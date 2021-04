Sexueller Übergriff auf 13-Jährige – schnelle Festnahme

eines Tatverdächtigen Zeugen gesucht! Mainz-Kostheim, Eichenstraße,

Spielplatz/Grünanlage, 15.04.2021, 15:30 Uhr – 16:00 Uhr

(he)Nach einem sexuellen Übergriff gegenüber einer 13-Jährigen am Donnerstag,

konnte die Wiesbadener Kriminalpolizei noch am Freitagabend einen dringend

Tatverdächtigen festnehmen. Nun werden Zeugen der Tat gesucht. Den ersten

Ermittlungen zufolge hatten sich Opfer und Täter über soziale Medien

kennengelernt und für Donnerstagnachmittag zu einem Treffen verabredet. Dieses

fand circa zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr in Mainz-Kostheim in der

Eichenstraße auf dem dortigen Spielplatz im Bereich einer Grünanlage statt. Dort

soll es auch zu dem sexuellen Übergriff gekommen sein. Als sich der Örtlichkeit

Zeugen näherten und die 13-Jährige unter einem Vorwand das Treffen beendete,

entfernte sich der Täter. Anschließend traf das Mädchen im Bereich

Eichenstraße/Nikolausstraße zufällig auf eine Bekannte, welche die Polizei

verständigte. Durch das über die sozialen Medien vereinbarte Treffen ergaben

sich erste Hinweise auf den mutmaßlichen Täter. Die Wiesbadener Kriminalpolizei

leitete umgehend entsprechende Ermittlungen zur Identifizierung des mutmaßlichen

Täters ein und konnte am Freitagabend in Mainz einen 21-jährigen, syrischen

Staatsangehörigen festnehmen. Nach einer richterlichen Vorführung wurde dieser

in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittler suchen nun dringend nach Zeugen,

welche sich zum Tatzeitpunkt in der obigen Grünanlage aufgehalten haben.

Insbesondere einen circa 35 – 45-jährigen Mann mit dunkelblonden, kurzen Haaren,

in Begleitung seines circa 8 bis 10-jährigen Jungen, welcher ein neongrünes

T-Shirt und eine graue Hose getragen haben soll. Der Mann und das Kind spielten

gegen 16:00 Uhr auf dem dortigen Spielfeld Fußball. Zeuginnen und Zeugen melden

sich bitte bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0.

Exhibitionist leistet Widerstand,

Wiesbaden-Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, 18.04.2021, 06:40 Uhr

(he)Am Sonntagmorgen leistete ein nackter Mann in der Erich-Ollenhauer-Straße

während seiner Festnahme Widerstand und verletzte sich hierbei leicht. Gegen

06:40 Uhr wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, vor dessen

Eingang ein nackter Mann mit heruntergelassenen Hose stehen würde. Wie

beschrieben trafen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf den Mann und

forderten diesen auf, sich wieder anzuziehen und seine Personalien anzugeben.

Beides blieb ohne jegliche Reaktion. Stattdessen griff er einen Beamten an,

woraufhin der Nackte zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Dagegen wehrte er

sich massiv, sodass er sich Schürfwunden zuzog. Weiterhin beleidigte er die

Einsatzkräfte. Der Mann wurde nun zur Dienststelle verbracht und die Personalien

festgestellt. Es handelte sich um einen 22-jährigen Wiesbadener. Dieser war

erheblich alkoholisiert; die Hintergründe seines Nacktseins blieben jedoch bis

dato unbekannt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann

seiner Mutter übergeben.

Gefährliche Körperverletzung nach Farbschmiererei an Fensterscheibe,

Wiesbaden, Innenstadt, Schwalbacher Straße Freitag, 16.04.2021, 22:08 Uhr

(mm) Am Freitagabend kam es auf der Schwalbacher Straße in Wiesbaden zu einer

gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 20-Jährigen, nachdem dieser die

Fensterscheibe eines Restaurants beschmierte. Vier männliche Personen waren

gegen 22:00 Uhr zu Fuß auf der Schwalbacher Straße unterwegs und blieben vor

einem Restaurant stehen, als der Geschädigte plötzlich anfing, die an der

Fensterscheibe aufgebrachte Schrift zu verschmieren und abzukratzen. Kurz darauf

kam eine männliche Person aus dem Restaurant und stellte den Geschädigten und

dessen Begleiter zur Rede, so dass zunächst ein Streit entbrannte. Im Verlaufe

der Auseinandersetzung schubste der Täter den Geschädigten auf den Boden, schlug

diesen und trat mehrfach auf diesen ein. Hierdurch erlitt der Geschädigte

leichte Verletzungen am Kopf. Die drei Begleiter gingen dazwischen, so dass der

Angreifer von seinem Opfer abließ und die Örtlichkeit verließ. Der Geschädigte,

selbst aus Afghanistan stammend, beschrieb den Beschuldigten als „männliche

Person aus Afghanistan“, etwa 1,85 Meter groß, zwischen 35 und 40 Jahre alt und

von schlanker Statur. Die Person habe einen roten Pullover, eine Bluejeans und

schwarze Schuhe getragen. Durch das 1. Polizeirevier in Wiesbaden wurden die

Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 2140 zu melden.

Gefährliche Körperverletzung auf dem Luisenplatz, Wiesbaden, Innenstadt,

Luisenplatz / Bonifatiusplatz Samstag, 17.04.2021, 08:40 Uhr

(mm) Am Samstagmorgen wurde einem Obdachlosen auf dem Luisenplatz von einer

unbekannten männlichen Person gegen den Kopf getreten. Hierdurch erlitt der

Geschädigte eine leichte Platzwunde an der Lippe. Der unbekannte Täter habe dem

am Luisenplatz sitzenden Geschädigten im Vorbeigehen unvermittelt und ohne

erkennbaren Grund ins Gesicht getreten. Einen Streit oder eine vorherige

Auseinandersetzung habe es nach Auskunft des Geschädigten nicht gegeben. Ein

Zeuge gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass es sich bei dem Täter um

eine „osteuropäische“ Person mit schwarzen Haaren und einem Seitenscheitel

gehandelt habe. Die Person sei mit einer kurzen Jacke und einer Jeans bekleidet

gewesen. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeuginnen und Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 –

2140 zu melden.

Brand im Auto gelegt,

Wiesbaden, Drususstraße, Nacht zum 18.04.2021

(ho)In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in der Drususstraße in einem

geparkten Pkw ein Feuer entzündet wobei der Wagen erheblich beschädigt wurde.

Den Spuren zufolge schlugen die Täter offenbar ein Loch in eine Seitenscheibe

und steckten den Wagen anschließend mit einem unbekannten Brandbeschleuniger an.

Der Audi geriet im Innenraum in Flammen wobei ein Sachschaden in Höhe von

mindestens 15.000 Euro entstand. Die Brandstifter flüchteten unerkannt vom

Tatort. Glücklicherweise breitete sich das Feuer nicht weiter aus, sondern

erlosch von selbst. Neben dem Schaden durch das Feuer wurde der Audi noch mit

einem Stift von außen mit einem Schriftzug beschmiert. Bereits am Abend des

17.04.2021 war es zu einem ähnlichen Vorfall in der Brentanostraße gekommen, bei

dem ein geparkter BMW beschädigt worden ist (wir berichteten im Pressebericht

vom Wochenende). Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die

Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Versammlungen in Wiesbaden

Feuerwehr Wiesbaden

Am Samstag, 17. April, haben in der Wiesbadener Innenstadt an verschiedenen Örtlichkeiten mehrere Versammlungen stattgefunden, welche von der Versammlungsbehörde und Polizei begleitet wurden.

An der von der Versammlungsbehörde der Stadt Wiesbaden lediglich als stationäre Versammlung in der Reisinger Anlage genehmigten Kundgebung der Querdenker nahmen in der Spitze circa 1.200 Personen teil. Mehrere Personen, die sich außerhalb des Versammlungsortes aufgehalten haben, wurden von der Polizei über Lautsprecher angesprochen und erhielten einen Platzverweis. Es wurden zahlreiche Verstöße gegen die Auflagenverfügung, wie beispielsweise das Nichttragen des Mundnasenschutzes sowie das nicht Einhalten des Mindestabstandes, festgestellt und geahndet. Die Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt Wiesbaden nahm wegen der zahlreichen Verstöße gegen die Auflagenverfügungen und der Überschreitung der maximalen Teilnehmerzahl Kontakt mit dem Versammlungsleiter auf und drohte die Auflösung der Versammlung an. Der Versammlungsleiter erklärte wenig später, gegen 15:00 Uhr, die Versammlung mit einer Durchsage selbst für beendet.

Die anderen Versammlungen verliefen ohne Zwischenfälle. Für alle Versammlungen hatte die Versammlungsbehörde in Abstimmung mit der Polizei Auflagenverfügungen erlassen. Die von der Stadt per Allgemeinverfügung erlassene Obergrenze der Höchsteilnehmerzahl von insgesamt 2.000 Teilnehmern wurde von der Polizei aufmerksam geprüft und nicht überschritten.

Die von Querdenkern initiierten Aufzüge nach Beendigung der oben genannten Kundgebung wurden ebenso auf Grundlage der Allgemeinverfügung konsequent unterbunden. Die Stadt hatte im Vorfeld alle Aufzüge in der Innenstadt untersagt.

In Summe ermöglichten Versammlungsbehörde und Polizei die Durchführung der Versammlungen und die Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit. Gleichzeitig wurden unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und Neutralität Verstöße konsequent geahndet.

Wohnungsbrand in Dachgeschoßwohnung

Feuerwehr Wiesbaden

Die Feuerwehr Wiesbaden wurde am heutigen Sonntagabend um kurz nach 18:00 Uhr zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung am Biebricher Rheinufer gerufen. Ein Nachbar hörte den Rauchwarnmelder und alarmierte über Notruf 112 die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Treppenraum im oberen Be 1. Mann klettert auf Dach und leistet Widerstand,

Niedernhausen, Am Schäfersberg, 17.04.2021, 22.30 Uhr bis 18.04.2021, 01.30 Uhr,

(pa)Am späten Samstagabend kam es in Niedernhausen in der Straße „Am

Schäfersberg“ zu einem umfangreicheren Polizeieinsatz. Anlass war, dass ein 36

Jahre alter Mann durch ein Dachfester seiner Wohnung auf das Hausdach geklettert

war. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung des Mannes mit seiner

Lebensgefährtin, gegen die der Mann handgreiflich geworden sein soll. Die Frau

flüchtete daraufhin zu einer Nachbarin. Als die Frauen die Polizei

verständigten, entfernte sich der 36-Jährige zunächst vom Tatort. Wenig später

kehrte der Mann zurück in die Wohnung. Von dort kletterte er aus einem

Dachfenster auf das Dach des Hauses. Erneut kam die Polizei vor Ort, diesmal

aufgrund der neuen Situation jedoch unterstützt durch die Höhenrettung, einen

Notarzt sowie die Feuerwehr samt Sprungkissen. Letztendlich konnte der

36-Jährige dazu gebracht werden, das Dach zu verlassen und sich zurück ins

Hausinnere zu begeben. Dort wurde er durch die Polizei festgenommen. Hierbei

leistete der Mann nach Angaben der Beamten heftigen Widerstand. Einen erneuten

Fluchtversuch konnten sie jedoch verhindern. Aufgrund augenscheinlicher

gesundheitlicher Probleme wurde der Festgenommene zur Abklärung in ein

Krankenhaus gebracht.

Widerstand am Eltviller Bahnhof,

Eltville, Bahnhofstraße, 19.04.2021, 06.22 Uhr,

(pl)Am frühen Montagmorgen leistete ein 33-jähriger Mann auf dem

Bahnhofsvorplatz in Eltville Widerstand. Eine Polizeistreife hatte den Mann

gegen 06.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs angesprochen. Auf die Ansprache hin sei

der 33-Jährige sofort in Rage geraten und habe versucht, die Beamten zu

schlagen. Der Mann habe sich auch im weiteren Verlauf nicht beruhigen lassen und

immer wieder versucht, die Polizisten anzugreifen, so dass er schließlich zu

Boden gebracht und gefesselt wurde. Der bei dem Widerstand leicht verletzte

Festgenommene wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische

Einrichtung gebracht.

Einbrecher erbeuten Bargeld,

Bad Schwalbach, Am Schänzchen, 17.04.2021, 15.00 Uhr bis 18.04.2021, 14.30 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Wohnung in der Straße „Am Schänzchen“ in Bad

Schwalbach haben unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und

Sonntagnachmittag Bargeld erbeutet. Die Täter benutzten offensichtlich eine

tatorteigene Leiter, um an das Fenster der betroffenen Wohnung im ersten

Obergeschoss zu gelangen. Anschließend hebelten die Einbrecher das Fenster auf

und stiegen in die Wohnung ein. Nachdem sie dann die Räumlichkeiten nachMain-Taunus-Kreis: Die Polizei-News

Wertgegenständen durchsucht hatten, ergriffen sie mit dem aufgefundenen Bargeld

die Flucht. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den

zuständigen Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Gemälde aus Treppenhaus gestohlen,

17.04.2021, 15.00 Uhr bis 18.04.2021, 14.30 Uhr, Bad Schwalbach, Reitallee,

(pl)Diebe haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag aus dem

Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Reitallee in Bad Schwalbach mehrere

Gemälde gestohlen. Die Täter hatten sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt

zum Treppenhaus verschafft. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in

Verbindung zu setzen.

Sprayer beobachtet – Polizei bittet um Hinweise, Idstein, Am Hexenturm,

Schlossteich,

(pa)Wie bereits in der letzten Woche berichtet, kam es in Idstein zu diversen

Schmierereien mit rosafarbener Sprühfarbe. Als nun am vergangenen Freitag eine

Polizeistreife eine weitere gemeldete Schmiererei im Bereich des Schlossteichs

aufnahm, wo sowohl auf dem Gehweg als auch auf der Holzbrücke rosa Buchstaben

prangen, meldete sich im Anschluss ein Zeuge bei der Polizei. Der Mann

berichtete, eine Woche zuvor jemanden beim Sprühen ebenjener Buchstaben

beobachtet zu haben. Der Täter wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 180cm

bis 183cm groß beschrieben. Er habe eine sportliche Figur und sei mit einer

grauen Arbeitshose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Die

Polizeistation Idstein bittet Personen, denen der Mann möglicherweise ebenfalls

aufgefallen ist oder die in sonstiger Weise Hinweise geben können, sich unter

der Rufnummer (06126) 9394 – 0 zu melden.reich bereits schwarz verraucht. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr in die Wohnung zur Brandbekämpfung vor. Der Mieter der Wohnung war draußen vor dem Gebäude und keine weiteren Personen in der Wohnung, so dass der vorgehende Trupp sich auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnte. Im Laufe der Einsatzmaßnahmen wurde eine männliche Person aus einer Nachbarwohnung geholt und dem Rettungsdienst vorgestellt. Nach kurzer ambulanter Behandlung vor Ort konnte er wieder entlassen werden.

Das Feuer konnte durch die Kräfte schnell gelöscht werden. Die komplett verrauchte Wohnung musste anschließend weiterhin noch ausgiebig belüftet werden. Ebenso ein weiteres Zimmer mit direktem Zugang vom Treppenraum.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Rheingaustraße zwischen der Wilhelm-Kopp-Straße und der Rathausstraße voll gesperrt.

Die Feuerwehr war mit 16 Kräften der Feuerwache 2 und 1 sowie mit 12 Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Biebrich vor Ort. Weiter waren ein Rettungswagen, zwei Streifenwagen der Polizei sowie die Kriminalpolizei vor Ort. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt. Der Sachschaden wir nach ersten Schätzungen auf ca. 60.000 € geschätzt, die Brandwohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Taschendiebstahl,

Ort: Wiesbaden, Friedrichstraße, Dernsches Gelände, Zeit: Samstag, 17.04.2021,

09.50 Uhr

(akl) In der Friedrichstraße am Dernschen Gelände ist am Samstag ein 68jähriger

Mann aus Wiesbaden beim Besteigen eines Busses bestohlen worden. Als er gegen

09.50 Uhr den Bus der Linie 18 betreten wollte, sei er unvermittelt vor der

Bustür von einem Mann angerempelt worden. Dieser habe aus seiner Umhängetasche

die Geldbörse entwendet. Der vermutliche Taschendieb sei 170 bis 175 cm groß

gewesen und habe einen etwas dunkleren Hauttyp sowie dunkle Haare gehabt. Der

Mann habe eine dunkelfarbige Sportjacke getragen. Hinweise nimmt die

Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Zwei Stromaggregate gestohlen,

Ort: Wiesbaden, Goerdeler Straße, Zeit: Samstag, 17.04.2021, 13.00 Uhr

(akl) Am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr sollen fünf Männer zwei Stromaggregate

von einem Firmengrundstück in der Goerdeler Straße entwendet und in einem weißen

VW Tiguan abtransportiert haben. Alle Männer seien 28 bis 30 Jahre alt und etwa

175 cm groß gewesen. Eine Person habe hellbraune längere Haare gehabt und sei

von korpulenter Statur gewesen. Er habe einen grauen Kapuzenpullover mit rotem

Aufdruck sowie eine schwarze Jogginghose getragen. Ein weiterer sei korpulent

mit braunen Haaren gewesen. Dieser habe einen beigen Pullover und eine schwarze

Jogginghose getragen. Drei Personen hätten schwarze Haare gehabt und seien mit

dunklen Jacken bekleidet gewesen. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers

hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611)

345-2340 entgegen.

In Schwimmbad eingebrochen,

Ort: Wiesbaden, Neroberg, Zeit: Freitag, 16.04.2021, 20.30 Uhr bis Samstag,

17.04.2021, 11.30 Uhr

(akl) Zwischen Freitag, 20.30 Uhr und Samstag gegen 11.30 Uhr haben Unbekannte

versucht, das Büro eines Schwimmbades auf dem Neroberg aufzubrechen. Hierzu

überwanden sie zunächst eine Mauer mit Stacheldraht im Eingangsbereich.

Anschließend verließen sie das Schwimmbad durch den Haupteingang. Es entstand

ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Fahrzeug erheblich beschädigt

Ort: Wiesbaden, Brentanostr. Zeit: zwischen Donnerstag 15.04.2021, 20:30 Uhr und

Samstag, 17.04.2021, 20:40 Uhr

(amü) Im Tatzeitraum wurde ein geparktes Fahrzeug in der Brentanostr. erheblich

beschädigt. Der hochwertige Pkw der Marke BMW war am Straßenrand abgestellt.

Während der Abwesenheit des Besitzers schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe des

Fahrzeugs ein und versuchten dieses in Brand zu setzen. Zu einer größeren

Brandausdehnung kam es glücklicherweise nicht. Außerdem wurde der Pkw an der

Seite mit Farbe beschmiert. Es entstand ein Schaden im Wert von mehreren Tausend

Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Supermarkt

Ort: Wiesbaden, Stiftstr. Zeit: Sonntag, 18.04.2021, 02:55 Uhr

(amü) In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in

der Stiftstr. Unbekannte Täter verschafften sich über die Schiebetüre Zugang zum

Innenraum des Marktes und entwendeten dort Zigaretten und Tabakwaren in bisher

unbekannter Höhe. Anschließend verließen die Täter den Markt wieder durch die

Eingangstüre und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in

Höhe von ca. 2000,- EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-3333

zu melden.

Versucht Raub am Schlachthof

Ort: Wiesbaden, Verbindungsweg zwischen Schlachthof und Hauptbahnhof Zeit:

Sonntag, 18.04.2021, gegen 02:50 Uhr

(amü) Auf dem Verbindungsweg zwischen dem Kulturzentrum Schlachthof und dem

Hauptbahnhof wurde in der vergangenen Nacht ein Mann überfallen. Der 46 Jahre

alte Geschädigte hielt sich dort mit mehreren anderen Personen auf, die er dort

kurz zuvor kennengelernt hatte. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen

Verlauf der Geschädigte durch die Täter zu Boden gebracht und dort getreten

wurde. Am Boden liegend wurde dieser dann von den Tätern festgehalten und nach

Wertgegenständen durchsucht. Nachdem die Personen von dem Mann abgelassen

hatten, flüchteten diese in Richtung Schlachthof. Kurz darauf stellte der

Geschädigte das Fehlen seines Handys fest. Eine sofort eingeleitete Fahndung

blieb bisher erfolglos. Das Geschehen wurde durch die vorhandene

Videoschutzanlage aufgezeichnet, die Auswertung der Aufnahmen steht noch aus.

Das Handy des Geschädigten konnte im Rahmen der Aufnahme des Sachverhalts in der

Nähe des Tatorts wieder aufgefunden werden. Es handelte sich um insgesamt 6

männliche Täter im Alter von Anfang 20 Jahren. Der Haupttäter war etwa 175 cm

groß, hatte kurze braune bis rötliche Haare und eine sportliche Figur. Er trug

eine blaue Jacke, eine graue Jogginghose und schwarze Sneaker der Marke NIKE.

Die übrigen Täter waren dunkel gekleidet, trugen Kapuzenpullover und Sneaker.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann klettert auf Dach und leistet Widerstand,Main-Taunus-Kreis: Die Polizei-News

Niedernhausen, Am Schäfersberg, 17.04.2021, 22.30 Uhr bis 18.04.2021, 01.30 Uhr,

(pa)Am späten Samstagabend kam es in Niedernhausen in der Straße „Am

Schäfersberg“ zu einem umfangreicheren Polizeieinsatz. Anlass war, dass ein 36

Jahre alter Mann durch ein Dachfester seiner Wohnung auf das Hausdach geklettert

war. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung des Mannes mit seiner

Lebensgefährtin, gegen die der Mann handgreiflich geworden sein soll. Die Frau

flüchtete daraufhin zu einer Nachbarin. Als die Frauen die Polizei

verständigten, entfernte sich der 36-Jährige zunächst vom Tatort. Wenig später

kehrte der Mann zurück in die Wohnung. Von dort kletterte er aus einem

Dachfenster auf das Dach des Hauses. Erneut kam die Polizei vor Ort, diesmal

aufgrund der neuen Situation jedoch unterstützt durch die Höhenrettung, einen

Notarzt sowie die Feuerwehr samt Sprungkissen. Letztendlich konnte der

36-Jährige dazu gebracht werden, das Dach zu verlassen und sich zurück ins

Hausinnere zu begeben. Dort wurde er durch die Polizei festgenommen. Hierbei

leistete der Mann nach Angaben der Beamten heftigen Widerstand. Einen erneuten

Fluchtversuch konnten sie jedoch verhindern. Aufgrund augenscheinlicher

gesundheitlicher Probleme wurde der Festgenommene zur Abklärung in ein

Krankenhaus gebracht.

Widerstand am Eltviller Bahnhof,

Eltville, Bahnhofstraße, 19.04.2021, 06.22 Uhr,

(pl)Am frühen Montagmorgen leistete ein 33-jähriger Mann auf dem

Bahnhofsvorplatz in Eltville Widerstand. Eine Polizeistreife hatte den Mann

gegen 06.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs angesprochen. Auf die Ansprache hin sei

der 33-Jährige sofort in Rage geraten und habe versucht, die Beamten zu

schlagen. Der Mann habe sich auch im weiteren Verlauf nicht beruhigen lassen und

immer wieder versucht, die Polizisten anzugreifen, so dass er schließlich zu

Boden gebracht und gefesselt wurde. Der bei dem Widerstand leicht verletzte

Festgenommene wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische

Einrichtung gebracht.

Einbrecher erbeuten Bargeld,

Bad Schwalbach, Am Schänzchen, 17.04.2021, 15.00 Uhr bis 18.04.2021, 14.30 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Wohnung in der Straße „Am Schänzchen“ in Bad

Schwalbach haben unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und

Sonntagnachmittag Bargeld erbeutet. Die Täter benutzten offensichtlich eine

tatorteigene Leiter, um an das Fenster der betroffenen Wohnung im ersten

Obergeschoss zu gelangen. Anschließend hebelten die Einbrecher das Fenster auf

und stiegen in die Wohnung ein. Nachdem sie dann die Räumlichkeiten nach

Wertgegenständen durchsucht hatten, ergriffen sie mit dem aufgefundenen Bargeld

die Flucht. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den

zuständigen Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Gemälde aus Treppenhaus gestohlen,

17.04.2021, 15.00 Uhr bis 18.04.2021, 14.30 Uhr, Bad Schwalbach, Reitallee,

(pl)Diebe haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag aus dem

Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Reitallee in Bad Schwalbach mehrere

Gemälde gestohlen. Die Täter hatten sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt

zum Treppenhaus verschafft. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in

Verbindung zu setzen.

Sprayer beobachtet – Polizei bittet um Hinweise, Idstein, Am Hexenturm, Schlossteich,

(pa)Wie bereits in der letzten Woche berichtet, kam es in Idstein zu diversen

Schmierereien mit rosafarbener Sprühfarbe. Als nun am vergangenen Freitag eine

Polizeistreife eine weitere gemeldete Schmiererei im Bereich des Schlossteichs

aufnahm, wo sowohl auf dem Gehweg als auch auf der Holzbrücke rosa Buchstaben

prangen, meldete sich im Anschluss ein Zeuge bei der Polizei. Der Mann

berichtete, eine Woche zuvor jemanden beim Sprühen ebenjener Buchstaben

beobachtet zu haben. Der Täter wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 180cm

bis 183cm groß beschrieben. Er habe eine sportliche Figur und sei mit einer

grauen Arbeitshose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Die

Polizeistation Idstein bittet Personen, denen der Mann möglicherweise ebenfalls

aufgefallen ist oder die in sonstiger Weise Hinweise geben können, sich unter

der Rufnummer (06126) 9394 – 0 zu melden.

Meldungen vom Wochenende

2 Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf B 260

Bad Schwalbach (ots) – Am Samstagabend kam es auf der B 260 zwischen Kemel und

Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Fahrerin aus

Heidenrod schwer verletzt wurde. Die junge Frau fuhr mit ihrem Audi gegen 20:10

Uhr auf der B 260 aus Richtung Kemel kommend in Richtung Bad Schwalbach. Kurz

nach der Abfahrt Kemel geriet sie aus noch ungeklärter Ursache auf die

Gegenfahrbahn und stieß hier frontal mit dem entgegenkommenden Ford eines

61-jährigen Fahrers aus Heidenrod zusammen. Die junge Frau musste von der

Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend in die

Uni-Klinik verbracht. Der Fahrer des Ford wurde leicht verletzt in ein

umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es

entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR Die B 260 war bis zum Abschluss

der Bergungsmaßnahmen um 22:10 Uhr voll gesperrt.