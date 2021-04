Erlöschen der Betriebserlaubnis durch überlaute Auspuffanlage

Herxheim (ots) – Am Samstag 17.04.2021 gegen 18:00 Uhr, wurde in der Luitpoldstraße in Herxheim ein 16jähriger Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Zweirad ist der Streife durch die extrem laute Auspuffanlage aufgefallen. Bei Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs konnte festgestellt werden, dass der sogenannte “Dezibel-Killer” ausgebaut worden war. Dieses Bauteil ist für die Geräuschreduzierung des Auspuffs verantwortlich.

Auf Grund der extremen Lautstärke wurde die Weiterfahrt untersagt, da durch das veränderte Geräuschverhalten die Betriebserlaubnis erloschen ist. Die Mutter des 16jährigen Fahrers wurde durch die Polizei über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Den Jugendlichen erwartet jetzt ein Bußgeld und er muss das fehlende Teil wieder

einbauen lassen.

Nach Unfallflucht Führerschein entzogen

Gommersheim (ots) – 14.000 Euro Schaden und ein sichergestellter Führerschein ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am 17.04.2021 gegen 03:00 Uhr ereignete. Hiernach wurde die Polizeiinspektion Edenkoben am 17.04.2021 gegen 10 Uhr über eine massiv beschädigte Mauer in Gommersheim in der Kirchstraße in Kenntnis gesetzt, welche offensichtlich durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte in der näheren Umgebung ein verunfallter PKW Audi festgestellt werden, welcher korrespondierende Schäden aufwies. Im weiteren Verlauf konnte die 25-jährige Unfallverursacherin aus Speyer ermittelt und ihr Führerschein sichergestellt werden. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Einbrecher festgenommen

Edesheim (ots) – Am Samstag 17.04.2021 gegen 17:20 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Einbruch in den Wertstoffhof in Edesheim gemeldet. Als die Streifen vor Ort kamen, konnten sie einen Pkw neben einem Loch in der Umzäunung feststellen. Der dazugehörige Fahrer konnte durch die Streifen in einem der Wertstoffcontainer ausgemacht werden.

Der 41-Jährige aus dem Bereich der VG Edenkoben versuchte zu fliehen, konnte aber anschließend mit dem Diebesgut in der Hand auf dem Gelände des Wertstoffhofes festgenommen werden.

Bei der Festnahme konnte festgestellt werden, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Einen Führerschein besaß er nicht. Der Einbrecher wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Pkw des Täters wurde sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 EUR.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.