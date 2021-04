Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer – Fahrradfahrer schwer verletzt (siehe Foto)

Worms (ots) – Am Samstag 17.04.2021 gegen 14:00 Uhr kam es im Kreisverkehr Mainzer Straße/Berliner Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der 39-jährige Pkw-Fahrer befand sich auf dem Berliner Ring und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er den im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 81-jährige Fahrradfahrer zu Boden und zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Im Anschluss wurde er mittels Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Mainz verbracht.

Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme teils komplett gesperrt.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Mofa-Fahrer

Worms (ots) Am Samstag 17.04.2021 gegen 13:15 Uhr, kam es an der Einmündung Kolpingstraße/Cornelius-Heyl-Straße in Worms zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mofa. Der Pkw und das Mofa befahren in genannter Reihenfolge die Kolpingstraße in Fahrtrichtung Cornelius-Heyl-Straße.

An der Einmündung biegen beide nach rechts in die Cornelius-Heyl-Straße ein, wobei der 62-jährige Pkw-Fahrer aufgrund einer überquerenden Fußgängerin bremsen bzw. anhalten muss. Der 68-jährige Mofa-Fahrer bremst zu spät ab bzw. bemerkt die Situation zu spät und fuhr dem Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der Mofa-Fahrer verletzt sich durch den Zusammenstoß an der Hand und wurde anschließend ins Klinikum Worms verbracht.

Alzey-Worms

Diebstahl einer Tasche – Täterin ermittelt

Saulheim (ots) – Nach ihrem Einkauf im ALDI-Markt in Saulheim vergaß am Donnerstag 15.04.2021 gegen 20:00 Uhr, die 35-jährige Geschädigte ihre Tasche samt Geldbörse und Handy am Einkaufswagen. Als sie den Parkplatz mit dem Auto verlassen hatte, bemerkte dies die Frau und kehrte zurück. Die Tasche am Einkaufswagen war jedoch nicht mehr vorhanden.

Die 35-jährige sprach darauf hin ein jüngeres Pärchen an, dass sich in der Nähe aufhielt. Dieses stritt ab, etwas mit dem Verschwinden der Tasche zu tun zu haben. Die angesprochenen 24-jährige Frau zeigte jedoch der Geschädigten ihren Ausweis.

Nach Verständigung der Polizei in Wörrstadt suchte diese die Adresse der Tatverdächtigen auf. Die 24-jährige räumte den Diebstahl ein und führte die Polizeibeamten zum Ablageort der gestohlenen Gegenstände, so dass diese wieder der Geschädigten ausgehändigt werden konnten.