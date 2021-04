Rehbock auf Irrwegen

Kandel (ots) – In freudiger Erwartung auf die anstehende Tomatenernte begab sich ein Anwohner der Landauer Straße in Kandel am Samstagvormittag 17.04.2021 in seinen Garten und traf zu seiner Verwunderung auf einen dort verweilenden Rehbock, der ihm den Zugang zu seinem Gewächshaus versperrte. Rat suchend wurde letztlich die Polizei Wörth verständigt. Da der Rehbock zwischenzeitlich die Gartenerkundung abgeschlossen hatte, suchte er vergebens die Stelle, über die er ursprünglich in den Garten gelangte.

Gemeinsam mit einem Jagdausübungsberechtigten und einem Vertreter der Verbandsgemeinde Kandel wurden Lösungswege erarbeitet, den Rehbock unversehrt und frei von Gefahren für umliegende Anwohner und Verkehrsteilnehmer aus seiner misslichen Lage zu befreien. Da Betäubungsversuche nach Rücksprache mit einem Tierarzt wenig Erfolg versprachen, wurde letztlich ein Teil der Gartenumzäunung geöffnet und dem Rehbock durch kurzzeitige Straßensperrungen der Weg in Richtung Feldrandlage geebnet. Der Rehbock ließ sich nicht zweimal bitten, den Garten zu verlassen und gelangte aus dem Stadtgebiet zurück in seine vertraute Umgebung.

Sekundenschlaf verursacht Verkehrsunfall auf der B9

Jockgrim (ots) – Ein 26-jähriger Kraftfahrzeugführer befuhr am Vormittag des 17.04.2021 die B9 in Fahrtrichtung Germersheim. Infolge eines Sekundenschlafes kam er auf Höhe von Jockgrim von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke, blieb hierbei jedoch unverletzt. An der Leitplanke und am Fahrzeug entstand Sachschaden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, die Gefahren der Müdigkeit nicht zu unterschätzen und im Zweifel die Fahrt vorsorglich zu unterbrechen.

Kraftfahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Berg (Pfalz) (ots) – Am Abend des Samstag 17.04.2021 wurde ein Verkehrsteilnehmer in Berg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Verlauf sich aufgrund körperlicher Auffälligkeiten der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergab. Der anschließend durchgeführte Urintest zeigte eine positive Reaktion auf Kokain und Marihuana.

Der 21-jährige Kraftfahrzeugführer räumte ein, Kokain konsumiert und einen Joint geraucht zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ärztlich eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall auf der B9 unter Alkoholeinfluss

Germersheim (ots) – Einen schnellen Ermittlungserfolg erzielten die Beamten der Polizeiinspektion Germersheim am Samstag 17.04.2021, nachdem gegen 09 Uhr zunächst ein LKW-Fahrer eine Unfallstelle auf der B9 in Höhe Germersheim-Mitte gemeldet hatte. Einen Unfallverursacher konnte er nicht mehr feststellen. Dieser hatte sich bereits von der Örtlichkeit entfernt. Hinterlassen hatte er seine Kennzeichen, etliche Meter beschädigte Leitplanken sowie eine größere Ölspur.

Etwa zeitgleich wurde ein erheblich beschädigtes Fahrzeug ohne Kennzeichen gemeldet, welches aktuell im Industriegebiet Germersheim abgestellt werde. Davon sein “Auto verschwinden zu lassen” wollte der am Fahrzeug angetroffene 20-Jährige Fahrzeugführer aus Germersheim nichts wissen. Bereits tatkräftige Unterstützung zum Abschleppen organisiert, gab er an, dass er selbstverständlich den Unfall noch habe der Polizei melden wollen.

Der Beurteilung dieser Aussage schenkten die Beamten allerdings weniger Aufmerksamkeit als vielmehr der deutlichen Alkoholfahne des Germersheimers. Immerhin 1,97 Promille konnten beim Atemalkoholtest festgestellt werden.

Bevor der Germersheimer sich um das weitere Abschleppen seines Fahrzeugs kümmern durfte, hatte er die Gelegenheit, die Beamten zur Inspektion zu begleiten und neben einer Blutprobe auch noch seinen Führerschein abzugeben.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die B10 war im Zuge der Unfallaufnahme sowie anschließenden Reinigungsarbeiten nur einspurig befahrbar. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 / 958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl aus LKW

Schwegenheim (ots) – Am Sonntagmorgen 18.04.2021 gegen ca. 01:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen auf dem Tankhof Schwegenheim abgestellten Lkw-Anhänger auf. Aus dem Anhänger wurden mehrere Kartons heraustragen und teilweise geöffnet. Aus bislang noch unbekannten Gründen ließen die Täter von einer weiteren Tatausführung ab.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese gestört wurden. Ob letztlich etwas entwendet wurde kann derzeit noch nicht mit Sicherheit angegeben werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Trunkenheit und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Germersheim (ots) – Am Samstag 17.04.21 gegen 12:20 Uhr, wurde ein 24-jähriger Pkw-Führer im Trommelweg kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein hatte. Der Pkw wurde vorläufig sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen

Was aus einem kleinen Verkehrsunfall werden kann

Germersheim (ots) – Am Samstag 17.04.21 gegen 19:30 h, kam es in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall mit geringen Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher einen komplett gefälschten Führerschein vorlegte. Er hatte noch nie die erforderliche Fahrerlaubnis für Pkw besessen. Aus einem kleinen Ordnungswidrigkeitsverfahren folgt ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Vorsicht Enkeltrick

Germersheim (ots) – Eine 73-jährige Germersheimerin erhielt am gestrigen Freitag, gegen 11:45 Uhr einen verdächtigen Anruf. Der unbekannte Anrufer gab sich mit der üblichen Betrugsmasche als ihr Enkelsohn aus und bat um einen hohen Geldbetrag, um sich ein Auto zu kaufen. Die Dame durschaute den Trick jedoch direkt, ließ sich nicht auf die Forderungen ein und meldete den Anruf stattdessen der Polizei in Germersheim.

Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen. Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen keinerlei persönliche Daten preiszugeben und einfach aufzulegen. Weitere Hinweise hierzu finden sich unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Weingarten (ots) – Mit einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis muss ein 38-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim rechnen. Dieser beschädigte gegen 08:55 Uhr einen geparkten Pkw in der Weingartener Hauptstraße. Der Mann gab beim Halter des beschädigten Fahrzeugs seine Personalien an und fuhr hieraufhin zügig weiter.

Der Fahrzeughalter des beschädigten Autos meldete den Unfall hieraufhin der Polizei in Germersheim. Die eingesetzten Beamten konnten den Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift feststellen. Hier stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand und weiterhin keinen Führerschein besaß. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.