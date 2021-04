Weidenthal: Wohnungsbrand in der Weißenbachstraße

Weidenthal – Am 17. April 2021 wurden die Feuerwehren Weidenthal, Neidenfels und Lambrecht zu einem Wohnungsbrand in die Weißenbachstraße in Weidenthal alarmiert.

Bei der Erkundung wurde ein Brand in einem Verteilerkasten, der sich in einer Zwischendecke befand, festgestellt. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand mit einem Kleinlöschgerät schnell löschen. Der Bewohner des Hauses zog sich bei ersten Löschversuchen eine Beinverletzung zu und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Neustadt eingeliefert werden. Es entstand nur geringer Sachschaden.