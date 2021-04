Fahnenmast an der Nikolaikirche beschädigt

Alzey

Die evang. Kirchengemeinde teilte uns heute mit, dass am Sonntag, 18.04.2021, in der Zeit von 21:45 bis 23:45 Uhr, der Fahnenmast am Obermarkt beschädigt wurde. Das Führungsseil wurde zerschnitten, die Fahne selbst blieb unversehrt. Der Fahnenmast muss nun demontiert und das Seil erneuert werden

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731 911-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

versuchter Enkeltrick, falscher Polizeibeamter

Alzey

Am heutigen Montag kam es um die Mittagszeit zu zwei Betrugsversuchen mit dem bekannten „Enkeltrick“. In einem Fall wurde eine 80-jährige Alzeyerin von der vermeintlichen Enkelin angerufen, welche gerade beim Notar sitze und dringend 10.000,- EUR brauche. Die Angerufene bemerkte, dass es sich nicht um ihre Enkelin handelte und legte auf. Im zweiten Fall wurde ein 79-jähriger Alzeyer von der angeblichen Enkelin angerufen. Diese trägt weinend vor, dass sie in einen Unfall verwickelt gewesen sei und einen Fußgänger tot gefahren habe. Das Gespräch wurde dann von einer Person weitergeführt, die sich als Polizeibeamter ausgab und eine Kaution in Höhe von 35.000,- EUR forderte. Ansonsten müsse die Enkelin ins Gefängnis. Auch in diesem Fall bemerkte der Angerufene, dass etwas nicht stimmt. Er sagte am Telefon, dass er zunächst selbst recherchieren müsse und legte auf.

Immer wieder werden insbesondere ältere Menschen angerufen und durch Vortäuschen einer Notsituation von vermeintlichen Enkelkindern betrogen. Die Polizei bittet daher um Beachtung folgender Tipps gegen diese Betrugsmasche:

selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an

unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie

Worms – Sitztulpe beschädigt

Worms – Wie gestern, kurz vor Mitternacht, bekannt wurde, haben Unbekannte

im Park am Willy-Brand-Ring, gegenüber des Judenfriedhofs, eine „Sitztulpe“ aus

der Verankerung gerissen und dadurch beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise zu

dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms – Illegale Fahrstunden auf dem Festplatz

Worms – Gestern, gegen 18 Uhr hatte ein 43-jähriger Wormser mit seinem PKW

auf dem Festplatz einem Bekannten illegale Fahrstunden gegeben. Sein 25-jähriger

„Fahrschüler“ befände sich kurz vor der Führerscheinprüfung, weswegen er noch

einmal mit ihm üben wollte. Beide nahmen an, dass es sich bei dem Festplatz um

einen Verkehrsübungsplatz handelt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Verkehrsunfall – Fahrer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Worms, Ludwigstraße / Jahnplatz – Am Sonntag, den 18.04.2021, kam es gegen

13:00 Uhr in der Ludwigstraße an der Einmündung zum Jahnplatz in Worms zu einem

Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Ein 46-Jähriger wollte von der

Ludwigstraße aus nach rechts auf den Jahnplatz einbiegen. Hierbei kollidierte er

mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW, welchen er durch den Aufprall wiederum

auf einen dahinter parkenden PKW schob. Es entstand an allen drei PKW

Sachschaden, insgesamt in einer Höhe von ca. 3000 Euro. Im Rahmen der

Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von

Alkohol steht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden

entsprechende Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des

Straßenverkehrs eingeleitet.

Einbruchsdiebstahl in Kleingartenparzelle

Worms, Kleingartensiedlung zwischen Pfiffligheim und Leiselheim – In der

Nacht vom 15.04. auf den 16.04.2021 kam es in einer Kleingartensiedlung entlang

der Pfrimm, zwischen Worms-Pfiffligheim und Worms-Leiselheim zum Einbruch in

zwei Gartenparzellen. Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter die

verschlossene Abschlusstür einer Gartenlaube aufgehebelt. Zudem wurde aus einem

frei zugänglichen Hühnerstall eine Solarzelle entwendet. Der derzeitige

Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Worms zu

melden.