Bedrohung in der Windestraße

Ludwigshafen-Maudach (ots) – In der Nacht zu Sonntag 18.04.2021 gegen 01:30 Uhr, wurde eine 3-köpfige Männergruppe vor einem Haus in der Windestraße in Ludwigshafen/Maudach gemeldet, welche laut herumschrien. Bis die Polizei vor Ort ankam, waren die Männer bereits geflüchtet. Die Familie, welche in dem Haus wohnt gab an, dass die 3 Männer sie bedroht und beleidigt haben. Zudem hat eine der Personen den Außenspiegel des Autos der Familie abgetreten und danach einen Absperrpoller auf das Auto geworfen, sodass es dadurch beschädigt wurde.

Obwohl durch die Polizei intensive Fahndungsmaßnahmen betrieben wurden, konnten die drei Täter nicht mehr angetroffen werden. Einige Zeit später erschienen die Männer erneut vor dem Anwesen der Familie, konnten jedoch auch dieses Mal nicht von der Polizei angetroffen werden. Der Grund für diesen Vorfall ist bislang noch nicht bekannt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Ludwigshafen: Streit auf Spielplatz

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstagnachmittag 17.04.2021 kam es auf einem Spielplatz im Nordring zu Streitigkeiten zwischen dem 58-jährigen Fahrer eines PKW und mehreren Passanten. Hierbei fuhr der Fahrer mehrere Male auf Passanten zu, um diese zur Seite zu drängen. Beim letztmaligen Anfahren touchierte der Fahrer einen Passanten, sodass dieser leicht verletzt wurde.

Der Fahrer konnte wenige Meter von dem Spielplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Samstagnachmittag 17.04.2021 wurde ein 18-jähriger Fahrer eines Elektrorollers in der Virchowstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise für einen Drogeneinfluss bei dem Fahrer. Ein Drogenschnelltest verlief positiv.

Dem Fahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.