Aufbruchversuch an Postbriefkasten,

Königstein im Taunus, Mammolshain, Kronthaler Straße, 17.04.2021, 15.00 Uhr bis 18.04.2021, 16.00 Uhr

(pa)Im Königsteiner Stadtteil Mammolshain versuchten Unbekannte am Wochenende, einen Briefkasten der Deutschen Post aufzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag in der Kronthaler Straße. Es gelang den Tätern zwar nicht, das Behältnis zu öffnen, jedoch verursachten sie an dem Kasten einen Schaden von schätzungsweise 500 Euro. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

125er gestohlen,

Weilrod, Niederlauken, Ratsgasse, 03.04.2021 bis 16.04.2021, 14.00 Uhr

(pa)In Weilrod Niederlauken stahlen Diebe ein 125er-Leichtkraftrad. Der Diebstahl ereignete sich im Verlauf der beiden letzten Wochen, genauer zwischen Samstag, dem 03. April und vergangenem Freitag. Das schwarzorange Modell „125 SM“ des Herstellers „MZ“ stand zur Tatzeit auf einem frei zugänglichen Hof in der Ratsgasse. Zuletzt trug das gestohlene Leichtkraftrad, dessen Wert sich auf rund 1.000 Euro beläuft, Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen „HG-K 2497“. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Elektroroller entwendet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorfer Straße, 16.04.2021, 18.00 Uhr bis 17.04.2021, 10.30 Uhr

(pa)Einen Elektroroller des Herstellers „MUZ“ stahlen Unbekannte von Freitag auf Samstag in Kirdorf. Der E-Roller war in der Kirdorfer Straße auf im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt und die Batterie zum Laden ausgebaut. Zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr gelang es Dieben, den grauen Roller mit dem Versicherungskennzeichen „499 BNE“ unbemerkt zu entwenden. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Skoda prallt gegen Straßenlaterne,

Weilrod, Riedelbach, Talaue 18.04.2021, gg. 15.25 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag wurde ein Autofahrer bei einem Alleinunfall in Weilrod Riedelbach verletzt. Der 59-Jährige befuhr mit seinem Skoda die Straße „Talaue“ aus Richtung Langstraße kommend in Fahrtrichtung Camberger Weg, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Octavia des Mannes kollidierte daraufhin mit einer Straßenlaterne, wodurch sich der 59-Jährige Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung in eine Klinik. Sein Auto war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der verursachte Sachschaden wir auf über 8.000 Euro geschätzt.

Meldungen vom Wochenende

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Unfall mit zwei Leichtverletzten

Unfallort: Gemarkung Bad Homburg, B 456 Unfallzeit: Samstag, 17.04.2021, 11:24 Uhr

Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Mazda die B 456 aus Richtung Wehrheim kommend in Fahrtrichtung Bad Homburg. Kurz hinter der Horex-Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baumstumpf. Sowohl der Fahrzeugführer, als auch seine 48-jährige Beifahrerin wurden – nach erster Einschätzung – leicht verletzt. Sachschaden: ca. 6.000,- Euro

Straftaten

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: Bad Homburg, Alt Gonzenheim Tatzeit: Freitag, 16.04.2021, 18:10 Uhr bis 18:25 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Pkw Smart kurz in der Nähe ihrer Wohnanschrift und verließ diesen lediglich für 15 Minuten. Als sie zurück zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass dieser auf der Fahrerseite an der hinteren Tür verkratzt worden war. In der Vergangenheit wurde der Pkw bereits mehrfach beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Polizeistation Oberursel

keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

Unbefugter Gebrauch eines PKW / versuchter Diebstahl / Sachbeschädigung Tatort: Oberursel, Stierstadter Straße Tatzeit: zwischen 16.04.2021, 23:00 Uhr und 17.04.2021, 07:21 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag zerstörten unbekannte Täter mit einem Poller die Scheibe eines geparkten grauen Hyundai, welcher in der Verlängerung Stierstadter Straße / Fußweg abgestellt war, und verschafften sich so Zugang zu diesem, durchsuchten ihn und entwendeten Münzgeld. Hiernach fuhren die Täter mit dem Fahrzeug die Straße weiter entlang und fuhren sich schließlich in einer Wiese fest. Zudem versprühten sie den Inhalt des im Pkw befindlichen Feuerlöschers im Innenraum und verursachten dadurch einen Sachschaden von ca. 800 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 / 120-0.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle

Pkw-Fahrer kam von der Fahrbahn ab

Unfallort: Kronberg, Gelber Weg / Steinbacher Straße Unfallzeit: Freitag, 16.04.2021, 13:03 Uhr

Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem VW die Steinbacher Straße. Auf Höhe des Gelben Weges kam er, vermutlich auf Grund eines gesundheitlichen Problems, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er ein Verkehrsschild und kollidierte im Anschluss mit einem Beton-Pflanzkübel auf einer Sperrfläche. Der Fahrer des Pkw wurde nicht verletzt. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden von ca. 10.350 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Straftaten

Versuchter Diebstahl/Sachbeschädigung von/an Mercedes(-Stern) Tatort: Glashütten, Schloßborner Weg Tatzeit: Freitag, 16.04.2021, zwischen 23:00 Uhr und 23:45 Uhr

Zwei Jugendliche näherten sich einem in einer Hofeinfahrt geparkten Mercedes und versuchten dort den Mercedes-Stern abzubrechen. Da dies misslang, flüchteten die beiden Täter. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Täterbeschreibung:

Person: männlich, ca. 16 – 18 Jahre alt, trug einen hellen

Kapuzenpullover Person: männlich, ca. 16 – 18 Jahre alt, trug einen dunklen

Kapuzenpullover, eine dunkle Adidas-Jogginghose und führte ein

Fahrrad mit

Zeugen werden gebeten sich unter 06174 9266-0 bei der Polizeistation in Königstein zu melden.

Folgenlose Trunkenheitsfahrt

Tatort: Glashütten Tatzeit: Sonntag, 18.04.2021, 01:30 Uhr

Über 1,7 Promille pustete ein in Glashütten kontrollierter 63-jähriger Pkw-Fahrer. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt. Zudem wurde eine Verkehrsstrafanzeige vorgelegt.

Polizeistation Usingen

keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

Fahrraddiebstahl in Usingen

Tatort: Usingen, Obergasse Tatzeit: zwischen Freitag, 16.04.2021, 20:00 Uhr und Samstag, 17.04.2021, 13:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Usingen zum Diebstahl eines schwarzen Mountainbikes. Der bislang unbekannte Täter begab sich auf das Grundstück in der Obergasse, überwand die Sicherung des Fahrrads und entfernte sich anschließend unbemerkt mit dem Diebesgut. Bereits in der vorangegangenen Nacht kam es in unmittelbarer Nähe zu einer gleichgelagerten Tat, bei welcher der Täter jedoch durch einen Anwohner ertappt wurde und in der Folge unverrichteter Dinge flüchtete.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen unter Telefon 06081 9208-0 in Verbindung zu setzen.