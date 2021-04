Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: VW-Fahrer nötigt Autofahrerin – Zeugen gesucht!

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Grob verkehrswidrig verhielt sich am

Samstagabend ein VW-Fahrer, der durch seine aufbrausende Fahrweise auffiel und

mehrere Autofahrer im Stadtgebiet Sinsheim nötigte. Zunächst fuhr der Fahrer des

VW auf den PKW einer 19-Jährigen auf der L550 derart dicht auf, dass ein

Zusammenstoß kurz bevorstand. Gegen 21:50 Uhr, nur wenige Meter vor dem

Kreisverkehr Stiftstraße, überholte der Fahrer die junge Frau. Nur durch die

schnelle Reaktion der 19-Jährigen sowie eines aufmerksamen, entgegenkommenden

Fahrzeugführers konnte Schlimmeres verhindert werden. Als die unter Schock

stehende 19-Jährige ihre Fahrt fortsetzte und ihren PKW im Bereich

Sunnisheim-Ring wenden wollte, versperrte der VW-Fahrer ihr aus bislang nicht

bekannten Gründen den Weg. Die verängstigte Frau verständigte daraufhin die

Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim kontrollierten den VW-Fahrer an

Ort und Stelle. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Nötigung im

Straßenverkehr. Außerdem werden führerscheinrechtliche Konsequenzen geprüft.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder selbst betroffen waren, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Tel.: 07261 6900 zu melden.

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: 45-Jähriger nach Farbschmiererei festgenommen

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mithilfe eines äußerst aufmerksamen

Zeugen konnten die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd am Samstagabend gegen

23:30 Uhr einen 45-Jährigen festnehmen, nachdem dieser einen Stromkasten mit

Permanentmarker verschmierte. Ein Passant hatte den Mann bei seiner Tat in der

Güterbahnhofstraße sowie dessen anschließende Flucht auf seinem Skateboard

beobachtet und die Polizei verständigt. Die alarmierenden Beamten nahmen den

Flüchtigen kurze Zeit später in der Bahnhofstraße fest. Die Farbstifte hatte der

45-Jährigen noch in seiner Tasche. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen

wurde er auf freien Fuß gesetzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist und ob

weitere Farbschmierereien auf sein Konto gehen, ist derzeit Gegenstand der

Ermittlungen. Mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung muss der 45-Jährige

aber auf jeden Fall rechnen.

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter legt Steine und Metallpfosten auf Gleise – Zeugenaufruf

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit dem Schrecken davon gekommen sind

am Sonntag der Zugführer sowie die Fahrgäste in der S-Bahn der Linie 5 in

Richtung Aglasterhausen. Ein Unbekannter platzierte zwischen 13:15 Uhr und 13:44

Uhr offenbar absichtlich in der Nähe des Hauptbahnhofs Neckargemünd auf den

Gleisen einen Metallpfosten samt Betonfundament. Der einfahrende Zugführer

konnte ein Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern. Das Betonfundament

wurde durchtrennt und zusammen mit dem Metallpfosten in ein angrenzendes

Gleisbett geschleudert. Die Fahrgäste sowie der Zugführer blieben

glücklicherweise unverletzt. An der S-Bahn und an den Gleisen entstand kein

Schaden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass es am Vormittag offenbar

zu einem ähnlichen Vorfall auf dem Gleisabschnitt zwischen Meckesheim und Mauer

kam. Ein Unbekannter legte zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt, ca. 100

Meter vor dem Bahnhof Mauer, Steine auf die Gleise. Der Vorgang wurde erst

nachträglich bei der Polizei bekannt. Auch in diesem Fall hatten die Fahrgäste

und der Zugführer nochmal Glück. Dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten

besteht, ist wahrscheinlich und derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die

Personen in der Nähe der Gleisabschnitte gesehen haben oder sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten sich umgehend beim Polizeirevier

Neckargemünd unter der Tel.: 06223 92540 zu melden.

Sinsheim: Sinsheimer Parkplätze nach wie vor beliebte Treffpunkte auch für Personen aus Umlandgemeinden

Sinsheim (ots) – Wieder einmal bestätigte sich in der Nacht von Samstag auf

Sonntag, dass Parkplätze in und um Sinsheim eine hohe Anziehungskraft auf

jüngere Menschen mit ihren Fahrzeugen ausüben.

Zwischen 19.30 – 03.00 Uhr wurden die Parkplätze am Schwimmbad, an der Badewelt

und an der Burg Steinsberg mit Unterstützung des Polizeireviers Wiesloch und des

Autobahnpolizeireviers Walldorf überwacht.

Als der Zustrom an Fahrzeugen (ca. 40) und Personen (ca. 70) auf dem

Schwimmbadparkplatz gegen Mitternacht plötzlich schlagartig zunahm und der

Lautstärkepegel durch laute Musik enorm anschwoll, wurde allen Anwesenden ein

Platzverweis erteilt.

Genauso erging es rund 15 Personen, die sich mit ihren Fahrzeugen auf dem

Parkplatz der Badewelt versammelt hatten. Dort soll es aufgrund von

Zeugenaussagen kurz nach 1 Uhr sogar zum Abbrennen von Pyrotechnik gekommen

sein. Wer dafür verantwortlich war, ließ sich in der Nacht nicht mehr ermitteln.

Auch der Parkplatz an der Burg Steinsberg war nach längerer Zeit wieder

Anziehungspunkt mehrerer Personen mit ihren Fahrzeugen. Wie in den anderen

Fällen auch, wurden hier im Rahmen der Möglichkeiten Personalien festgestellt

und Platzverweise erteilt.

Ein Abgleich aller festgestellte Autokennzeichen ergab, dass die Mehrzahl der

Personen eher aus den Bereichen des Landkreises Heilbronn und dem Hohenlohekreis

stammten. Wie den Beamten erzählt wurde, nutzten viele noch einmal die

Gelegenheit, sich im nahen Sinsheim zu treffen, da hier, im Vergleich zu anderen

Gemeinden, noch keine Ausgangsbeschränkung verhängt war.

Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich die zukünftig flächendeckende

Ausgangsbeschränkung auch auf die Sinsheimer Parkplätze als beliebte Treffpunkte

auswirken wird.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen geparkte Fahrzeuge – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Mehrere geparkte Autos beschädigten in der Nacht von Freitag

auf Samstag unbekannte Täter im Ortsteil Neckarhausen. Die Unbekannten hatten in

der Straße „Wingertsäcker“, zwischen Traubenweg und Hauptstraße an mehreren

geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel an der Fahrerseite abgeschlagen oder

abgetreten. Eine Zeugin wurde gegen 0.30 durch ein lautes Gespräch und laute

Schlaggeräusche auf der Straße aus dem Schlaf geschreckt und konnte bei einem

Blick aus dem Fenster zwei Männer erkennen. Eine Beschreibung der beiden konnte

sie jedoch nicht abgeben.

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche

Hinweise zu den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Weil ein 26-jähriger Fahrer eines Opel am

Samstag kurz vor 20 Uhr an der Kreuzung Lessing-/Schillerstraße einen von rechts

aus der Schillerstraße kommenden 18-jährige Fahrer eines Ford die Vorfahrt nicht

gewährte, kam es zum Unfall. Durch die Kollision prallte der Ford noch gegen

einen geparkten BMW. Dabei blieben die Beteiligten unverletzt, an den beiden

Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Den Gesamtschaden

beziffert die Polizei auf ca. 15.000 Euro.

Verstoß gegen eine bestehende Quarantäneverfügung

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 17.04.2021 gegen 17 Uhr meldete ein

Anwohner, dass sich sein 42-jähriger Nachbar mit seinen zwei Kindern vor dem

Haus aufhält, obwohl ihm dies durch die Quarantäneanordnung des zuständigen

Gesundheitsamtes untersagt sei. Durch die Kollegen des Polizeireviers Eberbach

konnte der Herr mit seinen Kindern vor der Wohnaschrift angetroffen werden.

Gemäß der Quarantäneverfügung ist dem 42-jährigen Mann der Aufenthalt im

öffentlichen Raum untersagt. Er wurde durch die eingesetzten Kräfte zurück in

seine Wohnung gewiesen. Eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das

Infektionsschutzgesetz folgt.

6-jähriger Junge läuft unachtsam vor einen Pkw und wird leicht verletzt

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 17.04.2021 gegen 16 Uhr lief ein 6-jähriger

Junge, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, zwischen zwei geparkten Pkw auf

die Straße und wurde durch eine 26-jähirger Pkw-Führerin erfasst. Der Junge

spielte zuvor mit weiteren Kinder an einer angrenzenden Wohnanlage Fußball. Als

der Ball auf die Straße rollte, rannte der Junge ohne auf den Verkehr zu achten

zwischen zwei geparkten Pkw auf die Straße dem Ball hinterher. Der Junge tauchte

unmittelbar vor der dem Pkw der 26-jährigen Fahrzeugführerin auf, so dass diese

keine Möglichkeit hatte den Zusammenstoß zu verhindern. Durch den Unfall wurde

der Junge glücklicherweise lediglich leicht verletzt. Er kam jedoch vorsorglich

zu weiteren Untersuchungen in die Kinderklinik nach Mannheim.