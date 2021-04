Metropolchronicles Das große Aufwachen: Die Parteien am Ende – Schuldkomplex bröckelt – 19.04.2021 – Telegramkanal Metropolchronicles

Unser Volk und unsere Gesellschaft stehen am Scheideweg. In den vergangenen Jahren ging es den Deutschen verhältnismäßig gut. Niemand wollte so richtig den Niedergang des Landes, seiner gesellschaftlichen Strukturen und der Wirtschaft wahrhaben.

Denn zuerst traf es die Schwächsten. Diese hat man vor vielen Jahren bereits aufs Hartz-4-Abstellgleis geschoben. Die Mitte der Gesellschaft hatte zu dieser Zeit noch keinen Grund sich Sorgen zu machen. Erst seit die Grenzen hemmungslos offen bleiben, stellen immer mehr Menschen fest, dass dies dramatische Auswirkungen auf unser Leben haben wird. Denn die zusammengelogenen Facharbeiter kamen nie.

Das Aufwachen beginnt

Nachdem nun für alle sichtbar und in den Massenmedien nachlesbar die schlimmste Kanzlerin aller Zeiten mit ihren unsinnigen Maßnahmen permanent angegriffen wird, beginnt endlich das große Aufwachen. Die skurrilen und völlig absurden Meldungen zu Corona, die seit Monaten jauchegleich über die Menschen ausgekippt werden, sorgen nur noch für Kopfschütteln.

Corona hält durch – Testen bis der I-Wert stimmt

Niemand ohne Symptome müsste sich laut WHO testen lassen. Trotz allem werden die Bürger mit allen widerlichen Mitteln zum Test genötigt. Dass dies Tricksereien sind, ist offensichtlich. Je mehr durch diesen absurden Test, mit der Aussagekraft der Neujahrsansprache der Kanzlerin, getestet werden, desto mehr kann man den Inzidenzwert steigen lassen.

Nun muss man nur noch das Märchen vom überbelegten Krankenhaus und überfüllten Intensivstationen verbreiten und alle die immer noch sektenartig an den öffentlich-rechtlichen Anstalten und den privaten Nachläufern hängen, fallen in das absurde Glaubensmodell Corona.

Die Einheits-Partei steuert Alles

Doch nun wird deutlich, welche unsägliche Rolle die Parteien in der Steuerung der BRD-Okkupationsverwaltung spielen. Sie dienen zur Kontrolle und zum Ausbeuten der Menschen. Im Gegensatz zu den vergangen Jahren haben nun viele keine Lust mehr auf das Kanzlerwahl-Theater. Wer will auch einen Kanzler wie Söder dessen verbale Ausdünstungen nur noch von CSU-Hardlinern ertragen werden. Oder ein Laschet dessen Formatlosigkeit nur noch durch die abstoßende Medienpräsenz eines Lauterbach übertroffen wird.

Vertrauen verspielt – Bürger hintergangen

Söder, dessen Familie offenbar glänzend an der sog. Pandemie verdient, ist genauso vertrauenswürdig wie der Rest der Einheitsparteien-Vertreter. Vertrauen gleich Null. Das Parteiensystem ist durch die beginnende Aufarbeitung der Korruption löchrig geworden.

Das System BRD-Okkupationsverwaltung wackelt sehr stark. Dabei ist ein Thema noch nicht in der Öffentlichkeit angekommen. Die Pädophilie.

Wenn dieser Sturm losgeht, wird es kaum ein Halten geben. Das Beben wird ganz Deutschland erschüttern. Dieser Sturm wird bis nach ganz oben durch schlagen.

Merkel zerstört ihr politisches Erbe

Merkel ist international und national entmachtet und isoliert. Sie kämpft ums Überleben und ihr politisches Erbe. Inzwischen sind ihre Lügen überall im Netz nachzulesen. Ihre Bilanz wird verheerend aussehen. Auf ihr politisches Erbe braucht die Welt nach ihrem Abgang nicht mehr zurückzublicken. Sollte sie in die Geschichtsbücher eingehen, wird Niemand mehr da sein, der ihre Verdienste zurecht lügt. Nach dem Fall dieses Unrechtssystems wird es keine Geschichtsfälschung mehr geben.

Keine Partei steht auf der Seite des Volkes

Nicht erst seit Angela Merkel arbeiten Parteien und ihre hochbezahlten Vertreter gegen die Belange dieses Volkes. Dennoch hat die frühere FDJ-Sekretärin der DDR unserer Zerstörung massiv Vorschub geleistet. Unterstützt durch das Parteiensystem und getragen bis in die Niederungen der kommunalen Politikvertretungen schaufelte sie hemmungslos Gelder in Milliardenhöhe aus dem Land, trieb die Steuern hoch und verordnete ihre Pseudo-Gesetze. Gerade diese Gelder fehlen an allen Ecken und Enden. Experten sprechen von zeitweise 1 Milliarde pro Monat.

Wieviel Geld benötigen wir um unsere Schulen und Kindergärten zu sanieren?

Die Bilanz des Parteiensystems

Es waren die Parteien und ihre Spitzenverdiener, die sich jahrzehntelang einen Dreck um dieses Land und die Menschen scherten. Sie waren immer die Gegner der deutschen Souveränität. Sie haben immer im Auftrag von Außen gehandelt und agiert. Das begann bereits mit Adenauer dem ersten Kanzler der BRD-Okkupationsverwaltung. Bereits er misstraute dem deutschen Volk.

Helmut Kohl der Kanzler gegen die echte Einheit

Er wurde von seinen Parteisoldaten und Kollegen gefeiert. Er sei der Kanzler der Einheit. Die Wahrheit kann nicht gegensätzlicher sein. Die echte Einheit Deutschlands sollte damals 1989 laut russischen Quellen auch die Gebiete beinhalten die man an Polen vergab.

Selbst der Spiegel beschrieb Kohls damalige Formulierung:

Die Anerkennung der polnischen Westgrenze müsse einem gesamtdeutschen Souverän vorbehalten bleiben.

als …

Oder-Neiße – Unehrlich und zweideutig

Helmut Kohl, der so gern die deutsche Einheit zimmern würde, erschwert sie durch törichte Aussagen zur polnischen Westgrenze.

https://www.spiegel.de/politik/unehrlich-und-zweideutig-a-009b424d-0002-0001-0000-000013497039?context=issue

Kohls Aussage war, da sind sich viele einig, ein gezieltes Vorgehen. Denn er musste wissen, dass es nach der „Vereinigung“ keinen souveränen, deutschen Staat geben wird. Die BRD-Okkupationsverwaltung war und ist ein Firmenkonstrukt und kein Staat.

Auch er hatte nie das Wohlergehen dieses Volkes im Blick. Er war letztlich nur von „außen“ gesteuert und führte die Anordnungen der damaligen Alliierten und der Hintergrundkräfte aus. Dabei lassen wir Kohls Verwicklung in schwarze Kassen und Parteispendeaffären außen vor. Schon damals war unübersehbar welcher Sumpf in der BRD wabert.

Der jetzige Zustand Deutschlands, sowohl politisch, als auch wirtschaftlich geht auf das Konto aller Parteien in den gesamten 75 Jahren. Die Wahlen sind nur noch lächerlich. Das Theater vor den Wahlen nur billiges Marketing.

Die feuchten Träume der Globalisten

2020 träumten Vertreter der Diäten-Spezies noch vom Klima-Soli. Getreu dem Motto: Melke die Kuh solange es geht. Und die Deutschen wurden gegen ihren Willen zur Melk-Kuh der Welt. Sie unterstützten und finanzierten damit die globalistischen Feuchtträume, aggressiv vorgetragen durch Gallionsfigur Greta, die inzwischen völlig abgestürzt ist.

Ruhe gibt es nicht

Dieses Programm, dass Deutschland und die Menschen nicht zur Ruhe kommen soll, ist bereits nach dem Krieg gestartet worden. Schon damals gab es die Ängste, die immer wieder auf die Gesellschaft einprasseln.

Hier schickt man gerne die grünen Diätenvertilger ins Rennen, die man dann mit völlig an den Haaren herbeigezogenen Theorien auf das weichgeklopfte Volk eingeschlagen lässt.

Von Klima-Soli, über Corona-Soli bis hin zu Ökosteuern, Windrad-Blödsinn, Spritverteuerung und sonstigen, globalistischen Parteien-Hirngespinsten.

Der Deutsche ist schuld

Wichtig ist immer der Schuldkomplex. Der Deutsche ist an Allem schuld. Dabei sind wir uns sicher, dass viele Politiker nicht einmal den Unterschied zwischen bspw. Klima und Wetter kennen. Darum geht es auch nicht. Es geht um den „Dauer-Schuldkomplex“.

Ein perfides Konstrukt um die Menschen rund um die Uhr nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Denn wer sich erlaubt, aus diesem geschickt aufgebauten Teufelskreis entrinnen zu wollen, dem wird durch die Massenmedien erklärt, dass er an allem Schuld hat. Auch an den Dingen die es noch gar nicht gibt.

So unterdrückt man jegliches Aufmucken und kassiert weiter die Diäten, Abgeordnetengehälter, Landtagsgehälter usw. und hält das unliebsame Volk klein.

Das Ende kommt

Aber es hilft nichts mehr. Das Ende kommt mit großen Schritten. Es ist ein geplantes Ende. Es ist die Beendigung der BRD-Okkupationsverwaltung nach 75 Jahren samt unerträglicher Parteienlandschaft. Es ist auch das Ende der Massenmedien, so wie wir sie kennen. Diese haben viel zu lange die Menschen belogen, betrogen und manipuliert. Bis zum Schluß versucht man jetzt noch verzweifelt die Corona-Maßnahmen der Kanzlerin, die eine rein politische Enscheidung sind, zu rechtfertigen und zu unterstützen.

Selbst in der BILD, früher immer die regierungstreue Postille ist man seitens der Chefredaktion von einer unbedingten Gefolgschaft abgerückt. In einem Essay rechnet Julian Reichelt knallhart mit den Maßnahmen der Kanzlerin ab. (… die Regeln und Ansichten der Kanzlerin – Keine Gesetze)

Das Volk geht auf die Strasse

Wo vor einem Jahr kaum jemand dachte, dass außer Singen und Klatschen nicht viel passieren wird, ist nun das Gegenteil zu beobachten. Mahnwachen, Spaziergänge und Demos prägen das Stadtbild in vielen Städten. Die Menschen werden wach. Sie organisieren sich. Sie vernetzen sich. Sie reden miteinander. Sie lassen sich nicht mehr spalten.

Und fragt man auf der Strasse, ganz gleich wo in Deutschland, nach den Parteien und der Zukunft so heisst es immer öfter:

„Wir wünschen und kämpfen auch für eine Zukunft ohne Parteien“.

Die Menschen beginnen zu verstehen – Deutschland im Jahr 2021 wacht endlich auf.

