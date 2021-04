Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 18.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Gemeinsames Grillen endet im Krankenhaus

Bad Dürkheim (ots) – Am späten Samstagabend (17.04.2021) kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem mehrere Familienmitglieder nach dem Abendessen über Kopfschmerzen, Atemnot und Übelkeit klagten. Wie sich vor Ort herausstellte, wurde der zuvor für die Essenszubereitung benutzte Holzkohlegrill, in dem sich noch glühende Kohle befand, kurzzeitig vom Familienvater in das Anwesen verbracht. Einige Zeit später stellten sich bei den anwesenden Personen die genannten Symptome ein, weshalb der Rettungsdienst verständigt wurde. Im Anwesen konnte eine stark erhöhte Kohlenmonoxid Konzentration festgestellt werden. Der Familienvater, seine Ehefrau und die beiden erwachsenen Töchter wurden in ein Krankenhaus verbracht und dort vorsorglich stationär aufgenommen. Gegen den Vater wurde zudem ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Haßloch: Verkehrsunfallflucht

Haßloch (ots) – Am Freitag, 16.04.2021, wurde im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 20:05 Uhr, ein in der Meckenheimer Straße stehender Peugeot durch den Fahrer eines anderen Fahrzeuges im Bereich des vorderen, linken Stoßfängers beschädigt. Der Unfallverursacher, der nach Sachlage in Richtung Westrandstraße fuhr, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Haßloch bittet um Hinweise unter Tel. 06324-933-0.

Haßloch: Ausgehobene Kanaldeckel – Gefährlicher Unfug

Haßloch (ots) – Am Sonntag, 18.04.2021, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei gegen 04:30 Uhr, dass in der Anilinstraße ein Gullyeckel ausgehoben worden sei. Die Streife konnte die gusseiserne Schachtabdeckung am Kreisverkehr Entensee auffinden und am Entnahmeort wieder einsetzen. Im Rahmen der folgenden Überprüfung konnte ein weiterer, ausgehobener Kanaldeckel festgestellt werden. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei diesen Aktionen keinesfalls um „Dumme-Jungen-Streiche“ handelt, sondern um Taten, die wegen ihrer Gefährlichkeit strafrechtlich verfolgt werden. Hinweise erbittet die Polizei Haßloch unter Tel. 06324-933-0.

Forst: Unfallverursacher spielt am Handy – Junge Frau entgeht nur knapp schwerem Unfall

Forst an der Weinstraße (ots) – Eine 19-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Sonntag, 18.04.2021, gegen 08:30 Uhr die B 271 von Wachenheim kommend in Richtung Forst. Etwa 200 m vor der Abfahrt „Auf der Myrrhe“ kam ihr ein Auto entgegen, dessen Fahrer derart mit seinem Smartphone beschäftigt gewesen sein soll, dass er mit seinem Auto nahezu komplett auf die Gegenfahrspur abkam.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich die junge Frau aus Wachenheim ruckartig nach rechts aus. Beim Versuch, das Fahrzeug anschließend wieder in die Spur zu bringen, schleuderte der BMW, kam nach rechts in den unbefestigten Straßengraben ab und blieb dort nach etwa 100 m unfallbeschädigt stehen. Die 19-jährige Fahrerin erlitt einen Schock.

Hinweise zum Unfallverursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324-933-0 entgegen.

Meckenheim: Verkehrsunfall durch Vorfahrtsverletzung

Meckenheim (ots) – Schaden von ca. 9000 Euro entstand am Samstag, den 17.04.2021, um 15:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bahnhofstraße/Steingasse. Ein 75-jähriger Mannheimer wollte mit seinem Toyota von der Bahnhofstraße nach links in die Haßlocher Straße einfahren und übersah dabei den von rechts kommenden VW einer Frau aus Köln. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Trotzdem muss der Unfallverursacher mit einem Bußgeld von 120 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):