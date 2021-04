Erneute Betrugsversuche am Telefon durch falsche Enkel

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim (ots) – Am Freitag 16.04.2021 wurden wieder zwei lebensältere Bürgerinnen von Telefon-Betrügern (vermeintlichen Enkeln) belästigt: Im einen Fall wurde die angerufene 89-jährige Frau aus Böhl-Iggelheim direkt beim ersten telefonischen Kontakt misstrauisch und beendete daraufhin das Gespräch.

Im anderen Fall bekam die angerufene 81-jährige Frau aus Schifferstadt erst Zweifel, nachdem sie bereits einen fünfstelligen Bargeldbetrag bei ihrer Bank abgehoben hatte. Ein Kontrollanruf bei ihrer echten Enkelin bestätigte diese jedoch rechtzeitig und führte dazu, dass es nicht zu einer Geldübergabe kam.

Trickdiebstahl aus Wohnung

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Freitagnachmittag 16.04.2021 gegen 16:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekanntes Täter-Paar unter falschem Vorwand Zutritt zu der Wohnung eines 86-jährigen Mannes in Dannstadt-Schauernheim: Der unbekannte Mann bat um einen Briefumschlag, den er zudem beschriften müsse.

Während sich der hilfsbereite Geschädigte um das Anliegen des Mannes kümmerte, gelangte die unbekannte Frau zwischenzeitlich unbemerkt in das Schlafzimmer des Seniors, durchsuchte dieses und entwendete Schmuck in einem vierstelligen Eurobereich.

Der Geschädigte konnte die unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

Die Frau sei ca. 30 Jahre alt, schlank, habe langes blondes Haar. Der Mann sei kräftig gewesen, habe dunkles Haar gehabt und eine Kappe getragen.

Hinweise zu den Tätern oder der Tat bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Bahnhofskiosk

Limburgerhof (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 17.04.-18.04.2021 kam es gegen 00:45 Uhr zu einem Einbruchsversuch in einen Kiosk am Bahnhofsplatz. Unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln ins Innere vorzudringen, was nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch misslang.

Hinweise zu Tätern oder der Tat bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de oder direkt an die sachbearbeitende Dienststelle der Bundespolizei in Kaiserslautern.

Unfall mit Traktor und Radfahrern

Otterstadt (ots) – 17.04.2021, 17.00 Uhr. Ein 51-jähriges Radfahrer-Paar fuhr auf dem Rheindamm zwischen Waldsee und Otterstadt einem Traktor mit Einzelkornsägerät entgegen. Der 41-jährige Traktorfahrer wich auf den unbefestigten Grünstreifen aus, geriet dabei jedoch in ein Schlagloch, wobei sich ein Teil vom Sägerät löste und auf die beiden Radfahrer herabfiel und sie leicht verletzte.