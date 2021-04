Unfallflucht – Zeugenaufruf

Hünfeld (ots) – Am Freitag 16.04.2021 gegen 14:15 Uhr parkte eine 50-jährige Hünfelderin ihren schwarzen Audi A 3 ordnungsgemäß auf einem Anwohnerparkplatz vor einem Wohnblock im Wartburgring 42. Am Folgetag um 05:15 Uhr morgens musste Sie feststellen, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer durch einen Unfall einen Sachschaden an ihrem Fahrzeug verursacht hat. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei dem Unfall wurde der vordere linke Kotflügel und die Fahrertür beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 5.000 EUR geschätzt. Am Unfallort konnte Fremdlack aufgefunden und gesichert werden. Das flüchtige Fahrzeug müsste demnach eine hellblaue Metalliclackierung haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld (06652/9658-0) zu melden.

Pkw-Fahrer ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss

Wildeck (ots) – Am Freitag 16.04.2021 gegen 11:45 Uhr wurde ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Wartburgkreis durch eine Zivilstreife der Polizeistation Rotenburg in der Ortslage von Obersuhl einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Er räumte gegenüber der Streife ein, in den vergangenen Tagen Drogen konsumiert zu haben.

Dem Pkw-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Anschließend musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

