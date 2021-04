Mannheim-Rheinau: 28-jähriger Mann nach Auseinandersetzung verstorben; Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkt einen Haftbefehl gegen einen 23-jährigen Verdächtigen; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim-Rheinau (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein Haftbefehl gegen einen

23-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erlassen, der im dringenden

Verdacht steht, am Samstagmorgen des 17. April einen 28-Jährigen während eines

Streits getötet zu haben.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatte das spätere Opfer den ihm

bekannten 23-Jährigen und einen weiteren Bekannten, einen 30-Jährigen aus einer

Gemeinde des Rhein-Neckar-Kreises, in den frühen Morgenstunden des 17. April zum

Trinken in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Rheinau eingeladen.

Während des Trinkgelages gerieten der Tatverdächtige und das spätere Opfer aus

bislang unbekannten Gründen in Streit, der letztendlich für den 28-Jährigen

tödlich endete.

Nach der Tat flüchtete der 23-Jährige und wurde noch am Samstagvor-mittag gegen

8:30 Uhr in Wiesloch festgenommen. Er hatte sich zum Psychiatrischen Zentrum

Nordbaden (PZN) begeben, um dort aufgenommen zu werden. Bei einer ersten

Alkoholüberprüfung kurz nach der Festnahme wurde bei dem Verdächtigen ein Wert

von über 1,3 Promille festgestellt.

Am Sonntagvormittag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl

wegen des Verdachts des Totschlags erließ. Wie die bisherigen Ermittlungen von

Staatsanwaltschaft und Kriminalkommissariat Mannheim ergaben, ist das Opfer

durch Gewalteinwirkung auf den Hals erstickt.

Gegen den 30-Jährigen, der nach den derzeitigen Erkenntnissen während der Tat

anwesend war, wird wegen des Verdachts der Unterlassenen Hil-feleistung

ermittelt. Er soll die Auseinandersetzung und das tödliche Geschehen mit seinem

Handy gefilmt haben, ohne auf den 23-Jährigen einzuwirken, um so die Tat zu

verhindern. Darüber hinaus soll er dem Toten den Geldbeutel entwendet haben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats

Mannheim dauern an.

Mannheim: Taschendieb bestiehlt 80-Jährigen im Supermarkt und flüchtet mit Auto -Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Opfer eines Taschendiebes wurde ein 80-jähriger Mann am Samstag

(17.04.2021) gegen 9.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Borsigstraße. Kurz

bevor der Geschädigte den Kassenbereich passierte, „drückte“ sich der Täter von

hinten vorbei und entwendete dabei die in der rechten Jackentasche steckende

Geldbörse mit etwa 50 Euro Bargeld und Ausweisdokumenten. Anschließend flüchtete

er zu Fuß zu einem geparkten grauen VW-Golf mit ME-Kennzeichen und fuhr davon.

Der Diebstahl soll von mehreren Zeugen beobachtet worden sein, diese sollen den

Täter auch verfolgt und dem Geschädigten das Teilkennzeichen mitgeteilt haben.

Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-3310 beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

Mannheim-Mühlauhafen: An mehreren geparkten Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Mannheim-Mühlauhafen (ots) – Im Mannheimer Mühlauhafen haben unbekannte Täter in

der Nacht von Samstag auf Sonntag an mehreren geparkten Fahrzeugen die Scheiben

eingeschlagen. In der Zeit zwischen Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen,

gegen 1.30 Uhr hatten die Unbekannten an fünf Pkw und einem Lkw die

Seitenscheiben eingeschlagen und die Außenspiegel umgeklappt. In zwei der

Fahrzeuge waren die Täter offenbar auch eingedrungen. Inwiefern sie dabei etwas

entwendeten, ließ sich bislang nicht feststellen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Geschädigte

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0

zu melden.

Mannheim-Seckenheim: Traktor gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim-Seckenheim (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von

Freitag auf Samstag aus einer Feldscheune im Stadtteil Seckenheim einen Traktor.

Die Unbekannten drangen auf bislang unbekannte Art und Weise in die Scheune auf

einem Feld nahe der Suebenheimer Allee ein und entwendeten daraus einen Traktor

der Marke Fendt. Der Verantwortliche hatte das Fahrzeug am Freitagabend, gegen

21 Uhr in der verschlossenen Scheune abgestellt. Als er am Samstagmorgen, gegen

8 Uhr wieder zu der Scheune kMannheim – Auflösung einer Corona-Party

Mannheim (ots) – Nachdem am 17.04.2021 gegen 22.30 Uhr durch Nachbarn

ruhestörender Lärm aus einer Wohnung in der Pflügersgrundstraße gemeldet wurde,

konnte durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt

eine Corona-Party mit 15 Personen vorgefunden werden. Nachdem zunächst mehrere

Personen versuchten, sich vor den Beamten in und außerhalb der Wohnung zu

verstecken, konnte letztlich die Identität aller Anwesenden zweifelsfrei

festgestellt werden. Im Anschluss wurden die Partygäste der Wohnung verwiesen

und erhielten entsprechende Platzverweise. Die jungen Erwachsenen, hierunter

auch die drei Veranstalter der Party, gelangen nun alle wegen Verstoßes gegen

die CoronaVO zur Anzeige.im wieder aufgefunden werden. Die Fahrerkabine war

verschlossen, aus dem Inneren wurden jedoch die Fahrzeugpapiere, ein

Werkzeugkasten sowie die Fahrzeugkupplung entwendet. Zudem war das Fahrzeug,

vermutlich aufgrund eines Getriebeschadens, nicht mehr fahrbereit.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder das Fahrzeug im

fraglichen Zeitraum fahrend gesehen haben, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Mannheim-Oststadt: Rücksichtloser Autofahrer gefährdet Fußgängerin – Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) – Eine 38-jährige Fußgängerin wurde am Samstagnachmittag

im Stadtteil Oststadt durch die rücksichtslose Fahrweise eines unbekannten

Autofahrers gefährdet. Der Unbekannte war gegen 17.30 Uhr mit seinem 1er BMW

unterwegs. Dabei umrundete er zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit und

quietschenden Reifen den Kreisverkehr am Charlottenplatz, bevor er

unkontrolliert schleudernd und mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit in die

Rathenaustraße abbog. Hier wendete er mit quietschenden Reifen und raste zurück

zum Kreisverkehr, wo er einen Zusammenstoß mit einem geparkten Mercedes nur

knapp vermeiden konnte. Bei seinem Ausweichmanöver schleuderte er nur wenige

Zentimeter an einer dort laufenden Fußgängerin vorbei. Im Anschluss fuhr er mit

hoher Geschwindigkeit in Richtung Rosengarten davon.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen BMW der 1er-Reihe gehandelt haben,

der mit zwei männlichen Personen mit orientalischem Erscheinungsbild besetzt

war. Der Beifahrer wird als 20 bis 25 Jahre alt und korpulent beschrieben. Er

soll einen 3-Tage-Bart getragen haben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere eine Frau, die sich

hinter dem Mercedes befunden haben soll, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Geparktes Auto beschädigt und von Unfallstelle geflüchtet – falsche Informationen hinterlassen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Sonntag zwischen 11 und 19.30 Uhr beschädigte ein bislang

unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der

Burgstraße abgestellten Opel. An der Heckscheibe war ein Zettel mit einem Namen

und einer Telefonnummer unter den Scheibenwischer geklemmt. Wie sich

herausstellte, war die angegebene Adresse und Telefonnummer nicht existent bzw.

vergeben. Der Sachschaden an der Stoßstange und am Kotflügel belaufen sich auf

über Tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben

können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-3310 beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt zu melden.

Mannheim – Zwei Mitarbeiter des Besonderen Ordnungsdienstes bei tätlichem Angriff verletzt

Mannheim (ots) – Als Bedienstete des Besonderen Ordnungsdienstes (BOD) am

17.04.2021 gegen 23.20 Uhr bei dem handgreiflichen Streit eines Pärchens im

Bereich des Paradeplatzes schlichtend eingreifen wollten, wurden sie selbst zur

Zielscheibe der Aggressionen des 23-jährigen Beschuldigten. Nachdem beide

Mitarbeiter mit Faustschlägen traktiert wurden, konnten sie sich nur mittels des

dienstlichen Pfeffersprays zur Wehr setzen. Auch die hinzugerufenen

Polizeibeamten stießen beim Aggressor auf erheblichen Widerstand und konnten

diesen nur mit unmitelbarem Zwang überwinden. Währenddessen gab der Mann

fortwährend Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften von sich. Im Anschluss

wurde dem merkbar alkoholisierten Mannheimer auf dem Polizeirevier eine

Blutprobe entnommen. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er

entlassen. Er sieht nun einer Anzeige entgegen. Die Mitarbeiter des BOD wurden

leicht verletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.

Mannheim – Auflösung einer Corona-Party

Mannheim (ots) – Nachdem am 17.04.2021 gegen 22.30 Uhr durch Nachbarn

ruhestörender Lärm aus einer Wohnung in der Pflügersgrundstraße gemeldet wurde,

konnte durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt

eine Corona-Party mit 15 Personen vorgefunden werden. Nachdem zunächst mehrere

Personen versuchten, sich vor den Beamten in und außerhalb der Wohnung zu

verstecken, konnte letztlich die Identität aller Anwesenden zweifelsfrei

festgestellt werden. Im Anschluss wurden die Partygäste der Wohnung verwiesen

und erhielten entsprechende Platzverweise. Die jungen Erwachsenen, hierunter

auch die drei Veranstalter der Party, gelangen nun alle wegen Verstoßes gegen

die CoronaVO zur Anzeige.