Neustadt: Grünschnitt- und Baumsicherungsarbeiten vor der SGD Süd werden verschoben

Neustadt an der Weinstraße – Nach einer Ortsbegehung des Landesbetrieb LBB heute Vormittag finden die Arbeiten morgen nicht statt.

Der Landesbetrieb LBB klärt das weitere Vorgehen im Laufe dieser Woche.

Nach Redaktionsinformationen nisten Vögel im Baum.

Wir berichteten gestern:

Am 20. April 2021 werden an dem über 80 Jahre alten Schnurbaum (Sophora japonica) vor der SGD Süd an der Kreuzung Von-der-Tann-Straße/Friedrich-Ebert-Straße von einem Fachunternehmen Grünschnitt- und Baumsicherungsarbeiten durchgeführt.

Der seit Jahren von einem Pilz, dem Zottigen Schillerporling (Inonotus hispidus), befallene, ortsbildprägende Baum muss regelmäßig gepflegt werden, um ihn noch lange erhalten zu können. Bereits 2019 erfolgte ein Kronen-Entlastungsschnitt, damit die entstehende Blattmasse für die durch den Pilz geschwächten Hauptäste nicht zu schwer wird. 2018 war der Wurzelraum teilentsiegelt, 2015 eine umfangreiche Kronensicherung vorgenommen worden.

Die Arbeiten wurden sowohl mit der Naturschutzbehörde der Stadt Neustadt als auch mit der Naturschutzbehörde der SGD Süd abgestimmt. Im Baumbereich gilt während der Arbeiten absolutes Halteverbot, außerdem erfolgt während der Arbeiten eine halbseitige Straßensperrung der Von-der-Tann-Straße. Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (Landesbetrieb LBB) ist als Grundstückseigentümer für die Baumpflege und Verkehrssicherheit zuständig.