Ludwigshafen: Stadtnotizen 19.04.2021

VHS: Online-Vortrag „Prothesen für das Daumensattelgelenk“

Die Arthrose des Daumensattelgelenks ist eine der häufigsten Erkrankungen der Hand. Betroffene leiden unter schmerzhaften Einschränkungen bei nahezu allen Tätigkeiten des Alltags. Prof. Dr. med. Leila Harhaus hält am Donnerstag, 22. April 2021, um 18.30 Uhr an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen den Vortrag „Prothesen für das Daumensattelgelenk“. Der Vortrag ist eine Online-Veranstaltung und wird mittels Konferenztool der „vhs.cloud“ durchgeführt. Die Vortragende gibt einen Überblick über die Erkrankung und insbesondere die Behandlungsmöglichkeiten mit Schwerpunkt auf dem Gelenkersatz. Prof. Harhaus ist Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie an der Berufsgenossenschaftlichen Klinik Ludwigshafen. Der Vortrag ist kostenfrei und unter folgendem Link zu erreichen: https://www.edudip.com/de/webinar/online-vortrag-prothesen-fur-das-daumensattelgelenk/1122730.

Waldnacht im Wildpark abgesagt

Die Veranstaltung wird aufgrund der hohen Inzidenzzahlen abgesagt.

OB Steinruck stößt Diskussion für neues Rathaus am Berliner Platz an