Verkehrszeichen auf Verkehrsinsel beschädigt

Homberg – In der Zeit von Mittwoch (07.04.) bis Donnerstagmorgen (08.04.) befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die L 3073, mutmaßlich von Homberg (Ohm) kommend in Richtung Ober-Ofleiden. Hierbei beschädigte der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 200 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Kirtorf – Am Donnerstagmorgen (08.04), zwischen 05:30 Uhr und 05:45 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Neustadt mit seinem grauen Opel Astra die K 63 von Neustadt in Richtung Arnshain. Dabei kam ihm ein Fahrzeug entgegen, welches seinen Angaben zu Folge zu weit mittig fuhr und hierdurch eine Berührung der linken Außenspiegel verursachte. Der mutmaßliche Unfallverursacher hielt kurz an, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 100 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Angaben zum Unfallbeteiligten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Hersfeld/Rotenburg

Bad Hersfeld – Am Montagnachmittag (05.04.) wurde ein weißer, ordnungsgemäß geparkter Ford Transit in der Rudolf-Diesel-Straße durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

PKW fährt unter Lkw – Pkw-Fahrer verletzt

Burghaun – Am Montag (19.04.), gegen 08:10 Uhr, kam es auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel, kurz vor der Rastanlage Großenmoor, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich auf dem Standstreifen ein Pannenfahrzeug. Ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Österreich wechselte auf Grund dessen auf den linken Fahrstreifen und fuhr an dem Pannenfahrzeug vorbei. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer aus Mehrstetten erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Durch den Unfall wurde der BMW-Fahrer verletzt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkws wurde durch den Unfall nicht verletzt. Neben zwei Streifen der Autobahnpolizei Petersberg war noch eine Rettungswagenbesatzung, die Feuerwehr sowie ein Notarzt an der Unfallstelle im Einsatz. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel kurzzeitig gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

Fulda

Hauswurz – In der Nacht auf Sonntag (18.04.), gegen 3:20 Uhr, brannte in der Taufsteinstraße eine Lagerhalle.

Der Brand, der an ein Wohnhaus angrenzenden Halle, wurde durch eine Anwohnerin entdeckt. Die Feuerwehr Hauswurz – unterstützt von benachbarten Feuerwehren – war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Wohnhaus verhindern.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise vor, die auf eine Straftat hindeuten. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Nach ersten, vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 500.000 Euro.

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Rotenburg – Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (17.04.) in einen Lebensmittelmarkt in der Mündershauser Straße ein. Durch Einschlagen einer Glasscheibe im Bereich des Haupteingangs verschafften die Täter sich Zutritt zu dem Markt und entwendeten mehrere Stangen Zigaretten der Marke „Marlboro“ im Wert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Wohnungseinbruch

Bad Hersfeld – Von Freitagmittag (16.04.) bis Samstagmittag (17.04.) versuchten Unbekannte in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gotzbergstraße einzubrechen. Hierzu hebelten die Täter an einem Fenster sowie einer Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses, wobei ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Es gelang den Tätern glücklicherweise nicht die Wohnung zu betreten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Bad Hersfeld – Am Samstagvormittag (17.04.) entwendeten Unbekannte in der Zeit von 10 Uhr bis 10:30 Uhr aus einem Firmenfahrzeug ein Apple I-Pad 2. Das Auto war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Zulieferers für Fahrzeugteile in der Konrad-Zuse-Straße geparkt. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Heenes – Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitagmittag (16.04.) bis Sonntagnachmittag (18.04.) in ein Einfamilienhaus in der Straße „Zum Tanneneck“ einzubrechen. Hierbei beschädigten die Täter das Türschloss des Hauses mit einem unbekannten Gegenstand. Glücklicherweise gelang es den Unbekannten nicht die Tür zu öffnen und das Haus zu betreten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld – Von Donnerstagnachmittag (15.04.) bis Freitagmorgen (16.04.) entwendeten Unbekannte in der Löwenstraße die beiden Kennzeichen FD-YN 108 eines blau-schwarzen MG Rovers. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf einem beleuchteten Straßenparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Großenlüder – Unbekannte brachen von Freitagnachmittag (16.04.) bis Samstagmorgen (17.04.) in die Lagerhalle einer Firma in der Industriestraße ein. Die Täter gelangten vermutlich über angrenzende Bahnschienen zum Objekt, öffneten dort einen Maschendrahtzaun und brachen im Anschluss eine Mehrzwecktür im rückwärtigen Lagerhallenbereich auf. Das genaue Diebesgut ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Fastfood-Restaurant

Fulda – Unbekannte zerstörten in der Zeit von Freitagabend (16.04.) bis Samstagvormittag (17.04.) eine Glasscheibe eines Fastfood-Restaurants in der Frankfurter Straße. Ob etwas entwendet wurde ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Wüstensachsen – Von Freitagnachmittag (16.04.) bis Samstagmittag (17.04.) stiegen unbekannte Täter durch einen Kellerschacht in ein leerstehendes Wohnhaus in der Tanner Straße ein. Im Haus entwendeten die Unbekannten drei Dosen Katzenfutter. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Horas – Ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Bamberger Straße wurde in der Zeit von Dienstag (29.12.2020) bis Samstag (17.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch das Herausbrechen des Schließzylinders einer Tür verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Das genaue Diebesgut ist aktuell noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Beim Bezahlen in Kasse gegriffen

Fulda – Beim Zahlvorgang in einem Lebensmittelmarkt in der Straße „Gartau“ griff ein Unbekannter am Samstagabend (17.04.), gegen 20 Uhr, in die Kasse und entwendete rund 1.000 Euro. Zuvor hatte der Unbekannte Lebensmittel auf das Kassenband gelegt und vorgegeben diese zahlen zu wollen. Als die Kassiererin die Kassenlade öffnete, griff der Mann zu. Er flüchtete im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter kann als männlich, circa 30 Jahre alt und rund 1,90 Meter groß beschrieben werden. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann grüne Bekleidung mit Kapuze.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse aus Auto gestohlen

Flieden – Aus einem unverschlossenen Opel Combo in der Straße „Wallweg“ entwendeten Unbekannte von Freitagabend (16.04.) bis Sonntagnachmittag (18.04.) eine Geldbörse samt Inhalt. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem öffentlichen Parkplatz auf der Straße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

BAB 5 – Kontrollverlust auf nasser Fahrbahn – Fahrzeug überschlagen – 2 Fahrzeuge beteiligt – eine Person verletzt

Am Sonntag, 18.04.2021, kam es gegen 19:45 Uhr auf der BAB 5, zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Alsfeld Ost, Gemarkung Alsfeld, Fahrtrichtung Süden, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzen Person und zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 60 -jähriger PKW- Fahrer aus dem Vogelsbergkreis mit seinem PKW Mercedes-Benz die Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt/M. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor der Fahrer des Mercedes die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei schleuderte der Mercedes gegen einen vorausfahrenden PKW Nissan und beschädigte diesen, geriet im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der Fahrer des Mercedes konnte sich nicht selbständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch einen zufällig am Unfallort befindlichen Notfallsanitäter erstversorgt. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes sowie der freiwilligen Feuerwehr Alsfeld wurde der Fahrzeugführer – leicht verletzt – aus seinem PKW befreit und in das Klinikum nach Alsfeld verbracht.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der erste Fahrstreifen der BAB 5 in Fahrtrichtung Frankfurt/M für ca. 50 Minuten gesperrt werden. Gegen 21:00 Uhr konnte der Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 55.000,-EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden, 36208 Wildeck

Sonntag, 18.04.2021, 12:30 Uhr

Ein 62-jähriger Fahrer eines Kraftrades (Roller) stürzte ohne Fremdbeteiligung in Obersuhl in der Straße „Am alten Garten“, die Ursache ist nicht bekannt. Der Mann erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und musste in das Klinikum Bad Hersfeld gebracht werden. Sachschaden: 1000.- Euro

Brand eines Vordaches, An der Bebra, 36179 Bebra

Sonntag, 18.04.2021, 13:20 Uhr

Die Feuerwehr Bebra löschte einen Brand eines Vordaches, dass an einem Seitengebäude (Schuppen) eines kleinen Wohnhauses angebracht war. Die Holzkonstruktion mit einem Plastikdach aus Wellenplatten war aus unbekannten Gründen in Brand geraten, der Hausbesitzer versuchte zunächst das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen, jedoch erfolglos. Der Mann wurde dabei nicht unerheblich verletzt und musste mit Brandwunden in das Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert werden. Der Brand hat vermutlich technische Gründe, die noch ermittelt werden. Sachschaden:2000.- Euro

Schenklengsfeld – Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 16.04.2021 19.00 Uhr bis Samstag, 17.04.201, 11.30 Uhr wurde am Hof Rimmerode ein geparkter schwarzer BMW an der Fahrertür großflächig beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 2000,- EUR. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621-932-0 entgegen.

Bad Hersfeld – Verkehrsunfallflucht

Am Samstagnachmittag in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr wurde ein geparkter blauer Audi A 8 in der Meisebacher Straße 97 an der Fahrerseite und am Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 5000,- EUR. Hinweise, die zur Ermittlung des Verursachers beitragen, erbittet die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621-932-0.

Bad Hersfeld – Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag, 16.04.201, 14:00 bis Samstag, 17.04.2021, 14:30 Uhr das ebenerdige Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Gotzbertstraße aufzubrechen. Zudem wurde versucht eine rückwärtige Balkontür der gleichen Wohnung aufzubrechen. Beides Male blieb es beim Versuch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000,- EUR. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Bad Hersfeld unter 0 6621-932-0 erbeten.

Brand einer Lagerhalle

Neuhof-Hauswurz

Am Ortsrand von Neuhof-Hauswurz brennt seit etwa 03:20 Uhr eine an ein Wohnhaus angrenzende Lagerhalle. Das Feuer wurde durch eine Hausbewohnerin entdeckt. Derzeit sind die Feuerwehren aus Neuhof, Rommerz, Hauswurz und Hosenfeld an der Brandstelle damit beschäftigt, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Ebenso ist die Drehleiter aus Fulda im Einsatz. Ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus konnte durch die Feuerwehren verhindert werden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Nach ersten, vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 300.000 Euro.

Pkw-Fahrer ohne Führerschein und unter Droeneinfluss

Bebra

Am Samstagabend, gegen 19:40 Uhr, wurde ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis von einer Funkstreife der Polizeistation Rotenburg aus dem fließenden Verkehr heraus angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Der bereits hinreichend polizeibekannte Mann räumte sofort ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergaben sich Anhaltspunkte einer akuten Betäubungsmittelbeeinflussung. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt. Der 34-Jährige, wie auch seine 35-jährige Beifahrerin, wurden vorläufig festgenommen und zu hiesiger Dienststelle sistiert. Während sich der Fahrer einer Blutentnahme sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen musste, erfolgte bei der Beifahrerin, unter Einsatz eines Rauschgiftspürhundes, eine Wohnungsdurchsuchung. Dabei wurden verschiedene Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aufgefundenund beschlagnahmt. Gegen das Paar wurden Strafverfahren eingeleitet.

Bebra – Pkw erfasst Reh

Am Samstagabend, gegen 20:40 Uhr, erfasste ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus Bebra beim Befahren der Kreisstraße 53, zwischen Solz und Imshausen, ein plötzlich die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde tödlich verletzt. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.