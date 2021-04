Kreis Bad Dürkheim: Online-Kursangebote der Kreisvolkshochschule im Mai 2021

Bad Dürkheim – Naturgarten-Gestaltung, Waldbaden, Sprachen auffrischen.

Online-Kurs: Einkaufen im Internet

Dieser Kurs ist für jeden interessant, der bereits im Internet einkauft und damit sicherer umgehen möchte oder dies erlernen möchte. Es wird erklärt, wie das Einkaufen funktioniert, welche „Geschäfte“ seriös sind und wie kann das erkennen kann. Weitere Themen sind Bezahlarten, Reklamationen, Datensicherung und Preisschwankungen. Der Kurs findet ausschließlich in der vhs.cloud statt.

Montag, 3. Mai, 15 bis 16 Uhr, 7,50 €

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2402

Smarte Mobilität für alle Wie gestalten wir die Verkehrswende? Smart democracy Online-Vortrag

Ob E-Autos, autonomes Fahren oder Flugtaxis die Ansätze sind vielfältig. Klar ist nur: Ein Wandel unserer Mobilität ist unausweichlich. Der Verkehrssektor ist für circa 18 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich, über 90 Prozent davon gehen allein auf den Straßenverkehr zurück. Wollen wir unsere Klimaziele einhalten, müssen wir unsere Mobilitätssysteme verändern. Dabei muss die Akzeptanz der Bevölkerung gewährleistet sein und negative soziale Folgeeffekte vermieden werden. Aber wie gelingt dieser Wandel sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig und gerecht? Wie verbinden wir die Anforderungen urbaner Zentren mit denen ländlicher Regionen? Diese und weitere Fragen wollen wir mit unseren Expertinnen und Experten diskutieren.

Dienstag 4. Mai, 19 bis 20 Uhr, gebührenfrei

Online-Vortrag: Naturoase Privatgarten

Die Medien berichten derzeit sehr häufig über den Rückgang der Vögel und Insekten. Viele Gartenbesitzer würden gerne etwas gegen den Artenschwund unternehmen. Wildpflanzen in den Privatgärten können dem entgegenwirken. Der Vortrag möchte Anregungen und leicht umsetzbare Tipps geben und vor allem motivieren, der Pflanzen- und Tierwelt und dem Gartenbesitzer eine Naturoase zu schaffen. Die zahlreichen Fotos von Wildpflanzen und Tieren aus dem eigenen Garten der Hobby-Fotografin zeigen eine große Palette dessen, was ein Privatgarten so alles an Natur bieten kann. An eindrucksvollen Beispielen wird anschaulich erklärt, warum es nicht genügt, einfach nur Nistmöglichkeiten oder einen Sommerflieder anzubieten. Wie man den eigenen Garten mit einheimischen Wildpflanzen und besonderen Strukturen aufwertet, wird in einem Bausteinprinzip dargestellt. Jeder kann so die zu seinem Garten passenden Bausteine finden. Wichtige Regeln und Tipps zur Zeitersparnis bei der Gartenpflege machen Mut und Lust auf einen Naturgarten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Benötigt wird ein Laptop oder Tablet mit Kamera und Mikrofon. Die Teilnehmenden erhalten einen Link zum Zugang zum Konferenzraum. Anmeldeschluss: 28.4.

Mittwoch 5. Mai, 19 bis 20.30 Uhr, 7 €

Waldbaden

Den Wald bewusst erleben, die Wirkung des Waldes auf Körper, Geist und Seele beim langsamen Gehen und Achtsamkeits-, Atem- und Entspannungsübungen erfahren.

Samstag 8. Mai, 9 bis 13 Uhr, 14 €

Turbo-Auffrischung Französisch und Englisch ab 9. Klasse

Nach vier Stunden weniger Probleme mit der Grammatik und beim Sprechen haben? Kaum vorstellbar? Unser Trainer Klaus Bylitza spricht selbst 14 Sprachen und hat eine Methode entwickelt, die viel schneller als normales Lernen zum Erfolg führt.

Samstag 8. Mai, Französisch, 9 bis 13 Uhr, 59 €

Samstag 8. Mai Englisch, 14 bis 18 Uhr, 59 €

Online-Kurs: Videotelefonie

Die Videotelefonie nimmt immer mehr zu. Dabei möchte man neben der Sprache des Angerufenen sie / ihn auch noch als bewegtes Bild sehen. So kann man die Gesten und die Mimik des Angerufenen wahrnehmen oder falls es gewünscht wird, auch noch die Umgebung sehen. Auch ist es möglich, aktuelle Fotos oder Dokumente zu zeigen, um sich darüber zu unterhalten. Eine weitere Möglichkeit ist, diese Aktivitäten auch in kleinen Gruppen (zum Beispiel Familien) oder größeren Gruppen (wie Teams, Vereinsaktivitäten, Lerngruppen) zu unternehmen. Wie das funktioniert und auf was man dabei achten muss um, erfolgreich zu sein, wird in diesem Online-Kurs erklärt. Der Kurs findet ausschließlich in der vhs.cloud statt. Voraussetzungen: PC- bzw. Smartphone-Grundkenntnisse, eigene E-Mail-Adresse, Registrierung in der vhs.cloud sowie PC mit Kamera und Internetzugang (alternativ Smartphone oder Tablet) und Grundkenntnisse im Umgang mit Smartphone / Tablet und PC.

Montag 10. Mai 15 bis 16 Uhr, 13 €

