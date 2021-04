Ludwigshafen-Maudach (ots) – Am Samstag 18.04.2021 kam es um 03:05 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Alten Weinstraße in Ludwigshafen am Rhein. Ein unbekannter Täter hat einen Sprengkörper, vielleicht ein illegaler Böller, in den Garten eines Hauses geworfen. Der Sprengkörper explodierte dann auf der Terrasse des Hauses. Trotz heruntergelassener Rollladen wurden die beiden Scheiben der Terrassentür, ein daneben liegendes Fenster, eine Steinfliese und der Außenputz des Hauses zerstört.

Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 2.500 Euro. Der verwendete Sprengkörper konnte noch nicht identifiziert werden. Zu dem Täter ist bislang nichts bekannt. Auch in der Umgebung der Alten Weinstraße konnte der Täter durch die Polizei nicht angetroffen werden, Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.