Haßloch: „Testen für alle“ – DRK bietet Schulungen im April 2021 an

Haßloch – Eine Schulung zur Durchführung eines PoC-Tests im Rahmen des Programms „Testen für Alle“ bietet das DRK Haßloch-Meckenheim e.V. Interessierten am Dienstag, 20.04.2021, um 18 Uhr oder am Freitag, 23.04.2021, um 15.30 Uhr an. Die Schulungen finden im Rathaus der Gemeinde Haßloch, Ratssaal, Rathausplatz 1, statt.

Eine Anmeldung ist zwingend unter Tel: 06324/2060 oder eMail an info@drk-hassloch.de notwendig. Helfer im Testzentrum sind priorisiert, ebenso Interessierte aus Haßloch und Meckenheim, ansonsten gilt das Windhundprinzip. Schulungsplätze stehen, Corona bedingt, nur beschränkt zur Verfügung.

Die Schulung verleiht Sicherheit im Umgang mit dem Test und vertieft die allgemeinen Hygieneregeln. Die Schulung ist kostenfrei.