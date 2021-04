Drogenverstöße

Speyer (ots) – 17.04.2021, 18.00 Uhr – Bei einer Fußstreife im Ebert-Park bei der Karl-Spindler-Straße wurden ein 24-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau kontrolliert. Da an der Kontrollörtlichkeit typischer Geruch von Drogen festgestellt wurde, wurden beide durchsucht, was zum Auffinden der zum Geruch gehörenden Drogen führte. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Drogen wurden sichergestellt.

Randalierer

Speyer/Dudenhofen (ots) – 17.04.2021 um 19.00 Uhr – Da es einem 28-jährigen Kunden bei der Rückgabe von Pfandflaschen in einer Tankstelle in Dudenhofen nicht schnell genug ging, schlug er dem Kassierer mit der Faust ins Gesicht und flüchtete aus der Tankstelle. Hierbei trat er noch gegen einen auf dem Gelände geparkten PKW und warf einen Stein auf die Motorhabe eines weiteren geparkten PKW. Einen weiteren Stein warf er auf der Flucht gegen die Terrassentür eines auf dem Fluchtweg liegenden Anwesens. Der verletzte Kassierer wurde im Krankenhaus behandelt.

Gegen 22.40 Uhr zerstörte der Randalierer in der Schandeinstraße in Speyer die Heckscheibe eines geparkten PKWs. Im Rahmen der Fahndung wurde er von der Polizeistreife erwischt. Er stand unter Alkoholeinfluss und wurde über Nacht in Gewahrsam genommen. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Spiegel abgetreten

Speyer (ots) – 17.04.2021, 18.00 Uhr. Ein Zeuge konnte beobachten, wie jemand aus einer Gruppe von vier jugendlich wirkenden Personen in der Friedrich-Ebert-Straße an einem geparkten PKW den rechten Außenspiegel abgetreten hat. Die Gruppe ist anschließend weggelaufen. Die Personen dunklen Hauttyps waren dunkel gekleidet, drei davon trugen Jogginghosen. Hinweise zu dieser Gruppe nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Speyer (ots) – 17.04.2021, 23.20 Uhr – Durch den lautstarken Streit zwischen zwei 43- und 40-jährigen, stark alkoholisierten Männern geweckt, konnte eine PKW-Halterin in der Seekatzstraße beobachten, wie der ältere der beiden gegen ihren geparkten PKW trat und dabei einen Schaden von ca. 2.000 Euro verursachte.

Da der PKW des 43-jährigen in unmittelbarer Nähe stand und er den dazugehörigen Zündschlüssel mit sich führte, wurde dieser sichergestellt.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.