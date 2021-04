Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 19.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Wachenheim: Drogenbeeinflussten Rollerfahrer kontrolliert

Wachenheim (ots) – Am 18.04.2021 wurde gegen 18.15 Uhr ein 19-jähriger Rollerfahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim in Wachenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Verhalten des Rollerfahrers war derart auffällig, dass der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmittel bestand. Dieser Verdacht bestätigte sich durch einen Drogenvortest, der positiv auf Cannabisprodukte ausfiel. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Dem Rollerfahrer, der sich noch in der Probezeit befindet, wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln und Fahren unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet.

