Heidelberg: Hendrik Richter liest am 29. April 2021 Jurgis Kunčinas

Heidelberg – Am Donnerstag, 29. April 2021, genau einen Tag vor Beginn des 38. Heidelberger Stückemarkts, stimmt die »Lesezeit« auf das diesjährige Gastland Litauen ein: Schauspieler Hendrik Richter liest im Video-Stream aus »Tūla« von Jurgis Kunčinas, einem Schlüsselroman der neuen litauischen Literatur.

Der namenlose Erzähler führt in dem Roman durch das berüchtigte, von Armut geprägte Bohème-Viertel der litauischen Hauptstadt Vilnius in den 1980er-Jahren, der Zeit des späten Kommunismus. Hier trifft der Erzähler eine ganze Reihe kurioser Figuren. Im Zentrum steht seine tragische Liebe zu Tūla, die ebenso unangepasst lebt wie er selbst. Der teilweise fantastisch anmutende, preisgekrönte Roman gilt als Kultbuch der Studentenbewegung in Litauen sowie als moderner Klassiker der litauischen Literatur.

Schauspieler Hendrik Richter wird im Rahmen des deutschsprachigen Autor*innenwettbewerbs des Heidelberger Stückemarkts in weiteren Video-Streams zu sehen sein, so am 1. Mai 2021 in der Lesung des Stücks »Einfache Leute« von Anna Gschnitzer und am 2. Mai 2021 in der Lesung von Wilke Weermanns »Hypnos«. Auf der Bühne war er zuletzt in der Komödie »Ernst ist das Leben (Bunbury)« zu sehen.

Wie schon in den vergangenen Monaten steht die »Lesezeit« am 29. April ab 16.30 Uhr für 24 Stunden kostenfrei auf den Websites der Stadtbücherei und des Theaters und Orchesters Heidelberg als Video-Stream zur Verfügung.

LESEZEIT

Hendrik Richter liest Jurgis Kunčinas

Donnerstag, 29. April 2021 um 16.30 Uhr

»Tūla« – Literatur aus Litauen

Digital auf www.theaterheidelberg.de und www.stadtbuecherei.heidelberg.de.