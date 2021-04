Einbruchsdiebstahl

Kirchheimbolanden

Am 18.04.2021, vermutlich gegen 19:30 Uhr, ereignete sich in der Uhlandstraße ein Einbruch in ein dortiges Schmuckgeschäft durch Aufbrechen des Türschlosses. Einem ersten Zeugenhinweis zu Folge dürfte es sich bei den Tätern um zwei Personen handeln. Eine Person hätte eine blaue Jeans, dunkle Jacke, weißen Kapuzenpulli und eine dunkle Mütze sowie einen Bart getragen. Die andere Person habe eine Glatze und sei mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen. Die beiden Personen seien dann zu Fuß in Richtung Gasstraße geflüchtet. Zum Diebesgut und der Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Verkehrsunfall mit 4 Verletzten auf der B47

Kirchheimbolanden

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Sonntagnachmittag auf der B47 gekommen.

Ein 29-jähriger Fahrer eines BMW`s befährt die B47 aus Fahrtrichtung Dreisen kommend in Fahrtrichtung Marnheim. Vor ihm befindet sich der Honda eines 44-jährigen. Eine 4-köpfige Familie ist in der Gegenrichtung unterwegs.

Der 44-jährige Fahrzeugführer musste aufgrund eines Verkehrsvorganges abbremsen, woraufhin der BMW-Fahrer auf diesen auffährt. Aufgrund des Anstoßes wird der Honda auf die Gegenfahrbahn geschleudert. In der Folge kommt es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der Familie.

Nur glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass bei dem Verkehrsunfall alle Beteiligten nur leichte Verletzungen erlitten. Alle Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall total beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 30.000 Euro.

Brand eines Pkw

Kirn

Am 18.04.2021 gegen 13:30 Uhr geriet ein Geländewagen auf der B41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein kurz vor der Anschlussstelle Kirn-Sulzbach aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand. Die Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig unverletzt verlassen. Aufgrund der Löscharbeiten der Feuerwehr Kirn musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Idar-Oberstein für etwa 30min gesperrt werden.

Betrugsversuch: Versuchter Enkeltrick – 81-jährige Geschädigte reagiert vorbildlich

Kirchheimbolanden

Am Freitag, den 16.02.2021 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu einem gemeldeten Anruf, bei dem sich der Anrufer als „falscher Enkel“ ausgab.

In diesem Fall meldete sich der unbekannte Täter mit: „Hallo Oma, wie geht es dir? Ich hatte gerade einen Unfall bei dem eine Frau ums Leben gekommen ist und brauche deine Hilfe.“

Die Geschädigte 81-jährige reagierte vorbildlich. Sie beendete frühzeitig das Gespräch und informierte die richtige Polizei. Zu einem Schadenseintritt kam es nicht.

Verhaltenshinweise der Polizei für Ihre Sicherheit:

Bei verdächtigen Anrufen: Legen Sie den Telefonhörer auf.

Stellen Sie sicher, dass das Telefonat richtig beendet und die

Verbindung wirklich abgebrochen ist.

Haben Sie misstrauen wenn sich jemand am Telefon mit den Worten meldet „Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnliche Formulierungen verwendet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

meldet „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnliche

Formulierungen verwendet, ohne sich selbst namentlich

vorzustellen.

Rufen Sie Ihren Enkel unter der bisher bekannten Nummer an, um die Echtheit des Anrufers zu klären.

die Echtheit des Anrufers zu klären.

Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Dann wenden Sie sich sofort an ihre örtliche Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Feuerwehr löscht Heckenbrand

Kirn

Am Samstagabend des 17.04.2021 gegen 21:15 Uhr musste die Kirner Feuerwehr und Polizei zu einem Heckenbrand in der Turnstraße ausrücken. Mehrere Zeugen meldeten über Notruf, dass oberhalb des Wendehammers an den Tennisplätzen des TuS Kirn ein größeres Feuer zu sehen war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig unter Kontrolle bekommen und nach etwa einer Stunde die Löscharbeiten beenden. Nach den bisherigen Ermittlungen wird von einer Selbstentzündung von sorglos abgeladenem Grünschnitt ausgegangen. Insgesamt sind durch das Feuer etwa 80qm Fläche des aus Wildwuchs bestehenden Hangs abgebrannt.

Verkehrsunfallflucht

Meddersheim

Geschädigte stellt ihren Pkw in der Nacht vom 16.04.21 auf den 17.04.21 vor dem Anwesen 42 in der Naheweinstraße in Meddersheim ab. Als sie am Morgen an ihr Fahrzeug kommt stellt sie Beschädigungen an diesem fest. Der Verursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizei Kirn

Unfall zwischen PKW und 8-jährigem Fahrradfahrer

Simmertal

Am Freitagnachmittag des 16.04.2021 gegen 16:00 Uhr kam es in Simmertal zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Nach den bisherigen Ermittlungen erfasste ein 44-jähriger BMW-Fahrer in der Einmündung Schulstraße Ecke Hauptstraße einen 8-jährigen Jungen, welcher mit seinem Fahrrad den linken Gehweg der Hauptstraße in Richtung der Römerstraße ohne auf den Verkehr zu achten, befahren hatte. Der BMW-Fahrer wollte von der Schulstraße in die Hauptstraße einfahren, als er mit der Fahrzeugfront das Kind leicht erfasste. Der umsichtigen Fahrweise des 44-Jährigen war es zu verdanken, dass der 8-Jährige lediglich eine Prellung am rechten Knie davon getragen hatte. An beiden Fahrzeugen konnte zudem kein Sachschaden festgestellt werden.

Gegen den BMW-Fahrer wurde von Amts wegen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.

Pkw fuhr Fußgänger an und flüchtete – Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach, Wilhelmstraße

Am Donnerstagabend kam es gegen 22 Uhr in der Wilhelmstraße, Höhe Krankenhaus St. Marienwörth, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 19-jähriger Fußgänger wurde hierbei beim Überqueren der Straße von einem aus Richtung Salinenstraße kommenden schwarzen Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Der Pkw entfernte sich daraufhin umgehend von der Unfallstelle. Durch die Kollision wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Er erlitt Schürfwunden und Prellungen im Gesicht.

Die Polizei Bad Kreuznach bittet in dieser Sache um Zeugenhinweise.