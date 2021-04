Worms (ots) – Am Samstagmorgen 17.04.2021 kam es gegen 10:30 Uhr in der Nievergoltstraße in Worms zum Brand eines PKW. Hierbei brannte der Frontbereich des PKW vollständig aus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Worms gelöscht werden.

Die genaue Brandursache ist derzeit ungeklärt und wird im Rahmen weiterer Ermittlungen durch die Polizei Worms geklärt. Es entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen.