Unverschlossene Autos im Visier von Dieben

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auf der Suche nach unverschlossenen

Autos haben sich unbekannte Täter am Sonntag in Weilerbach an mehreren

Fahrzeugen zu schaffen gemacht. In einigen Straßen wurden sie fündig – der

Polizei wurden im Laufe des Tages mehrere Diebstähle gemeldet. In allen Fällen

waren die betroffenen Wagen nicht verschlossen.

Die Tatorte liegen nicht weit voneinander entfernt in der Sonnenstraße, der

Isigny-Allee und „Im Ehwasen“. Als Tatverdächtige kommen zwei Personen in Frage,

die am frühen Morgen (gegen 5 Uhr) in der Sonnenstraße gesehen wurden. Weitere

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369





In diesem Zusammenhang erneut die dringende Empfehlung: Stellen Sie Ihr Fahrzeug

niemals unverschlossen ab – egal, ob es nur für 5 Minuten oder für mehrere

Stunden ist! Auch wenn der Wagen in der hauseigenen Einfahrt, unter dem Carport

oder in der Garage abgestellt ist, sollte er immer verschlossen werden, um

potenziellen Dieben den Zugriff so schwer wie möglich zu machen. Und lassen Sie

am besten keine Wertgegenstände im Fahrzeuginnenraum zurück. Unser Appell:

Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es Andere für Sie tun! |cri

Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Weil sie ganz offensichtlich unter Drogen standen, hat

die Polizei am Sonntag im Stadtgebiet zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Beide waren bei routinemäßigen Verkehrskontrollen aufgefallen.

Den ersten „erwischte“ es gegen 17 Uhr in der Mainzer Straße. Bei der Kontrolle

des 19-jährigen Mannes fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Ein Urintest

reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der junge Mann musste zur Blutabnahme

mit zur Dienststelle kommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Gegen 18:20 Uhr hatten es die Beamten dann in der Mennonitenstraße mit einem

weiteren „berauschten“ Autofahrer zu tun. Weil er Anzeichen von

Betäubungsmittelkonsum zeigte, wurde ihm ein Drogenschnelltest angeboten. Dieser

bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der

27-Jährige musste daraufhin ebenfalls eine Blutprobe abgeben; sein Führerschein

blieb auf der Polizeidienststelle. Die Autoschlüssel wurden seiner Freundin

übergeben. | elz

19 Raser in einer Stunde erwischt

Kaiserslautern (ots) – Eine Geschwindigkeitskontrolle haben Polizeibeamte am

Sonntagnachmittag auf der L502 durchgeführt. Von 17.30 bis 18.30 Uhr nahmen sie

mit dem Lasermessgerät den Verkehr zwischen Espensteig und Breitenau ins Visier.

In dieser Stunde erwischten die Polizisten 19 Fahrer, die zu schnell durch den

70er-Bereich fuhren. Die meisten (16) kamen mit einer kostenpflichtigen

Verwarnung davon. Drei Fahrer waren allerdings so schnell unterwegs, dass sie

mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige und einem entsprechenden Bußgeld rechnen

müssen.

Am deutlichsten über dem Tempolimit lag ein Motorradfahrer, der mit 98 km/h

gemessen wurde. Laut Bußgeldkatalog blühen dem Biker dafür ein einmonatiges

Fahrverbot, ein Punkt im Flensburger Zentralregister sowie ein Bußgeld in Höhe

von 80 Euro. |cri

Kleine Ausreißerin

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Zum Glück harmloser als zunächst vermutet, hat

sich ein „Vermisstenfall“ am Sonntag im nördlichen Landkreis entpuppt. Eine

besorgte Mutter hatte sich gegen 15.30 Uhr Hilfe suchend an die Polizei gewandt,

weil sie ihre kleine Tochter vermisste. Nach Angaben der Frau war die

Zweijährige im ganzen Haus nicht mehr zu finden.

Weil der Frau zuvor ein fremdes Auto im Ort aufgefallen war, befürchtete sie,

dass ihre Tochter von den Unbekannten mitgenommen worden sein könnte. Mehrere

Streifen rückten umgehend aus, um sich auf die Suche nach dem Kleinkind zu

machen.

Doch schon beim Passieren des Ortseingangs machten sich mehrere Personen

gegenüber einer Streife bemerkbar. Einer davon war ein Anwohner, der den Beamten

mitteilte, dass sich in seinem Garten hinter dem Haus ein kleines Kind aufhalte,

das auf dem dort aufgestellten Trampolin spiele. Woher das Kind kam, konnte der

Mann nicht sagen – es sei plötzlich da gewesen.

Die Beschreibung des Kindes passte auf das vermisste Mädchen – und wie sich

herausstellte, handelte es sich auch tatsächlich um die gesuchte Zweijährige.

Sie konnte wenig später wohlbehalten ihrer erleichterten Mutter übergeben

werden. Offenbar war die Kleine in einem unbemerkten Augenblick ausgebüxt…

|cri

Einbruch in Hochschule

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind am Wochenende in mehrere Büros der

Hochschule in der Schoenstraße eingebrochen. Am Samstagnachmittag entdeckte ein

Mitarbeiter drei aufgebrochene Bürotüren. Nach dem aktuellen Stand der

Ermittlungen drangen die Täter vermutlich am frühen Morgen in die Arbeitsräume

ein. Wie sie in das Gebäude gelangten, ist nicht geklärt. Der entstandene

Sachschaden dürfte mindestens 1.000 Euro betragen. Ob die Diebe etwas mitnahmen,

steht aktuell nicht fest. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben

können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Fahrrad und Roller gestohlen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Aus einer Garage in der Straße „In der

Nasserde“ haben sich Diebe am Wochenende bedient. Wie der Polizei am Sonntag

gemeldet wurde, verschwanden ein Fahrrad und ein Tretroller im Gesamtwert von

rund 1.200 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und

Sonntagvormittag, 10 Uhr.

Fahrrad und Roller waren in der Garage des Anwesens abgestellt; das Garagentor

war zu aber nicht verschlossen. Bei dem gestohlenen Roller handelt es sich um

einen sogenannten Stunt-Scooter, das Fahrrad ist ein Herrenrad der Marke

Centurion mit grau-schwarzem Rahmen. Näheres ist nicht bekannt.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind,

oder die wissen, wo Roller und Rad jetzt stehen, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu

melden. |cri

Ungültige Kennzeichen am falschen Auto

Kaiserslautern (ots) – Eine Polizeistreife ist am Sonntagvormittag im Stadtteil

Einsiedlerhof auf einen Pkw am alten Rangierbahnhof aufmerksam geworden. Die

Beamten schauten sich den abgestellten Mercedes genauer und stellten fest, dass

die montierten Kennzeichen entstempelt waren und die Hauptuntersuchung seit 2018

überfällig.

Doch nicht nur das: Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab, dass

das amtliche Kennzeichen gar nicht für einen Mercedes ausgegeben wurde, sondern

für einen Toyota. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des

Kennzeichendiebstahls und/oder -missbrauchs laufen. |cri

Taschendiebe erbeuten Geldbeutel

Kaiserslautern (ots) – Taschendiebe haben am Samstagvormittag im Stadtgebiet

zugeschlagen. Einer Seniorin, die zwischen 9.30 und 10.30 Uhr in einem

Supermarkt in der Kurt-Schumacher-Straße einkaufen war, wurde unbemerkt der

Geldbeutel gestohlen.

Die 89-Jährige meldete den Diebstahl erst am Sonntag der Polizei. Ihre

gestohlene EC-Karte hatte sie aber zum Glück bereits sperren lassen.

Wie die Frau berichtete, steckte die Geldbörse in ihrem Einkaufstrolley, als sie

den Supermarkt betrat. Als sie zur Kasse kam, war er aber nicht mehr da. Wann

und wer sich „bedient“ hatte, konnte die Seniorin nicht sagen – es war ihr

niemand Verdächtiges aufgefallen.

Zusammen mit dem Portemonnaie wurden Bargeld und die EC-Karte gestohlen.

Außerdem befand sich der PIN für die Karte ebenfalls im Geldbeutel.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich: Bewahren

Sie niemals EC-Karten und PIN-Nummern am gleichen Ort auf! Wenn Sie sich die

Ziffernfolge nicht merken können und auch eine gedankliche „Eselsbrücke“ nicht

ausreicht und sie deshalb den Code auf einem Zettel notieren müssen, dann führen

Sie diesen unbedingt getrennt von der dazu gehörigen Karte mit sich – weder im

gleichen Geldbeutel, noch in der gleichen Tasche! |cri

Wohnhausbrand: Bewohner in Sicherheit gebracht

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In einem Wohnhaus in der Straße Im

Weidengarten hat es am Sonntagabend gebrannt. Das Feuer brach aus bislang

ungeklärter Ursache im Keller des Anwesens aus. Rauchmelder schlugen um 18 Uhr

Alarm. Die Bewohner des Erdgeschosses konnten sich daraufhin selbstständig aus

dem Haus retten. Die Bewohner des Obergeschosses wurden von der Feuerwehr über

das Dach mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht. Insgesamt waren sechs

Menschen von dem Brand betroffen. Alle blieben unverletzt. Eine Person kam

vorsorglich ins Krankenhaus, konnte aber schnell wieder entlassen werden.

Wehrleute löschten das Feuer. Durch den Brand entstand Sachschaden, der

vermutlich in die 100.000 geht. Aktuell ist das Haus nicht bewohnbar. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Gutachter wurde beauftragt. |erf

Spiegel abgetreten

Kaiserslautern (ots) – Mutwillig haben unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag

in der Baumschulstraße und dem Hildegardring sechs Autos beschädigt. Am

Sonntagvormittag gingen mehrere Anzeigen von Fahrzeughaltern ein, die die

beschädigten Außenspiegel an ihren geparkten Autos festgestellt haben. Von den

Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend 22 Uhr,

und Sonntagvormittag, 11 Uhr. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum möglicherweise

etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |elz

Aggressiver Jogger – Zeugen gesucht!

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am

Sonntagvormittag zwischen Mackenbach und Miesenbach unterwegs waren und gegen 10

Uhr eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es auf dem Radweg, der parallel

zur L356 verläuft, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei

Männern gekommen sein.

Ein 74-jähriger Mann meldete später der Polizei, dass er auf dem Radweg in

Richtung Seewoog Miesenbach mit seinem Hund spazieren ging, als er in Höhe des

Spielplatzes „Monte Werle“ einem Jogger begegnete. Es sei zunächst zu verbalen

Streitigkeiten mit dem Mann gekommen, dann habe sich der Unbekannte einen

herumliegenden Ast gegriffen, dem 74-Jährigen damit auf den Oberschenkel

geschlagen und ihn geschubst. Der Senior ging zu Boden und zog sich leichte

Verletzungen zu.

Über den Jogger konnte das Opfer lediglich sagen, dass er ungefähr 45 Jahre alt

und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß ist, einen sportlich trainierten Eindruck

machte und Deutsch ohne Dialekt sprach. Bekleidet war der Unbekannte mit einer

kurzen schwarzen Hose, einem dunklen Oberteil, hellen Turnschuhen und einer

Läufer-Mütze.

Gesucht wird in diesem Zusammenhang auch nach dem Smartphone des 74-Jährigen.

Der Senior gab bei seiner Anzeigenerstattung an, dass ihm das Handy zu Boden

fiel, als er ein Foto von dem Jogger machen wollte. Anschließend war das

Mobiltelefon nicht mehr zu finden.

Hinweise auf den Jogger und den Verbleib des Smartphones bitte unter Telefon

0631 / 369 – 2250 an die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern. |cri

Auto aufgeknackt

Kaiserslautern (ots) – In der Bleichstraße haben Diebe am Wochenende ein Auto

aufgeknackt. Am Sonntagvormittag stellte die Fahrzeugnutzerin fest, dass an dem

Mercedes sämtliche Verriegelungsknöpfe offenstanden. Der Firmenwagen reagierte

nicht mehr auf die Funkfernbedienung und der Kofferraum ließ sich nicht öffnen.

Aus dem Auto fehlte der Geldbeutel der Frau und mit diesem Bargeld, Bank- und

Kreditkarten sowie Ausweisdokumente. Außerdem ließen die Diebe eine Sonnenbrille

mitgehen. Offensichtlich war es ihnen irgendwie gelungen, das Fahrzeug

aufzubrechen beziehungsweise die Schließtechnik des Wagens zu überlisten. Die

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind zwischen Samstagabend und

Sonntagvormittag Personen oder Fahrzeuge in der Bleichstraße aufgefallen? Wer

hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Katzweiler (ots) – Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem

Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in Katzweiler. Gegen 01:35 Uhr befuhr ein

24-jähriger Mann aus Kaiserslautern mit seinem Fahrzeug die Ziegelhütter Straße

und kam in einer Linkskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn

ab. Er überfuhr den Gehweg und touchierte ein geparktes Fahrzeug. Im weiteren

Verlauf überfuhr er eine Steinmauer, durchbrach daraufhin einen hölzernen

Gartenzaun und kam anschließend zum Stehen. Der Kaiserslauterer versuchte

nunmehr von der Unfallstelle zu flüchten. Zeugen, die den Mann beobachtet

hatten, verfolgten diesen, konnten ihn einholen und brachten ihn zurück zur

Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch beim

Fahrer bemerkt werden. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Seinen Führerschein musste er abgeben. |pvd

Beim Rangieren Frau verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am gestrigen Freitag ereignete sich gegen 10:00 Uhr in

der Königsstraße ein Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Eine 59-Jährige

aus Kaiserslautern musste aufgrund einer Panne mit ihrem Pkw anhalten. Hierbei

stellte sie ihr Fahrzeug ab, stieg aus und wartete auf dem Radweg neben der

Fahrbahn auf den von ihr verständigten Abschlepper. Zu diesem Zeitpunkt

rangierte ein 52-jährige Kaiserslauterer mit einem Transportfahrzeug und

touchierte hierbei beim Rückwärtsfahren mit dem Heck die 59-Jährige. Während des

Rangiervorganges wurde er von einem Kollegen eingewiesen. Der Einweiser gab

gegenüber der Polizei an, dass die Frau plötzlich hinter das Transportfahrzeug

gelaufen sei. Ein Warnruf an den Fahrer soll hierbei erfolglos geblieben sein.

Die 59-Jährige, die keine Angaben zum Unfallhergang machen konnte, zog sich

Verletzungen am linken Arm sowie linken Bein zu und wurde zur weiteren

Behandlung ins Krankenhaus gebracht. |pvd