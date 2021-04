21-Jähriger leistet Widerstand,

Flörsheim, Bad Weilbach, Alleestraße, 18.04.2021, gg. 16.10 Uhr

(ho)Ein 21-jähriger Mann aus Bad Weilbach hat sich gestern Nachmittag in Bad Weilbach gegen Maßnahmen der Polizei zur Wehr gesetzt. Polizeibeamte waren zuvor wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung zunächst in die Alleestraße geschickt worden. Bei der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der Mann unkooperativ und musste schließlich mit Zwangsmaßnahmen mit zur Dienststelle genommen werden. Noch vor dem Abtransport zur Dienststelle wurden dem 21-Jährigen Handfesseln angelegt. Die Hintergründe für die vorausgegangene Auseinandersetzung liegen ersten Ermittlungen zufolge im privaten Bereich. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet.

Schulgebäude mit Farbe beschmiert,

Eschborn, Dörnweg, 16.04.2021 bis 18.04.2021

(ho)Unbekannte Täter haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes ein Schulgebäude der Heinrich-von-Kleist Schule in Eschborn mit Farbe beschmiert. Die Täter betraten das Schulgelände und sprühten Parolen auf die Außenwand der Sporthalle. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Nach den Angaben des Hausmeisters, der die Schmierereien am Sonntagmorgen feststellte, waren diese am Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, dort noch nicht vorhanden. Es wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet und die Polizei in Eschborn bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0.

Zündler im Eichenwald,

Bad Soden, Am Eichenwald, 17.04.2021, gg. 17.10 Uhr

(ho)Unbekannte haben durch Zündeleien mitten im Eichenwald in Bad Soden, am frühen Samstagabend, Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Die Feuerwehr wurde verständigt, nachdem aus dem Bereich eine Rauchentwicklung festgestellt wurde. Bei einer Absuche konnte festgestellt werden, dass offenbar mehrere Personen im Wald eine größere Feuerstelle entzündet und Äste angesteckt hatten. Am Brandort wurden mehrere Sprühdosen vorgefunden, die möglicherweise zum Entzünden benutzt oder ins Feuer geworfen worden waren. Die Feuerwehr löschte noch vorhandene Glutnester und die Polizei erstattet Strafanzeige. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.