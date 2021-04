Rhodt u. Rietburg (ots) – Am 18.04.2021 gegen 13:00 Uhr fanden Wanderer eine Drahtsperre auf dem “Dr. Sprater-Pfad” im Pfälzer Wald. Vermutlich spannten Unbekannte den Draht um ein Befahren des Waldweges durch Mountainbiker zu verhindern. Der Draht war 2 mm dick und in einer Höhe von ca. 1,20 m zwischen zwei Bäumen gespannt. Sollte ein Radfahrer in eine solche “Falle” fahren, kann dies lebensgefährlich sein.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.