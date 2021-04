Bretten – Unfallflucht und Widerstand gegen Polizeibeamte

Karlsruhe (ots) – Ein 28-jähriger Mann verursachte am Sonntagnacht einen

Verkehrsunfall in Bretten und flüchtete danach mit seinem unbeleuchteten und

beschädigten Fahrzeug von der Unfallstelle. Zeugen hatten das Kennzeichen

abgelesen und die Polizei verständigt. Diese konnten später das immer noch

unbeleuchtete Fahrzeug auf der Bundesstraße 35 auf Höhe von Knittlingen nach

Anrufen weiterer Zeugen feststellen. Der mutmaßliche Fahrer und

Unfallverursacher saß noch im Fahrzeug. Er war offenbar unverletzt, stand aber

wohl unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei seiner Festnahme sowie während

der polizeilichen Maßnahmen leistete er erheblichen Widerstand.

Der 28-jährige Tatverdächtige wollte offenbar gegen 22.30 Uhr mit seinem Toyota

von der Carl-Neff-Straße in die Pforzheimer Straße einbiegen. Hierbei

missachtete er die Vorfahrt eines die Pforzheimer Straße in stadtauswärtiger

Richtung fahrenden 52-Jährigen. Es kam zum Unfall bei dem ein Sachschaden in

Höhe von ungefähr 2500 Euro entstand. Anschließend wendete der mutmaßliche

Unfallverursacher nach ersten Ermittlungen in einer Sackgasse und entfernte sich

dann unerlaubt von der Unfallstelle. Nach dem Wendemanöver mit seinem

unbeleuchteten Auto gefährdete er nach Zeugenangaben noch den die Unfallstelle

absichernden Geschädigten des Unfalls. Dieser konnte sich offenbar nur durch

einen beherzten Sprung zur Seite retten. Dann fuhr der mutmaßliche

Unfallverursacher mit seinem unbeleuchteten Fahrzeug weiter.

Wenig später meldeten weitere Zeugen ein Pannenfahrzeug auf der B35 auf Höhe von

Knittlingen. Hier konnten die eintreffenden Polizeibeamten gegen 23 Uhr den

stark unfallbeschädigten und mittlerweile nicht mehr fahrbereiten Toyota

antreffen, der offenbar in den Unfall an der Carl-Neff-Straße verwickelt war.

Der 28-Jährige mutmaßliche Fahrer wehrte sich vehement gegen seine Festnahme und

trat mit Füßen gegen die vier eingesetzten Polizeibeamten. Diesen gelang es mit

vereinten Kräften den Mann am Boden zu fixieren und ihm Handschließen anzulegen.

Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Da der Tatverdächtige zuvor angegeben

hatte Betäubungsmittel konsumiert zu haben und auch weitere Anhaltspunkte diese

Angaben bestätigten, wurde ihm auf dem Polizeirevier Blut abgenommen. Auch hier

setzte er sich vehement zur Wehr und verletzte sich selbst beim Verbringen in

eine Gewahrsamszelle. Er musste zur Versorgung seiner Verletzung durch Sanitäter

behandelt werden. Anschließend hatte er sich soweit unter Kontrolle, dass er

entlassen werden konnte.

Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt, führerscheinrechtliche

Maßnahmen wurden eingeleitet.

Karlsdorf-Neuthard – Einbruch in Schule – Zwei Tatverdächtige festgenommen

Karlsruhe (ots) – Zwei Jugendliche, 15 und 16 Jahre alt, schlugen in der Nacht

von Freitag auf Samstag wohl zwei Sicherheitstüren der Sebastianschule in

Neuthard mit einem Hammer ein und entwendeten aus einem Raum zwei Laptops. Beide

wurden durch Polizeibeamte noch in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen,

das Diebesgut sowie den Hammer hatten sie noch dabei.

Gegen 23.45 Uhr hörte ein Zeuge verdächtige Geräusche aus der Schule und konnte

zwei Personen im Treppenhaus wahrnehmen. Er verständigte daraufhin die Polizei.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen mit einigen Funkstreifen konnten vier Jugendliche

angetroffen und kontrolliert werden. In einem Rucksack, den einer der beiden

tatverdächtigen Jugendlichen trug, wurden zwei Laptops aufgefunden. Diese

stammten offenbar aus der Schule. Auch der bei der Tatausführung eingesetzte

Hammer wurde bei dem 15-Jährigen aufgefunden.

Die beiden Tatverdächtigen waren bei der Kontrolle durch die Polizei in

Begleitung eines Mädchens und eines weiteren Jungen. Diesen hatten sie zuvor

offenbar von ihrem Vorhaben erzählt.

Die beiden Jugendlichen wurden festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen

an die Erziehungsberechtigten überstellt. Die beiden Teenager waren offenbar

erheblich alkoholisiert. Sie werden nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.

Ubstadt-Weiher – Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Ubstadt-Weiher (ots) – Bei einem Unfall am Samstagmittag wurde ein 29-jähriger

Radfahrer leicht verletzt.

An der Einmündung zu einem Supermarkt in der Unteröwisheimer Straße, missachtete

eine 59-jährige Opel-Fahrerin die Vorfahrt des 29-jährigen Radfahrers. Es kam

zum Zusammenstoß wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde und geringer

Sachschaden entstand.

Oberhausen – Rheinhausen – Unbekannte verwüsten Vereinsgelände

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag bis Samstag das

Übungsgelände des Bogensportvereins in der Jahnstraße sowie den angrenzenden

Übungsplatz des ortsansässigen Fußballvereins verwüstet.

Nach bisherigem Kenntnisstand beschädigten die Täter auf dem Gelände des

Bogensportvereins insgesamt sieben 3-D Ziele, indem sie Teile vermutlich einfach

abrissen. Weiterhin hoben sie auf dem angrenzenden Fußballplatz ein Tor aus der

Verankerung, beschädigten dieses dabei. Weiterhin wurden zwei Fensterscheiben

eingeschlagen sowie eine Kunststoff-Absperrbake entfernt und auf das

Übungsgelände des Bogenvereins geschmissen. Der durch die Täter entstandene

Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Philippsburg bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer

07256-93290 zu melden.

Karlsbad, Langensteinbach – Brand eines Fahrzeugs

Karlsbad, Langensteinbach (ots) – Am Freitagabend kam es in Karlsbad,

Langensteinbach zu einem Fahrzeugbrand.

Der Fahrzeughalter parkte seinen Renault gegen 18.00 Uhr im Hof vor seinem

Anwesen in der Speicherstraße. Nach etwa 30 Minuten machte ihn ein aufmerksamer

Nachbar darauf aufmerksam, dass Flammen aus dem Bereich des Motors schlagen

würden. Daraufhin verständigte er die Freiwillige Feuerwehr Karlsbad, die mit

zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften anrückte und somit schlimmeres

verhinderte. Es konnten keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung erlangt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Rheinstetten – Handfester Streit beim Friedhof

Karlsruhe (ots) – Mehrere ältere Jugendliche gerieten am Samstagabend im Bereich

des Friedhofs in Mörsch wegen beleidigender Äußerungen in Streit, der

schließlich in einer tätlichen Auseinandersetzung mündete. Einer der

Kontrahenten wurde leicht verletzt.

Gegen 19 Uhr trafen zwei junge Männer, beide 20 Jahre alt, auf einen 18-Jährigen

mit zwei weiteren Begleitern. Aus bislang unbekannten Gründen stritten sich die

Männer, wobei einer der 20-Jährigen wohl den 18-Jährigen beleidigte. Dieser

schlug daraufhin nach ersten Ermittlungen mit der Faust dem Älteren ins Gesicht

und setzte anschließend auch noch Reizgas gegen ihn ein. Er musste von dem von

Zeugen herbeigerufenen Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei stellte die Personalien aller Beteiligten fest und stellte das

Reizgas sicher. Die Ermittlungen zum Hergang des Streits dauern an.

Bruchsal – Einbruch in Juweliergeschäft

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am frühen Montagmorgen gewaltsam in ein

Juweliergeschäft in der Hoheneggerstraße in Bruchsal eingedrungen. Dabei

richteten sie einen Sachschaden von rund 5.000 Euro an. Über die Höhe des

entwendeten Diebesguts kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben

gemacht werden.

Durch ein lautes Geräusch wurden Anwohner gegen 03:25 Uhr aus ihrem Schlaf

gerissen. Bei einer Nachschau aus dem Fenster konnte sie drei männlich Personen

mit zwei Fahrrädern und einem E-Scooter in Richtung Sparkasse flüchten sehen.

Nach bisherigem Kenntnisstand beschädigten die Täter zuvor mit brachialer Gewalt

den Rollladen des Juweliergeschäftes. Im Anschluss hebelten sie die Eingangstür

auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort beschädigten sie mehrere

Schmuckvitrinen und nahmen die darin befindliche Auslage an sich. Mit ihrer

Beute machten sich die Männer aus dem Staub. Die Diebe waren laut Zeugenaussage

dunkel gekleidet, circa 165 cm groß. Einer der Täter hatte eine kräftige Figur

ein weiterer führte einen großen grauen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der

Suche nach weiteren Zeugen, die gebeten werden sich unter der Telefonnummer

0721-666 5555 zu melden.

Karlsbad – Streitigkeiten auf Parkplatz nach Sturzgeschehen

Karlsruhe (ots) – Ein 66-jähriger Mann stürzte am Samstag auf dem Parkplatz

eines Einkaufsmarktes in Langensteinbach zu Boden und wollte anschließend wohl

mit seinem Auto den Parkplatz verlassen. Zeugen des Sturzes wollten dies

verhindern, da sie irrtümlich von einer Verletzung oder Alkoholisierung des

Mannes ausgingen. Hierbei gab es Unstimmigkeiten, die erst mit Hilfe der Polizei

geklärt werden konnten.

Der Herr war wohl gegen 15.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der

Benzstraße gestürzt, was von einer Zeugin beobachtet worden war. Sie machte sich

Sorgen und wollte, dass der Mann bis zum Eintreffen von Rettungskräften vor Ort

bleibt, um seinen Gesundheitszustand zu überprüfen. Außerdem bestand der

Verdacht, der sich im Nachgang als haltlos erwies, dass der 66-Jährige eventuell

alkoholisiert sein könnte. Daher wurde neben dem Rettungsdienst auch die Polizei

hinzugezogen. Außerdem stellte die Zeugin ihr Fahrzeug wohl so hinter das

Fahrzeug des Mannes, dass dieser den Parkplatz nicht mit dem Auto verlassen

konnte. In dieser Sache dauern die Ermittlungen an.

Der Gestürzte stieg nach Angaben von weiteren Zeugen wohl trotzdem in sein

Fahrzeug und fuhr los, touchierte aber das hinter ihm stehende Auto der

Geschädigten. Dieses wurde offenbar nicht beschädigt.

Nach Eintreffen der Polizei und der Sanitäter konnte der Sachverhalt geklärt

werden, die Personalien von allen Beteiligten wurden festgestellt. Der Herr

hatte sich bei dem vorausgegangenen Sturz wohl nicht verletzt.

Forst – Unfall im Kreuzungsbereich – Polizei sucht Zeugen

Forst (ots) – Zwei verletzte Personen und zwei total beschädigte Fahrzeuge waren

die Bilanz eines Unfalls am Sonntagnachmittag gegen 14.35 Uhr in Forst.

Nach den Feststellungen der Polizei wollte ein 53-jähriger VW-Fahrer von der

Landesstraße 556 nach links in Richtung Bundesstraße 35 / Autobahn A5 abbiegen.

Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden BMW eines 21-jährigen Fahrers,

der auf der Landesstraße 556 von Forst in Richtung Bruchsal unterwegs war. Bei

dem Unfall stieß der VW-Fahrer so gegen die linke Fahrzeugseite des BMWs, dass

dieser ins Schleudern geriet und gegen die rechtsseitige Leitplanke prallte. Bei

dem Unfall wurde ein Beifahrer im BMW sowie der VW-Fahrer, leicht verletzt.

Beide Fahrzeugführer gaben an bei Grünlicht gefahren zu sein. An beiden

Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten 12.000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an das Polizeirevier Bruchsal unter der

Telefonnummer 07217260.

Karlsruhe-Durlach – Wiederholte Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Karlsruhe (ots) – Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage gelangt ein

28-Jähriger unter anderem wegen der Durchführung eines verbotenen

Kraftfahrzeugrennens zur Anzeige. Am frühen Samstagmorgen um kurz nach 04.00 Uhr

wurde der BMW-Fahrer zunächst auffällig, als er direkt vor einer

Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach das Rotlicht der

Ampelkreuzung Wolfartsweierer Straße – Ottostraße missachtete. Wie bei einem

ähnlich gelagerten Vorfall in Bruchsal am vergangenen Donnerstag ignorierte der

Fahrer in der Folge die Anahltesignale und dass Blaulicht des Polizeifahrzeugs.

Statt anzuhalten, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, indem er seine

Geschwindigkeit erhöhte. Nach einer Verfolgungsfahrt durch den Ortsteil

Durlach-Aue, bei der er teilweise mit bis zu 100 km/h innerhalb geschlossener

Ortschaften unterwegs war, stellten die Beamtinnen und Beamten ihn schließlich

in der Badener Straße.

Neben dem Vorwurf der Durchführung eines Kraftfahrzeugrennens kommt auf den

28-Jährigen auch der Vorwurf der Trunkenheitsfahrt zu, da ein durchgeführter

Drogenvortest positiv ausfiel. Sein Führerschein ist er bis auf Weiteres allemal

los.

Gondelsheim – Psychisch auffälliger Mann bedroht Nachbarn – Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar psychisch kranker Mann randalierte am

Sonntagvormittag in seiner Wohnung, bedrohte Nachbarn und äußerte

Suizidgedanken. Nach einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr konnte der Kranke

in eine Klinik eingeliefert werden. Weder er noch die eingesetzten

Rettungskräfte wurden verletzt.

Nachbarn verständigten am Sonntag gegen 11 Uhr die Rettungskräfte, dass in der

Friedhofstraße ein aggressiver Mann Gegenstände von seinem Balkon werfen und

Nachbarn bedrohen würde. Beim Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und

Polizei zog sich der 47-Jährige in seine Wohnung zurück und schloss sich dort

ein. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Sprungtuch unter dem Balkon ausgebreitet.

Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür aufgebrochen, der Mann hatte sich

offensichtlich im Badezimmer verbarrikadiert, da er von dort verbal auf sich

aufmerksam machte. Mehreren Polizeibeamten gelang es schließlich, die

Badezimmertür zu öffnen und den aggressiven Kranken zu überwältigen.

Glücklicherweise wurden weder Beamte noch der 47-Jährige verletzt.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde der Mann in ein Krankenhaus

eingeliefert.

Karlsruhe – 42-jährige Autofahrerin kollidierte mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn

kam es am Sonntagnachmittag in der Hermann-Schneider-Allee. Hierbei entstand ein

Gesamtschaden von fast 10.000 Euro.

Gegen 16:40 Uhr fuhr die mutmaßliche Unfallverursacherin von einem Waldparkplatz

auf die Hermann-Schneider-Allee und musste hierfür über den dortigen Geh- und

Radweg sowie den Bahnübergang mit ihrem Honda überqueren. Nach bisherigem

Kenntnisstand war aufgrund äußerer Umstände die Sicht der 42-Jährigen zu diesem

Zeitpunkt eingeschränkt, weshalb sie die heranfahrende Straßenbahn zu spät

erkannte. Trotz eines Versuchs, ihr Fahrzeug zurückzusetzen, kollidierte sie mit

der Bahn. Glücklicherweise blieben hierbei die Fahrgäste der Bahn sowie die

Unfallverursacherin selbst unverletzt.

Waghäusel – Alkoholfahrt endet an Grundstücksmauer

Karlsruhe (ots) – Am frühen Sonntagmorgen meldete ein Zeuge der Polizei, dass

soeben ein BMW in die Grundstücksmauer eines Anwesens in der Ringstraße im

Ortsteil Wiesental gefahren sei. Die daraufhin anfahrenden Polizeibeamtinnen und

-beamten des Polizeireviers Philippsburg stellten vor Ort die mutmaßliche

Fahrerin und deren Beifahrerin fest, während weitere Insassen laut dem Zeugen

nach dem Unfallgeschehen zu Fuß geflüchtet waren. Nach ersten Erkenntnissen

steuerte eine 18-Jährige das Fahrzeug um circa 05.15 Uhr von der Kettelerstraße

in die Ringstraße. Weshalb ihre Fahrt dort an einer Mauer endete, soll nun unter

anderem das Ergebnis einer Blutentnahme klären, da bei ihr Anzeichen auf eine

alkoholbedingte Beeinflussung festgestellt wurden.

Neben dem erheblichen Schaden am Unfallfahrzeug in Höhe von circa 4000 Euro und

dem vergleichsweise geringen Schaden an der Mauer in Höhe von circa 500 Euro,

wurde die Beifahrerin leicht an der Hand verletzt. Der Fahrerin droht nun neben

dem eingeleiteten Strafverfahren auch ein Führerscheinentzug.

Karlsruhe – Pärchen greift Polizeibeamte bei Festnahme an

Karlsruhe (ots) – Ein 17-jähriger Jugendlicher sollte am Freitag, gegen acht

Uhr, im Kanalweg aufgrund eines Vorführbefehls festgenommen werden. Er griff die

Polizeibeamten, als sie ihn entdeckten, an, seine Freundin wollte ihn noch

befreien und griff ebenfalls an. Beide konnten überwältigt werden.

Beamte vom Haus des Jugendrechts wollten den jungen Mann in seiner Wohnung im

Kanalweg festnehmen, konnten ihn aber dort nicht antreffen. Bei einer Nachschau

im Keller des Hauses entdeckten sie den 17-Jährigen. Dieser sprang einen der

Beamten unvermittelt an, um zu flüchten. Im Treppenhaus griff er sich einen

Stock und wollte damit die Polizisten an der Verfolgung hindern, was aber

misslang. Er konnte überwältigt und fixiert werden.

Seine hinzukommende Freundin, 16 Jahre alt, wollte ihn befreien, indem sie einem

Beamten auf den Rücken sprang. Auch sie konnte festgenommen werden.

Glücklicherweise wurde während der Widerstandshandlungen keiner ernsthaft

verletzt.

Der 17-Jährige wurde vorgeführt, die 16-Jährige wurde nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Upstadt-Weiher – Unfall mit verletzer Person

Karlsruhe (ots) – Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und eine verletzte

Fahrzeugführerin sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am späten

Samstagnachmittag im Upstadt-Weiherer Ortsteil Stettfeld. Eine gerade 18-jährige

Fordfahrerin war um circa 17.00 Uhr auf der Straße Am Katzbach in Fahrtrichtung

Weiher unterwegs, als sie mit einer 82-jährigen Renaultfahrerin kollidierte.

Diese bog zur gleichen Zeit von der Unteren Mühlstraße auf die Straße Am

Katzbach in Richtung Ortsmitte ein. Die 18-Jährige kam nach der Kollision wegen

Schmerzen im Brustbereich ins Krankenhaus, während die beiden Fahrzeuge

abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Malsch – Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrspolizei

Karlsruhe (ots) – Die Verkehrspolizei führte am Samstag

Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 613 bei Freiolsheim durch.

Zwischen 12.15 Uhr und 14.15 Uhr wurden insgesamt 58 Fahrzeuge kontrolliert. 10

Auto-Fahrer und drei Motorradfahrer hatten die zulässige Höchstgeschwindigkeit

von 70 km/h erheblich überschritten. Gegen die Fahrer wurden Bußgeldverfahren

eingeleitet. Zwei Autofahrer wurden mit 144 km/h und 121 km/h, sowie ein

Motorradfahrer mit 129 km/h gemessen. Die drei Fahrer müssen neben Bußgeldern

und Punkten auch noch mit Fahrverboten rechnen.

Karlsruhe – 16-Jähriger soll mindestens zehn Pkw beschädigt haben

Karlsruhe (ots) – Ein 16-Jähriger soll Freitagnacht in Weiherfeld-Dammerstock

mindestens zehn geparkte Fahrzeuge beschädigt und einen Sachschaden von

geschätzten 10.000 Euro verursacht haben. Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei

informiert. Aufgrund der von den Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung konnte

im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen der 16-jährige Tatverdächtige an seiner

Wohnadresse angetroffen werden. Nach Durchführung der ersten polizeilichen

Maßnahmen wurde er an seiner Wohnanschrift belassen.

Waghäusel – Lkw-Plane aufgeschlitzt und Drogerieartikel entwendet

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei Lkw-Planen wurden zwischen Samstag und Sonntag

durch einen Unbekannten aufgeschlitzt und Drogerieartikel in einer geringen

Anzahl entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand schnitt der Täter zwischen Samstag 14:30 Uhr und

Sonntag 22 Uhr, die Planen der in der Carl-Schurz-Allee geparkten Lkws auf. Im

Anschluss bediente er sich an den bereits verladenen Drogerieartikel und machte

sich mit seiner Beute im Wert von rund 20 Euro aus dem Staub. Durch das

Aufschneiden der Planen richtete der Unbekannte einen Sachschaden von

geschätzten 8.000 Euro an.

Zeugen, die im Bereich der Carl-Schurz-Allee verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256-93290

in Verbindung zu setzen.