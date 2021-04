Hausfriedensbruch, Einbruchdiebstahl und Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz & Corona-Verordnung

Bingen

Bacharach, 18.04., Grube Rhein, 18:21 Uhr. Drei junge Männer und eine Frau (im Alter von 17 bis 22) umgingen den Zaun der „Grube Rhein“ und betraten widerrechtlich das Grundstück und mehrere Gebäude. Ein Mitarbeiter des Wachpersonals beobachtete sie und alarmierte die Polizei. Sie gaben gegenüber den Beamten an, dass sie hier auf Empfehlung eines Freundes seien und hier nur chillen wollten. Kurze Zeit später kamen 3 weitere junge Männer aus der Grube. Zuvor entsorgten sie anscheinend eine alte Mercedes-Radkappe sowie ein Spektiv; mutmaßlich stammten diese Gegenstände aus einem der Gruben-Gebäude. Bei der Durchsuchung konnte bei einem 21-Jährigen eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen alle Eindringlinge wurden Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Einbruchdiebstahl eingeleitet; sowie jeweils ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die aktuelle Corona-Verordnung.

Sachbeschädigung

Bingen

Sprendlingen, 18.04., Bahnhofstraße, 10:10 Uhr. Unbekannte traten den Zaun eines Privatgrundstücks ein und gelangten so auf das rückseitige Grundstück. Dort öffneten sie die Verschläge des Taubenschlags. Außerdem verstreuten sie das Futter auf dem Grundstück und der Umgebung. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

Verkehrsunfallflucht

Nackenheim, Parkplatz Friedhof

Am Freitag, 16.04.21, parkte der 53-jährige aus Stadecken-Elsheim sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Friedhofes von 10:30 bis 12:00 Uhr. Vermutlich wurde sein Fahrzeug durch ein anderes, welches beim Ein- oder Ausparken den Schaden im Bereich der hinteren Fahrzeugtür der Fahrerseite verursachte, beschädigt. Der Verursacher verließ anschließend die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Hinweise über Beobachtungen zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330 entgegen

Unfall mit Personenschaden auf der Ortsumgehung von Gensingen

Bingen

Ein 60-jähriger Fahrzeugführer befuhr die L 400 aus Richtung Sprendlingen kommend. An der Einmündung zur K 54 nach Ippesheim hielt der 60-Jährie aufgrund der roten Lichtzeichenanlage an. Ein nachfolgender 74-jähriger Fahrzeugführer übersah die rote Lichtzeichenanlage und fuhr ungebremst auf den stehenden 60-jährigen auf. Dieser wurde durch den Aufprall mitsamt seines Fahrzeuges in die Böschung geschleudert. Das Fahrzeug des 74-jährigen Unfallverursachers überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Der 60- jährige Fahrzeugführer verblieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Lörzweiler

In der Nacht zum Sonntag, 18.04.2021, kam es gegen 00:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Feldweg zwischen Nierstein und Lörzweiler. Kurz zuvor stellte eine Streife der Polizeiinspektion Oppenheim im Bereich des Niersteiner Wartturms einen Pkw fest. In der Annahme gegen die nächtliche Ausgangssperre zu verstoßen, nahm der Fahrer des Pkws Geschwindigkeit auf und flüchtete vor den eingesetzten Beamten. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verloren die Beamten den Pkw zunächst aus den Augen. Als die Streife dann den Feldweg weiter in Richtung Lörzweiler befuhr, kam ihnen ein Pkw mit drei Personen entgegen. Die Fahrerin dieses Pkw machte die Beamten auf einen schweren Unfall unmittelbar zuvor in Höhe des Königstuhls aufmerksam. Dort konnte die Streife den zuvor am Wartturm wahrgenommenen Pkw als betroffenes Fahrzeug des beschriebenen Unfalls feststellen. Der 23-jährige, aus Hessen stammende Fahrer befand sich bereits außerhalb des Fahrzeug und schien auf den ersten Blick oberflächlich unverletzt, stand jedoch merklich unter Schock. Seinen Angaben und der vorhandenen Spurenlage zufolge, ereignete sich der Unfall folgendermaßen. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam das Fahrzeug zuerst nach rechts vom Weg ab. Beim Entgegenlenken nach links hob er dann über eine leichte Erhöhung des Wegs buchstäblich ab, prallte gegen ein Schild und durchtrennte schließlich einen Baum in einer Höhe von etwa zwei Metern. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf dem Feldweg zum Stehen. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass sich im Fahrzeug ebenfalls eine 16-jährige Beifahrerin aus Lörzweiler befunden hatte. Diese wurde bei dem Unfall augenscheinlich lediglich leicht verletzt, sie hatte mehrere Kratzer und stand ebenfalls unter Schock. Die beiden Leichtverletzten wurden zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser nach Mainz verbracht. Am verunfallten Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Das Schild und der Baum wurden durch den Unfall auch stark beschädigt, die Höhe dieses Schadens ist bislang unbekannt. Der Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen berauschenden Mitteln. Die Polizeiinspektion Oppenheim bittet die Zeugen, die den eingesetzten Beamten entgegenkamen und auf den Unfall aufmerksam machten, sich unter den angegebenen Kontaktdaten zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen

In der Nacht zum Samstag stellte eine Polizeistreife in Sprendlingen ein augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Pkw fest. Dieser wurde angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem der Pkw angehalten hatte, springen alle vier Insassen aus dem Fahrzeug und vermischen sich untereinander. Der zuvor gesichtete 21-jährige Fahrer gab an, nicht gefahren zu sein. Dann versucht er zu flüchten. Die Flucht kann durch die Polizeistreife verhindert werden. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den 19-Jährigen Halter, der ebenfalls im Fahrzeug gesessen hatte, wurde ein Strafverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Auto beschädigt

Mainz-Neustadt – Samstag, 17.04.2021, 00:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter in der Leibnizstraße

die Windschutzscheibe und die beiden linken Seitenscheiben eines Autos mit

Pflastersteinen und Gehwegplatten eingeworfen. Außerdem wurde der linke

Außenspiegel abgerissen. Ein 28-Jähriger Mann hörte das splitternde Glas, konnte

jedoch keinen Täter erkennen. Der Halter des Wagens hat einen Strafantrag

gestellt. Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Gegenstände aus Auto entwendet

Mainz-Neustadt – Samstag, 17.04.2021, 14:45 Uhr

Im Zeitraum vom 14.04. ab 17:30 Uhr bis zum 17.04. um 14:45 Uhr haben unbekannte

Täter ein Navigationsgerät und Fahrzeugpapiere aus dem Handschuhfach eines

geparkten Autos in der Hindenburgstraße entwendet. Dies wurde von dem

33-Jährigen Halter am Samstagmittag festgestellt. Am Auto selbst konnten keine

Aufbruchsspuren festgestellt werden. Wie die unbekannten Täter ins

Fahrzeuginnere gelangten, ist unklar. Es liegen keine Täterhinweise vor. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Roller aus Hinterhof gestohlen

Mainz-Mombach – Samstag, 17.04.2021, 19.30 Uhr

Am Samstagabend hat ein 45-Jähriger einen Roller aus einem Hinterhof in der

Straße An der Brunnenstube entwendet. Ohne den Motor zu betätigen, verließ der

Mann den Hof auf dem Kraftrad rollend. Dabei konnte der Täter noch vor Ort von

den eingesetzten Beamten gesehen und festgehalten werden. Bei der Durchsuchung

des 45-Jährigen wurde ein Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt.

Anschließend wurde der 45-Jährige zur Dienststelle verbracht. Zudem war der Mann

zum Tatzeitpunkt alkoholisiert und stand unter Drogen. Gegen den 45-Jährigen

wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Roller an den Eigentümer

übergeben.

Motorrad, Fahrrad, E-Scooter – Sicher auf zwei Rädern

unterwegs! Digitale Live-Veranstaltung der Polizei Rheinland-Pfalz am

25. April (FOTO)

Mainz – Die Polizei Rheinland-Pfalz gibt am 25. April live auf ihrem

YouTube-Kanal wertvolle Tipps rund um das Thema Verkehrssicherheit mit dem

Motorrad, dem Fahrrad und dem E-Scooter.

Der Frühling lockt wieder viele Menschen auf ihr Zweirad – ob in der Freizeit um

Sport zu treiben oder die Landschaft zu genießen, oder zur Fahrt auf die Arbeit.

Jedoch steigt dadurch wieder die Gefahr, im Straßenverkehr zu verunglücken. Die

Unfallzahlen im Bereich Zweirad sind weiter auf einem hohen Niveau. In

Rheinland-Pfalz verunglückten 2020 insgesamt 1774 motorisierte Zweirad- und 3176

Fahrradfahrende (Gesamtzahl Fahrrad, Pedelec und E-Bike). Die

Hauptunfallursachen waren überhöhte Geschwindigkeit, nicht ausreichender

Sicherheitsabstand sowie Fehler beim Überholen und Abbiegen. Die Teilnahme am

Straßenverkehr auf dem Zweirad birgt aufgrund der fehlenden Knautschzone ein

höheres Verletzungsrisiko und ist im Vergleich zur Nutzung eines Autos um ein

Vielfaches höher. Das Thema Verkehrssicherheit ist hier deshalb umso wichtiger.

Zumal die Zulassungen von Motorrädern stetig zunehmen und die Zahl der E-Bikes

und Pedelecs, wo die Unfallzahlen besonders stark gestiegen sind, im

Straßenverkehr ebenfalls stark steigt.

Mit der digitalen Präventionsveranstaltung am 25. April will die Polizei

Rheinland-Pfalz Tipps zur Verkehrssicherheit mit Motorrad, Fahrrad und E-Scooter

geben und erreichen, dass sich die Unfallzahlen im Zweirad-Bereich reduzieren.

Die rund einstündige Veranstaltung „Motorrad, Fahrrad, E-Scooter – Sicher auf

zwei Rädern unterwegs!“ beginnt um 11 Uhr und wird auf dem YouTube-Kanal der

Polizei Rheinland-Pfalz live übertragen.

Im Vorfeld und während der Veranstaltung haben Zuschauer die Möglichkeit ihre

Fragen zum Thema per E-Mail an lka.fragen@polizei.rlp.de zu senden. Ausgewählte

Fragen werden von den Verkehrsexperten der Polizei Rheinland-Pfalz im Laufe der

Veranstaltung beantwortet.

Link zum YouTube-Kanal der Polizei Rheinland-Pfalz: https://s.rlp.de/youtube

Tablet auf dem Lenkrad und kurze Freude am „Lappen“

Rheinhessen – Bei Kontrollen auf den Autobahnen A 61 und A 63 stellten

Beamtinnen und Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim über das

Wochenende mehrere Verstöße fest. In insgesamt sechs Fällen wurden

Kraftfahrzeugführer*innen angetroffen, die während der Fahrt mit ihren mobilen

Endgeräten beschäftigt waren. In einem Fall wurde ein 43-jähriger PKW-Fahrer auf

der A 63 bei Erbes-Büdesheim festgestellt, der während der Fahrt sogar ein

Tablet auf dem Lenkrad bediente. Sieben Mal schritten die Polizisten ein, weil

LKW-Fahrer oder Fahrer von PKW mit Anhängern das Überholverbot auf der A 61

zwischen dem Autobahnkreuz Alzey und Worms nicht beachteten. Nur sehr kurz

Freude an seinem Führerschein hatte am Ende ein 18-jähriger Fahrer eines PKW,

den die Beamten am Sonntag, 18.4.2021 gegen 14:40 Uhr bei Alzey von der A 61 zur

Kontrolle leiteten. Bei ihm wurden Anzeichen auf Drogeneinfluss festgestellt. Er

musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun

neben einem Bußgeld auch damit rechnen, dass er auf seine erst Ende März

erhaltene Fahrerlaubnis eine Zeitlang verzichten muss. Ihn erwarten

entsprechende Anzeigen.

Mainz – Versammlungen in Mainz

Mainz – Am Samstagnachmittag fanden in Mainz sechs Versammlungen an

verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet statt.

Eine weitere Versammlung wurde im Laufe der Woche durch die Versammlungsbehörde

der Stadt Mainz verboten. Das Verwaltungsgericht Mainz bestätigte diese

Verbotsverfügung. Dennoch wurde über verschiedene Kanäle zu Spaziergängen in

Mainz zur Umgehung des Versammlungsverbotes aufgerufen. Diese Spaziergänge

können jedoch ihrerseits Verstöße gegen die bestehenden Regelungen der 18.

CoBeLVO, wie Abstands- und Kontaktregeln, darstellen.

Die Polizei Mainz konnte aufgrund ihres Einsatzkonzeptes, ab ca. 13:00 Uhr

mehrere Personengruppen im Stadtgebiet feststellen, die sich diesem Aufruf

angeschlossen haben. Diese Personen waren ohne erforderliche Masken unterwegs

und führten zum Teil Transparente oder Schilder mit sich. Diese Personen wurden

kontrolliert. In 108 Fällen wurden Personalien festgestellt und 55

Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die 18. CoBeLVO eingeleitet. In 46

Fällen Platzverweise für das Stadtgebiet Mainz ausgesprochen.

Die Polizei Mainz beendete ihren Einsatz um 17:00 Uhr und bedankt sich bei

allen, die sich zur Bekämpfung der Coronapandemie an die bestehenden Regelungen

gehalten haben.

Pkw schwer beschädigt – Zeugen gesucht

Mainz

