführer dürfte vermutlich nichtsahnend weggefahren sein. Dieser wird

gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Tel.: 06221 34180 zu

melden.

Heidelberg- Handschuhsheim: mehrere Gartenhütten aufgebrochen – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Vermutlich in der Nacht von Samstag auf

Sonntag wurde eine Gartenhütte im Gewann Entensee gewaltsam aufgebrochen und

diverses Werkzeug sowie sieben Weingläser im Gesamtwert von ca. 200 Euro aus

dieser entwendet. Bei einem benachbarten Kleingartenbesitzer versuchte die

Täterschaft offenbar ebenfalls einzubrechen, was glücklicherweise misslang. Im

Gewann Schänzel stellte eine Frau am Samstagabend fest, dass der Zaun auf ihrem

Grundstück heruntergedrückt war und eine Fensterscheibe der Gartenhütte

eingeworfen wurde. Der oder die unbekannten Täter waren offenbar auf der Suche

nach Wertgegenständen. Im Gewann Schläuchen wurde von Mittwoch auf Freitag

ebenfalls gewaltsam in eine Gartenhütte eingebrochen und Werkzeug im Gesamtwert

von rund 350 Euro entwendet. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die

Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten

besteht und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit Gegenstand der

Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten

sich unter der Tel.: 06221 45690 zu melden.

Heidelberg: 23-Jähriger verweigert Herausgabe von Personalien und greift Polizisten an

Heidelberg (ots) – Eine Anwohnerin verständigte am späten Samstagabend die

Polizei, nachdem sie sich durch eine lärmende Gruppe in ihrer Nachtruhe gestört

fühlte. Die hinzugerufenen Polizisten stellten gegen 23:30 Uhr drei junge Männer

im Bereich der Kurfürsten-Anlage fest, die sich an einer Bushaltestelle

lautstark unterhielten. Da zusätzlich der Verdacht eines Verstoßes gegen die

CoronaVO vorlag, wurde die Personengruppe kontrolliert. Wenig Verständnis für

die Kontrolle hatte allerdings ein 23-Jähriger, der sich besonders unkooperativ

verhielt und sich weigerte den Beamten seine Personalien zu nennen oder ein

Ausweisdokument auszuhändigen. Auch nach mehrfacher Aufforderung, wollte der

Mann den Anweisungen der Beamten keine Folge leisten, weshalb er nach

Identitätsdokumenten durchsucht werden sollte. Der Mann sperrte sich gegen die

polizeiliche Maßnahme, beleidigte die Beamten und trat einen Polizisten, der

hierdurch leicht am Knie verletzt wurde. Der 23-Jährige wurde festgenommen und

musste die Beamten schließlich auf das Polizeirevier begleiten. Dort konnte die

Identität zweifelsfrei festgestellt werden. Nachdem sich der 23-Jährige wieder

beruhigt hatte und die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurde er aus dem

Gewahrsam entlassen. Ihn erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen einer

begangenen Ordnungswidrigkeit, sondern auch mehrere Strafanzeigen, unter anderem

wegen Beleidigung und Tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte.

Heidelberg: Fahrraddieb Dank eines aufmerksamen Zeugen vorläufig festgenommen

Heidelberg (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde am frühen

Sonntagnachmitttag ein Verdächtiger im Zusammenhang mit einem Fahrraddiebstahl

vorläufig festgenommen.

Der Zeuge hatte gegen 12.30 Uhr beobachtet, wie ein zunächst unbekannter Mann

auf dem Wilhelmsplatz in der Weststadt versuchte, mit Werkzeug Fahrradschlösser

zu knacken. Mit einer guten Beschreibung ausgestattet, nahm eine Streife des

Polizeireviers HD-Mitte den Tatverdächtigen vorläufig fest, der sich gerade mit

einem Fahrrad aus dem Staub machen wollte.Nach Beendigung der ersten

polizeilichen Maßnahmen und seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der

62-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Werkzeug, das er in einem

Fahrradkorb deponiert hatte, wurde beschlagnahmt. ob er für weitere

Fahrraddiebstähle als täter in Frage kommen könnte, ist Gegenstand weiterer

Ermittlungen.

Heidelberg-Weststadt: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Zum Glück nur leichte Verletzungen zog sich eine 27-jährige

Radfahrerin bei einem Unfall am Sonntag um 17.30 Uhr in der Carl-Benz-Straße zu.

Eine 58-jährige Autofahrerin war nach rechts in eine Einfahrt abgebogen, ohne

auf die auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrende Radlerin zu achten. Dies

hatte zur Folge, dass die Radfahrerin gegen das Auto fuhr, mit dem Kopf gegen

das Dach prallte und anschließend zu Boden fiel. Die Autofahrerin verständigte

den Rettungsdienst und kümmerte sich um die Verletzte. Die Verletzte wurde

anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Heidelberg-Altstadt: Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Samstag (17.04.2021) zwischen 19 und 19.30 Uhr wurde an

einem VW Polo, der auf dem Parkplatz im Elisabethenweg oberhalb des Schlosses

geparkt war, die Scheibe der Beifahrertüre eingeschlagen. Aus dem Innenraum

wurde anschließend die auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche entwendet.

Darin befanden sich u.a. ein Geldbeutel sowie zahlreiche Ausweispapiere und

Bankkarten. Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-1700 beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Heidelberg – Berauscht und mit zuvielen Personen im PKW unterwegs

Heidelberg (ots) – Gleich im doppelten Sinne auffällig war ein 34-Jähriger, der

in der Eppelheimer Straße in Heidelberg am 17.04.2021 gegen 18.40 Uhr mit seinem

PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Beamte des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte stellten bei ihm betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten fest.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest führte dann auch zu einem positiven

Ergebnis. Nach der Entnahme einer Blutprobe sieht er nun einer Anzeige wegen des

Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel entgegen und musste sein

Fahrzeug zunächst für 24 Stunden abstellen. Des Weiteren gelangen er und seine

zwei Mitfahrer zur Anzeige, da sie durch die gemeinsame Fahrt von 3 Personen aus

verschiedenen Haushalten in einem PKW in dieser Form gegen die CoronaVO

verstießen.