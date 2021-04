Karlsruhe: Titelgewinn bei virtueller Capoeira-Europameisterschaft

Karlsruhe – Unter normalen Umständen finden Capoeira-Meisterschaften in geräumigen Sporthallen auf großen Bühnen und mit jubelndem Publikum statt. Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie ist dies nicht mehr möglich. Der Weltverband „Abadá Capoeira“, welcher die diesjährige Europameisterschaft am Osterwochenende ausrichtete, entschied sich für ein innovatives Format, eine virtuelle Form des Events – sowohl das Rahmenprogramm als auch die Wettkämpfe fanden in Videokonferenzen statt. Und wieder gelang es Lila Sax dos Santos Gomes vom Verein Capoeira Karlsruhe e.V. mit dem zweiten Platz in der höchsten Kategorie einen Titel in die Fächerstadt zu holen.

Meisterschaft virtuell – wie geht denn das?

Im Unterschied zu reinen Kampfsportarten, bei denen Körperkontakt zwingend notwendig ist, kommt der Grundgedanke des Capoeira-Spiels dem virtuellen Format sehr entgegen. Die beiden kämpfenden Personen treten nicht gegeneinander an, sondern spielen miteinander in einem Spiel, welches einem Dialog ähnelt. Es geht darum, anzugreifen, anzutäuschen und auszuweichen. Per Video standen sich bei der Europameisterschaft jeweils zwei Capoeiristas gegenüber – jede Person für sich zu Hause mit Kamera und Laptop, teilweise über Länder voneinander entfernt. Eine ebenfalls per Video zugeschaltete Jury bewertete die Spiele.

Silber und Sonderauszeichnungen für den Karlsruher Capoeira-Verein

Lila Sax dos Santos Gomes, die in Capoeira-Kreisen als „Instrutora Lilás“ bekannt ist, gewann Silber und sicherte sich somit den zweiten Platz auf dem virtuellen Siegertreppchen. Lilás, die neben ihrem sportlichen Einsatz auch Teile der Veranstaltung moderierte, gewann weitere Auszeichnungen in zwei Sonderkategorien. Ihr Finalspiel wurde als bestes Spiel in der höchsten Kategorie ausgezeichnet. Außerdem überzeugte die Karlsruherin mit ihrem musikalischen Talent und gewann den zweiten Platz in der Kategorie „Berimbau“, in dem das gleichnamige brasilianische Musikinstrument zum Einsatz kommt. Der Vize-Weltmeister 2017 Christiano Rozendo dos Santos („Instrutor Café“), Trainer in den Vereinen Capoeira Karlsruhe e.V. und Capoeira Schwetzingen e.V., wurde als bester Spieler seiner Graduierung bei den neu eingeführten eurobrasilianischen Wettkämpfen ausgezeichnet.

Der gemeinnützige Verein Capoeira Karlsruhe e.V. bietet auch im Lockdown mehrmals wöchentlich Trainings für Kinder und Erwachsene im Online-Format an. Weitere Informationen zur Sportart auf www.capoeira-karlsruhe.de und zur Anmeldung für eine Schnupperstunde bei info@capoeira-karlsruhe.de.