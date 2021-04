Körperverletzung

Speyer (ots) – Am Freitag 16.04.2021 kam es gegen 13:20 Uhr im Adenauer Park in Speyer zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen 2 Männern aufgrund der Nutzungshäufigkeit der öffentlichen Toilette, die sich im Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Bei Eintreffen der Polizei konnte lediglich ein Beteiligter angetroffen werden.

Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum zweiten Beteiligten geben können, werden diese gebeten sich bei der Polizei Speyer zu melden (06232-1370; pispeyer@polizei.rlp.de).

Untersagung des Fahrtantritts

Speyer (ots) – Durch eine Polizeistreife konnte gegen 19:35 Uhr bei einem Bürger, der in der Industriestraße in Speyer gerade im Begriff war als Fahrer in einen PKW einzusteigen, Auffälligkeiten festgestellt werden, die mit dem Konsum von berauschenden Mitteln in Zusammenhang stehen könnten. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, da erhebliche Zweifel an der Fahrtüchtigkeit bestanden.

Versuchter Wohnungseinbruch

Speyer (ots) – Im Zeitraum Mittwoch 14.04.2021 20 Uhr bis Donnerstag 15.04.2021 16 Uhr wurden an zwei unmittelbar nebeneinanderliegenden Balkontüren im Emanuel-Geibel-Weg in Speyer Beschädigungen festgestellt. Aufgrund der Beschaffenheit der Beschädigungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine unberechtigte Person versucht hatte in die Wohnungen einzubrechen, was jedoch misslang. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.deentgegen.

Diebstahl PKW

Speyer (ots) – Am 16.04.2021 zwischen 18 und 19 Uhr ging ein Fahrzeugführer am Rhein spazieren, nachdem er zuvor seinen silberfarbenen Mercedes auf einem Parkplatz einer Eisdiele in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer geparkt und verschlossen hatte. Bei seiner Rückkehr stellt er den Diebstahl seines PKW fest. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.