Neustadt: Weitere Arbeiten in der Talstraße, aber keine Sperrung

Neustadt an der Weinstraße – Nach der Vollsperrung der Talstraße vom 16. bis 18.04.2021 wegen Asphaltierungsarbeiten zwischen der Quellenstraße und der Rotkreuzstraße sind weitere Arbeiten notwendig, die keine Sperrung erforderlich machen, so die Stadtverwaltung auf Anfrage.

„Die Restarbeiten betreffen Pflasterarbeiten im Bereich der beiden Bushaltestellen, außerdem wird ein Wetterschutzhaus an der Bushaltestelle „Stadthaus 2“ in Richtung Lambrecht errichtet. Zusätzlich wird eine Verkehrsinsel beim Anfang des Radschutzstreifens Richtung Stadtmitte hergestellt.“

Information der Stadtverwaltung:

Nach rund 12 Monaten konnten die Arbeiten zur Fertigstellung der Talstraße (B39) am gestrigen Nachmittag wie geplant abgeschlossen werden. Die Talstraße ist nun wieder ohne Ampelschaltung befahrbar.

Im sechsten und damit letzten Bauabschnitt wurden unter anderem die alte Asphaltschicht abgetragen, Leitungsgräben hergestellt sowie Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt. Am vergangenen Wochenende folgte der Einbau der neuen Asphaltdecke. Hierfür musste ein Teilabschnitt der Talstraße (B39) von Freitag, 16. April 2021, bis Sonntag, 18. April 2021, voll gesperrt werden.

Wie die Tiefbauabteilung der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße heute mitteilt, gab es keine größeren Vorkommnisse während der Vollsperrung. Ein Dank geht auch an die Anwohner der Rotkreuzstraße, Sauterstraße, Wolfsburgstraße und der Würzmühle für deren Verständnis während der Arbeitsphase. Lediglich vier Falschparker, die die Durchfahrt behinderten, mussten am vergangenen Wochenende abgeschleppt werden.

Kleinere Restarbeiten werden seitens der Tiefbauabteilung in dieser Woche durchgeführt. Die Restarbeiten betreffen Pflasterarbeiten im Bereich der beiden Bushaltestellen, außerdem wird ein Wetterschutzhaus an der Bushaltestelle „Stadthaus 2“ in Richtung Lambrecht errichtet. Zusätzlich wird eine Verkehrsinsel beim Anfang des Radschutzstreifens Richtung Stadtmitte hergestellt. Für die Arbeiten müssen keine Sperrungen vorgenommen werden.

Wir berichteten: